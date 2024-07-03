Пора открывать закрытый нефтяной клондайк в Подмосковье

Неподъёмное наследство

По старому нефтяному следу

Не просто застой

Спросите в Госплане

К декабрю 1953 года была подготовлена первая послевоенная программа освоения ресурсно-промышленной базы Московской области. Программа включала доразведку и последующую разработку, прежде всего, запасов нефти.Программу готовили по распоряжению ещё сталинского Совмина РСФСР, согласовали её с союзным Совмином тоже ещё при Сталине (1952 г.). Помимо нефти, она касалась также металлургического и химического сырья. С переработкой в основном в Москве и Подмосковье.Тормозить никто и ничего не собирался – не позже июля 1954 планировалось начать реализацию этого документа. Однако программу неожиданно отложили на неопределённый срок. На самом верху, где уже спешили свернуть многое из наследия вождя – разумеется, в целях экономии, посчитали еёВ последующие десятилетия, в том числе и в начале 2000-х годов, некоторые эксперты периодически предлагали уточнить и реализовывать ту программу, в том числе её нефтяную часть. Но эти предложения отклонялись, как из-за высокого уровня капитальных затрат, так и по экологическим причинам.Между тем в начале 2000-х и в 2011–2013 гг. в прессе, официальной, но больше в деловой, не раз сообщалось о проектах доразведки запасов нефти в Павлово-Посадском (восточном) и соседних районах Подмосковья. Более того, журналисты со слов чиновников писали даже о возможных планах по участию в этом проекте компании «Роснефть».Уже в августе 2012 года представители администрации Павло-Посадского района вместе с московским Нефтегазовым университетом имени Губкина провели совещание, в ходе которого договорились вместе проводить исследовательские работы по анализу нефтяных запасов Московской области.Речь идёт о Московской синеклизе (), протянувшейся к северу и северо-востоку от Москвы, и переходящей в некоторые области севернее Подмосковья. Вероятные углеводородные запасы Московской синеклизы некоторыми экспертами оцениваются от 350 млн тонн до 2 млрд тонн нефтяного эквивалента, но с глубиной залегания до 1,7–2 км.Не менее 60 % этих запасов находятся в Павлово-Посадском районе. Кстати, геологоразведка энергоресурсов в Подмосковье проводилась с небольшими перерывами с 1944 года. А к середине 1950-х геологи объявили о залегании значительного объёма нефти на востоке и юго-востоке области.Значительно меньший объём был выявлен в районе южного, то есть соседнего Сталиногорского (Подмосковного) угольного бассейна: до 1957 года он входил в состав Московской области, с 1958 года – Тульской. Российский эксперт в сфере недропользования Денис Борисов в отношении этих ресурсов наиболее оптимистичен: он уверен, что разведку нефтяных ресурсов на востоке областиИтак, геологи не сомневаются – в осадочных породах Московской синеклизы обязательно должна быть нефть: исследования это подтвердили. Но чёрное золото залегает здесь на больших глубинах – достигает 2 км, да ещё с примесью грунтовых вод».А по оценке геофизика Николая Андреева,Но работы по доизучению Подмосковной нефтяной шкатулки к настоящему времени остановлены.Ещё на состоявшейся в октябре 2015 года конференции по экологическим проблемам Москвы, тогдашний министр экологии Московской области Александр Коган пояснил:Потому чтоА. Коган тогда уточнил, что возникали предложения о дополнительной геологоразведке на нефтьУпомянутые оценки, отнюдь не бесспорные, с тех пор не пересмотрены…В этой связи характерно высказанное в середине 70-х мнение Максима Захаровича Сабурова, который занимал пост главы Госплана СССР в 1941–1942 и в 1949–1956 гг.:А в более широком контексте: от Подмосковья в пользу Тульской области «отрезали богатый различным сырьем южный район – Сталиногорский (с 1961 года – Новомосковский. – Прим. авт.).Максим Сабуров убеждён, что в этом отчётливо «проявилась политика административного отделения Москвы и Подмосковья от местной, притом значимой ресурсной базы. Что было связано с планами Хрущева перенести столицу СССР в Киев»… Ну как же иначе – ведь это «мать городов русских».