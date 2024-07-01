ВС РФ ударом ЛМУР по пункту временной дислокации у села Пивничное уничтожили не менее 15 операторов БПЛА и офицеров ВСУ
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Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен удар по пункту временной дислокации противника в районе села Пивничное (Кирово) на Торецком участке фронта. Это следует из сообщений российских военных источников.
Как стало известно, в районе населенного пункта Пивничное находился пункт временной дислокации 155-го батальона ВСУ. В этом пункте находились офицеры батальона и операторы беспилотных летательных аппаратов.
Российские военные нанесли по ПВД ВСУ мощный удар с помощью «Изделия 305» (ЛМУР). В результате удара ВС РФ уничтожили не менее 15 операторов БПЛА и офицеров ВСУ. Также были уничтожены техника и оборудование противника. Военнослужащие противника так и остались под завалами рухнувших после мощного удара ЛМУР строений.
На опубликованных в интернете кадрах мы видим, как сначала происходит наведение ЛМУР на здания, в которых размещался пункт временной дислокации противника. Затем следует собственно удар по месту размещения украинских боевиков.
Напомним, что «Изделие 305» представляет собой легкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР) класса «воздух-поверхность». Эта ракета относится к классу высокоточного оружия. Такие ракеты активно применяются российской армией с момента начала специальной военной операции на Украине для поражения вражеских командных пунктов и пунктов временной дислокации, военной техники и вооружений противника. Ракеты запускаются с вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М. До начала специальной военной операции ВС РФ применяли такие ракеты против террористических группировок в Сирии.
Министерство обороны Российской Федерации
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