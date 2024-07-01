ВС РФ ударом ЛМУР по пункту временной дислокации у села Пивничное уничтожили не менее 15 операторов БПЛА и офицеров ВСУ

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ВС РФ ударом ЛМУР по пункту временной дислокации у села Пивничное уничтожили не менее 15 операторов БПЛА и офицеров ВСУ

Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен удар по пункту временной дислокации противника в районе села Пивничное (Кирово) на Торецком участке фронта. Это следует из сообщений российских военных источников.

Как стало известно, в районе населенного пункта Пивничное находился пункт временной дислокации 155-го батальона ВСУ. В этом пункте находились офицеры батальона и операторы беспилотных летательных аппаратов.



Российские военные нанесли по ПВД ВСУ мощный удар с помощью «Изделия 305» (ЛМУР). В результате удара ВС РФ уничтожили не менее 15 операторов БПЛА и офицеров ВСУ. Также были уничтожены техника и оборудование противника. Военнослужащие противника так и остались под завалами рухнувших после мощного удара ЛМУР строений.






На опубликованных в интернете кадрах мы видим, как сначала происходит наведение ЛМУР на здания, в которых размещался пункт временной дислокации противника. Затем следует собственно удар по месту размещения украинских боевиков.




Напомним, что «Изделие 305» представляет собой легкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР) класса «воздух-поверхность». Эта ракета относится к классу высокоточного оружия. Такие ракеты активно применяются российской армией с момента начала специальной военной операции на Украине для поражения вражеских командных пунктов и пунктов временной дислокации, военной техники и вооружений противника. Ракеты запускаются с вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М. До начала специальной военной операции ВС РФ применяли такие ракеты против террористических группировок в Сирии.

8 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +5
    Сегодня, 10:40
    Российские военные нанесли по ПВД ВСУ мощный удар с помощью «Изделия 305» (ЛМУР). В результате удара ВС РФ уничтожили не менее 15 операторов БПЛА и офицеров ВСУ. Также были уничтожены техника и оборудование противника. Военнослужащие противника так и остались под завалами рухнувших после мощного удара ЛМУР строений.
    Вот такая ЛяМУР для всу-нациков! good
    Долго будете там тухнуть, никому не нужные.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 11:20
      Отправили нацистов к Бандере. am good
      Операторов дронов в плен брать не нужно. Их нужно сразу расстреливать. am yes
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 12:14
        Военнослужащие противника так и остались под завалами рухнувших после мощного удара

        В этом уверенности у меня нет. Это же бандеровцы, там все перерыто переходами и лазами как у кротов.
  2. Тихонов_Александр Звание
    Тихонов_Александр
    +2
    Сегодня, 10:46
    Замечательно! И так как можно чаще! А вообще хочется, чтобы пленных операторов БПЛА, артиллеристов, татуированных, снайперов сразу ставили бы к стенке - такие твари жить не должны...
  3. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    Сегодня, 10:57
    Ракета хоть и легкая, но постройки разобрала хорошо.
  4. Село Звание
    Село
    +1
    Сегодня, 11:01
    Солнечные батареи в кадре. Так вот откуда у них ляктричество.
  5. Сергей Prutkov55 Звание
    Сергей Prutkov55
    +6
    Сегодня, 11:01
    Ресурс "Россия и Мир" . Вчера в белгородской области бандеровский дрон атаковал легковушку с семьей. Старики и семейная пара получили тяжелые осколочные ранения. Их четырехлетняя внучка и дочка погибла от ран. Кто то еще хочет замириться с этими нелюдями ? Только снести режим и судить негодяев ! Зе фюрер - кровавый клоун.
  6. Пауль Зиберт Звание
    Пауль Зиберт
    +6
    Сегодня, 11:03
    После того, как xoxляцкие операторы дронов вчера в Белгородской области гонялись за семьёй, загнали её в здание, а затем убили - таких надо сразу кончать!