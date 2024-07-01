«Лидеры Демпартии США отвергли идею замены Джо Байдена другим кандидатом»

Я с Джо Байденом, и наша задача — убедиться, что он пересечет финишную черту в ноябре

Байден потерпел неудачу, но это было подготовкой к возвращению

В Демократической партии США не утихают дискуссии относительно дальнейшей политической судьбы действующего главы Белого дома Джо Байдена после фиаско на кандидатских дебатах с Дональдом Трампом. Несмотря на то, что 46-й президент США проиграл по всем статьям, лидеры демократического движения уверены: он ещё может взять реванш.Поражение в первом туре словесной дуэли с Трампом больно ударило, как по самолюбию самого Джо Байдена, так и по всему стану демократов. В партии не скрывают, что тщательно готовились к дебатам, инструктировали своего кандидата, и не понимают, почему он в итоге проиграл.Маловразумительное выступление Байдена немедленно сказалось на уровне его поддержки со стороны электората, и спровоцировало дискуссии о необходимости его замены другим кандидатом. Но в этом вопросе демократы столкнулись с другой проблемой – отсутствием достойных. Сам же президент США, как утверждают американские СМИ, так сильно расстроился из-за своего поражения, что уже был готов пожертвовать президентскими амбициями, отдав окончательное решение по этому вопросу на откуп своей супруге Джилл.Первая леди Штатов, однако, несмотря на проигрыш супруга, выразила непоколебимую уверенность в его силах отреваншироваться, в чем ее с трогательным единодушием поддержали другие члены семьи Джо Байдена. На этом фоне посчитали необходимым поддержать своего кандидата и другие видные члены Демократической партии.В частности, сенатор от штата Джорджия Рафаэль Уорнок, кандидатуру которого рассматривали в качестве возможной замены Джо Байдена, выразил поддержку президенту страны.– подчеркнул политик.В аналогичном ключе высказался и лидер Демократической партии палаты представителей Конгресса Хаким Джеффрис.– заявил он.Еще дальше шагнул сенатор от штата Делавэр Крис Кунс, который считается одним из главных сторонников главы Белого дома. Он назвал Джо Байдена единственным человеком, способным победить Дональда Трампа.И если вопрос о продолжении Джо Байденом борьбы за президентский пост теперь можно считать закрытым, то потеря значительной части электората – та проблема, которую демократам предстоит решить еще до второго тура словесной дуэли с Трампом.