Лидеры Демпартии США отвергли идею замены Джо Байдена другим кандидатом

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Лидеры Демпартии США отвергли идею замены Джо Байдена другим кандидатом

В Демократической партии США не утихают дискуссии относительно дальнейшей политической судьбы действующего главы Белого дома Джо Байдена после фиаско на кандидатских дебатах с Дональдом Трампом. Несмотря на то, что 46-й президент США проиграл по всем статьям, лидеры демократического движения уверены: он ещё может взять реванш.

Поражение в первом туре словесной дуэли с Трампом больно ударило, как по самолюбию самого Джо Байдена, так и по всему стану демократов. В партии не скрывают, что тщательно готовились к дебатам, инструктировали своего кандидата, и не понимают, почему он в итоге проиграл.



Маловразумительное выступление Байдена немедленно сказалось на уровне его поддержки со стороны электората, и спровоцировало дискуссии о необходимости его замены другим кандидатом. Но в этом вопросе демократы столкнулись с другой проблемой – отсутствием достойных. Сам же президент США, как утверждают американские СМИ, так сильно расстроился из-за своего поражения, что уже был готов пожертвовать президентскими амбициями, отдав окончательное решение по этому вопросу на откуп своей супруге Джилл.

Первая леди Штатов, однако, несмотря на проигрыш супруга, выразила непоколебимую уверенность в его силах отреваншироваться, в чем ее с трогательным единодушием поддержали другие члены семьи Джо Байдена. На этом фоне посчитали необходимым поддержать своего кандидата и другие видные члены Демократической партии.

В частности, сенатор от штата Джорджия Рафаэль Уорнок, кандидатуру которого рассматривали в качестве возможной замены Джо Байдена, выразил поддержку президенту страны.

Я с Джо Байденом, и наша задача — убедиться, что он пересечет финишную черту в ноябре

– подчеркнул политик.

В аналогичном ключе высказался и лидер Демократической партии палаты представителей Конгресса Хаким Джеффрис.

Байден потерпел неудачу, но это было подготовкой к возвращению

– заявил он.

Еще дальше шагнул сенатор от штата Делавэр Крис Кунс, который считается одним из главных сторонников главы Белого дома. Он назвал Джо Байдена единственным человеком, способным победить Дональда Трампа.

И если вопрос о продолжении Джо Байденом борьбы за президентский пост теперь можно считать закрытым, то потеря значительной части электората – та проблема, которую демократам предстоит решить еще до второго тура словесной дуэли с Трампом.
7 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:05
    «Лидеры Демпартии США отвергли идею замены Джо Байдена другим кандидатом» —

    — Кто, по-вашему, этот маломощный старик?
    — Не говорите, вы не можете этого знать.
    — Это - гигант мысли, дедушка американской демократии ...
    1. Новик225 Звание
      Новик225
      +1
      Сегодня, 11:13
      из уважения к Ильфу и Петрову, старик МОЩНЫЙ.

      Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это — гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 11:23
        Дерьмократическим лидерам сложно найти замену сонному Джо: такого же невменозника очень сложно найти. fool no
        Чтобы, например, Мишель Обама могла эдентично заменить Байдена, ей придётся сделать лоботомию и подсадить на ЛСД. fool yes
  2. bbb Звание
    bbb
    0
    Сегодня, 11:21
    Подтасуют опять - вот и весь план.
  3. Владимириус Звание
    Владимириус
    0
    Сегодня, 11:22
    это и понятно, т.к. от его имени правит целая толпа дерьмократов и эта кандидатура для них исключительно удобна, потому что даже объяви они от его имени войну, то во всем виноват будет именно и только он
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +3
    Сегодня, 11:25
    Не надо менять старика, мы не досмотрели этот спектакль до конца! Show must go on!
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 11:55
    Байден может сняться только по одной причине,и то Жан Пьер по этому поводу скажет: Это грязные инсинуации трампистов.Врачи говорят что Байден здоров ,его мозг на искуственном кровообращении и он чувствует себя бодро как никогда. wassat