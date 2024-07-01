Президент Сербии: для Запада не важно, сколько украинцев и русских погибнет в ходе военных действий
На самом деле обе стороны конфликта на Украине не стремятся к прекращению огня. Каждая из них рассчитывает победить своего противника.
Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью местному телеканалу TV Prva.
- считает сербский лидер.
Он также отметил, что для Запада не важно, сколько украинцев и русских погибнет во время военных действий. И даже гибель наемников из западных стран не волнует политиков этих государств. Их отношение к украинскому конфликту не изменится, пока от боевых действий не страдают военные и мирные жители из стран Запада. А пока этого не происходит, считает Вучич, россияне и украинцы будут пушечным мясом, погибающим за чьи-то интересы. И сколько их будет убито, западным лидерам безразлично.
Сербский президент также привел высказывание, которое он читал в одном из немецких изданий. Там в шутливой форме было сказано, что такое большое внимание к России в мире объясняется тем, что наша страна обладает большим количеством ресурсов. Дескать, россиянин Дмитрий Менделеев придумал периодическую таблицу химических элементов, потому что на его родине все они имеются. А на Западе наличие у России такого количества ресурсов считают несправедливым.
Ранее Вучич высказывал предположение, что мирный план Пекина по урегулированию украинского конфликта, предусматривающий на первом этапе полное прекращение огня, сейчас невозможно реализовать. Он также неоднократно заявлял, что Сербия не будет вводить санкции против РФ.
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