Президент Сербии: для Запада не важно, сколько украинцев и русских погибнет в ходе военных действий

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Президент Сербии: для Запада не важно, сколько украинцев и русских погибнет в ходе военных действий

На самом деле обе стороны конфликта на Украине не стремятся к прекращению огня. Каждая из них рассчитывает победить своего противника.

Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью местному телеканалу TV Prva.

Каждый хочет поражения другой стороны

- считает сербский лидер.

Он также отметил, что для Запада не важно, сколько украинцев и русских погибнет во время военных действий. И даже гибель наемников из западных стран не волнует политиков этих государств. Их отношение к украинскому конфликту не изменится, пока от боевых действий не страдают военные и мирные жители из стран Запада. А пока этого не происходит, считает Вучич, россияне и украинцы будут пушечным мясом, погибающим за чьи-то интересы. И сколько их будет убито, западным лидерам безразлично.

Сербский президент также привел высказывание, которое он читал в одном из немецких изданий. Там в шутливой форме было сказано, что такое большое внимание к России в мире объясняется тем, что наша страна обладает большим количеством ресурсов. Дескать, россиянин Дмитрий Менделеев придумал периодическую таблицу химических элементов, потому что на его родине все они имеются. А на Западе наличие у России такого количества ресурсов считают несправедливым.

Ранее Вучич высказывал предположение, что мирный план Пекина по урегулированию украинского конфликта, предусматривающий на первом этапе полное прекращение огня, сейчас невозможно реализовать. Он также неоднократно заявлял, что Сербия не будет вводить санкции против РФ.
11 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 11:06
    Также как и для Вучича не важно сколько россиян убьют сербские снаряды.
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +1
      Сегодня, 11:12
      Возможно иначе сербские снаряды наснут убивать сербов(Сербия далеко и не подойти, обьявят диктатором и устроят реконструкцию Югославии, НАТО оно такое).
      Не столько оправдываю, сколько думаю почему так.
      Не одобряю.
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 11:24
        Hitriy Zhuk hi, странно что Венгрия и Чехия делают не то чего хочет Брюссель и продолжают это делать.
        1. Hitriy Zhuk Звание
          Hitriy Zhuk
          0
          Сегодня, 11:31
          Цитата: Ропот 55
          Hitriy Zhuk , странно что Венгрия и Чехия делают не то чего хочет Брюссель и продолжают это делать

          Посмотрел карту(снова спутал Венгрию и Болгарию, каюсь).
          Действительно к ним тоже не подойти.
          Тогда да, видимо "просто бизнесс". hi
  2. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 11:06
    .....отметил, что для Запада не важно, сколько украинцев и русских погибнет во время военных действий.

    А. Вучич правильно сказал. Для запада, чем больше погибнет, тем лучше.
  3. kvv Звание
    kvv
    +2
    Сегодня, 11:09
    чья бы корова мычала, а почему он не вспомнил кому продавал боеприпасы и не способствует ли это продолжению войны. так что этому губошлепу лучше молчать и не отсвечивать, "партнер" хренов
  4. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    -1
    Сегодня, 11:10
    Их отношение к украинскому конфликту не изменится, пока от боевых действий не страдают военные и мирные жители из стран Запада.

    Украинец!
    Помни.
    Бавовна в Брюсселе, Лондоне или Вашингтоне может спасти Украину!
  5. Владимириус Звание
    Владимириус
    +3
    Сегодня, 11:18
    перевертыш надеется усидеть на двух стульях, пророчествует, рассказывает очевидные вещи под видом откровений, сиди уже мерзавец тихо и незаметно, может как всегда и проскочешь, хотя навряд ли
    1. frruc Звание
      frruc
      +2
      Сегодня, 11:24
      А на Западе наличие у России такого количества ресурсов считают несправедливым.

      То что запад живет не по средствам, несправедливо. Пора их поставить на свое место, думаю это вполне возможно.
  6. solar Звание
    solar
    -1
    Сегодня, 11:31
    для Запада не важно, сколько украинцев и русских погибнет во время военных действий

    если это для русских и украинцев неважно, то для запада тем более :((
  7. ИВЗ Звание
    ИВЗ
    0
    Сегодня, 11:58
    Он также отметил, что для Запада не важно, сколько украинцев и русских погибнет во время военных действий. И даже гибель наемников из западных стран не волнует политиков этих государств.
    Ошибся Вучич. Очень даже важно. Чем больше славян погибнет, тем лучше и для просвещённой Европы, и носителей демократии, и прочих дикарей. А уж если и от части своего проблемного (ну, как правило наёмники к сливкам общества не относятся) контингента удастся избавиться, так этож вообще праздник.