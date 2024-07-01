Пашинян о демократии: выражение «фальсификация выборов» в Армении уже отнесено к историческому жанру

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Пашинян о демократии: выражение «фальсификация выборов» в Армении уже отнесено к историческому жанру

Армянский лидер Никол Пашинян продолжает попытки доказать своим новоиспеченным западным партнерам, что его страна достойна идти по пути евроинтеграции. Так, в ходе своего выступления на открытии Армянского демократического форума, премьер страны решил рассказать о «серьезных» изменениях, которые произошли в стране за годы его правления.

Напомним, что Никол Пашинян занимает должность главы правительства с 8 мая 2018 года.



Со его слов, если сравнивать обстановку, которая наблюдалась в его стране 7 лет назад, то становится очевидно, что в Армении произошли значительные демократические реформы.

Выражения «фальсификация выборов», «фальсификация результатов выборов» уже отнесены в Армении к историческому жанру. Это очень важно

- заявил политик.

Кроме того, как выразился Пашинян, еще 7-8 лет назад были места, где запрещалось проводить митинги и устраивать протесты, а также арендовать залы для политических мероприятий. Сегодня же это все осталось в прошлом, как и репрессии в отношении прессы.

Здесь стоит напомнить, что буквально в сентябре прошлого года, после того, как власти Армении «самоустранились» от событий в Нагорном Карабахе, в Ереване проходили масштабные антиправительственные митинги и протесты, которые, вопреки вышеупомянутым заявлениям Пашиняна, изобиловали моментами крайне жестких действий со стороны полиции.

Впрочем, подобная практика не запрещена и на «самом демократическом» Западе. Таким образом, это не станет серьезной помехой для Армении на ее пути к евроинтеграции, а, вполне вероятно, что и «украинизации».

Здесь стоит отметить, что и у самого Пашиняна в данном случае вырисовываются большие перспективы, так как он полностью соответствует критериям западных политиков. Ведь он пришел к власти посредством «вполне демократичной» цветной революции. При этом в ходе последней он сумел свергнуть Сержа Саргсяна, обвинив его политическую партию в фальсификации выборов. Теперь же, оказывается, это понятие в Армении «осталось в истории». Типичная логика тех, кто сам пришёл во власть далеко не самым конституционным путём.
7 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 11:27
    А для кого сие послание? Оппозиция в Армении сдулась, помню их лидер давал 24 часа на увольнение и что? Жители пограничных сел тоже вроде как затихли, покрайней мере судя по новостям, так что у Николы нет проблем которые он не может порешать.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 11:55
      В том то и дело, что "демократичный" Пашинян подавил всю оппозицию, а непокорных протестующих разогнал демократическими дубинками и слезоточивым газом.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 11:28
    «Выражение "фальсификация выборов" в Армении уже отнесено к историческому жанру» —

    — Да и сама государственность Армении, того и гляди, канет в историю ...
  3. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 11:39
    Назовите хоть одну страну, граничащую с Арменией, которая входит в ЕС. Нет таких. Может есть хотя бы выход к морю? Опять нет. Так как может Армения вступить в ЕС, о чём вообще там думают?!
    1. Кот Александрович Звание
      Кот Александрович
      0
      Сегодня, 12:11
      Она думает о том, как вступить в Европу, будучи страной Азии! laughing
  4. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    0
    Сегодня, 11:51
    страна достойна идти по пути евроинтеграции
    Желание ЕС+Армения должно быть обоюдным. Армения хочет в ЕС: зарплаты и пенсии, как в ЕС, поездки в венскую оперу и питие "смачной кавы", а также кружевные трусы всем армянам - это заманчиво. Но что может дать Армения ЕСу, кроме армянского коньяка, который Европе не очень-то и нужен? Поэтому, подозреваю, что членство в ЕС для Армении - это тоже морковка, как для Украины или Грузии.
  5. Владимириус Звание
    Владимириус
    -1
    Сегодня, 12:02
    они надеются на вхождение в нато, как будто это решит все их проблемы, но скорее всего их напичкают оружием как и украину и отправят воевать всех до последнего армянина (создав очередную напряженность), хотя что то говорит, что они разбегутся еще быстрее чем грамодяне