Пашинян о демократии: выражение «фальсификация выборов» в Армении уже отнесено к историческому жанру
Армянский лидер Никол Пашинян продолжает попытки доказать своим новоиспеченным западным партнерам, что его страна достойна идти по пути евроинтеграции. Так, в ходе своего выступления на открытии Армянского демократического форума, премьер страны решил рассказать о «серьезных» изменениях, которые произошли в стране за годы его правления.
Напомним, что Никол Пашинян занимает должность главы правительства с 8 мая 2018 года.
Со его слов, если сравнивать обстановку, которая наблюдалась в его стране 7 лет назад, то становится очевидно, что в Армении произошли значительные демократические реформы.
- заявил политик.
Кроме того, как выразился Пашинян, еще 7-8 лет назад были места, где запрещалось проводить митинги и устраивать протесты, а также арендовать залы для политических мероприятий. Сегодня же это все осталось в прошлом, как и репрессии в отношении прессы.
Здесь стоит напомнить, что буквально в сентябре прошлого года, после того, как власти Армении «самоустранились» от событий в Нагорном Карабахе, в Ереване проходили масштабные антиправительственные митинги и протесты, которые, вопреки вышеупомянутым заявлениям Пашиняна, изобиловали моментами крайне жестких действий со стороны полиции.
Впрочем, подобная практика не запрещена и на «самом демократическом» Западе. Таким образом, это не станет серьезной помехой для Армении на ее пути к евроинтеграции, а, вполне вероятно, что и «украинизации».
Здесь стоит отметить, что и у самого Пашиняна в данном случае вырисовываются большие перспективы, так как он полностью соответствует критериям западных политиков. Ведь он пришел к власти посредством «вполне демократичной» цветной революции. При этом в ходе последней он сумел свергнуть Сержа Саргсяна, обвинив его политическую партию в фальсификации выборов. Теперь же, оказывается, это понятие в Армении «осталось в истории». Типичная логика тех, кто сам пришёл во власть далеко не самым конституционным путём.
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