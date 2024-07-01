Никакого мира без победы. Победа одна — ни одного русского солдата на территории Украины. Потомкам мы эту войну не оставим, и вы тоже не оставите, потому что если попробуете, будет плохо. И вам, и им.

Украинские националисты намерены сражаться до «полной победы» и угрожают смертью желающим пойти на переговоры с Россией. Об этом заявил начальник штаба полка «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России) Богдан Кротевич.Украинский националист угрожает всем, кто планирует остановить конфликт переговорами. По словам Кротевича, война должна закончиться только победой Украины и тогда, когда все регионы вернутся Киеву и на их территории не останется российских солдат. Никаких переговоров «с врагом» и тем более отданных территорий.— написал националист в одной из запрещенных в России соцсетей.Как предполагают украинские ресурсы, таким образом Кротевич отреагировал на заявление близкого к офису Зеленского политолога Фесенко, который предложил закончить войну по линии фронта, а в будущем «вернуть» потерянные территории. Также отмечается, что отношения между киевскими властями и националистами обостряются, попытки Зеленского утилизировать боевые бригады нациков с помощью Сырского провалились.Кстати, именно Кротевич написал заявление в ГБР на генерала Содоля, являющегося ставленником нового главкома ВСУ, после которого того сняли с должности, а ГБР начало расследование. Как говорится, ответный удар по Сырскому.