«Никакого мира без победы»: Начштаба полка «Азов» Кротевич пригрозил выступающим за переговоры с Россией украинцам

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«Никакого мира без победы»: Начштаба полка «Азов» Кротевич пригрозил выступающим за переговоры с Россией украинцам

Украинские националисты намерены сражаться до «полной победы» и угрожают смертью желающим пойти на переговоры с Россией. Об этом заявил начальник штаба полка «Азов»* (террористическая организация, запрещена в России) Богдан Кротевич.

Украинский националист угрожает всем, кто планирует остановить конфликт переговорами. По словам Кротевича, война должна закончиться только победой Украины и тогда, когда все регионы вернутся Киеву и на их территории не останется российских солдат. Никаких переговоров «с врагом» и тем более отданных территорий.



Никакого мира без победы. Победа одна — ни одного русского солдата на территории Украины. Потомкам мы эту войну не оставим, и вы тоже не оставите, потому что если попробуете, будет плохо. И вам, и им.

— написал националист в одной из запрещенных в России соцсетей.

Как предполагают украинские ресурсы, таким образом Кротевич отреагировал на заявление близкого к офису Зеленского политолога Фесенко, который предложил закончить войну по линии фронта, а в будущем «вернуть» потерянные территории. Также отмечается, что отношения между киевскими властями и националистами обостряются, попытки Зеленского утилизировать боевые бригады нациков с помощью Сырского провалились.

Кстати, именно Кротевич написал заявление в ГБР на генерала Содоля, являющегося ставленником нового главкома ВСУ, после которого того сняли с должности, а ГБР начало расследование. Как говорится, ответный удар по Сырскому.
20 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +15
    Сегодня, 11:11
    Если Вашингтон решит то этот закончит как один Сашко.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 11:31
      Война должна закончиться безоговорочной капитуляцией нацистской Украины, казнью нацистских преступников, пожизненным сроком заключения для всех бандеровцев. Украина должна быть выжженна калёным железом до трансформации в Малороссию. yes soldier good
      1. Чёрный Звание
        Чёрный
        +1
        Сегодня, 11:35
        Если Вашингтон решит то этот закончит как один Сашко
        Точно. Все эти коротевичи и прочие фашистские ушлёпки хорошо понимают, что после мира всех их ждёт та же судьба, что и их предшественников.Списание...и надеюсь виселица.
      2. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        Сегодня, 11:45
        Цитата: Бородач
        Война должна закончиться безоговорочной капитуляцией нацистской Украины, казнью нацистских преступников, пожизненным сроком заключения для всех бандеровцев.

        это конечно чудесно, но ...
        дай Бог граница по Днепру, Одесса и Никлоаев
        1. Per se. Звание
          Per se.
          +2
          Сегодня, 12:03
          Цитата: Василенко Владимир
          дай Бог граница по Днепру, Одесса и Никлоаев

          Третий год СВО, которой конца не видать, до сих пор даже Донбасс не освобождён, получили ещё постоянные обстрелы изначально российских областей... Если цель была обескровить Россию и опустошить пророссийский юго-восток Украины, то всё идёт по плану...
          Интересно, что «Никакого мира без победы», говорят бандеровцы, а не наши вечно обманутые господа, вновь готовые к переговорам с "партнёрами".
      3. cmax Звание
        cmax
        -1
        Сегодня, 12:10
        Не надоело писать лозунги( Бородачу)! До окончания войны судя по всему ещё не скоро. Часов Яр ( население до того 30000 чел) уже больше пол года взять не можем. Сегодня без света осталась почти вся Белгородчина и часть Воронежской области. Нормально так идёт СВО. Ваши бы лозунги да в уши некоторым. Когда у вас уже чепчики закончатся. Задолбали набрасыванием их на вентилятор. ( для чуть что кричащих Ципсо....Крым - Россия)
    2. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      Сегодня, 11:34
      А это судьба любых националистов в любой стране, быть расходником в планах людей, которые реально управляют процессами.
      1. Баюн Звание
        Баюн
        0
        Сегодня, 11:48
        Также "это судьба" пламенных революционеров, религиозных фанатиков, идеологических мракобесов и прочих, ставящих что-либо в жизни выше любви и добрых основ жития-бытия.
    3. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 11:38
      К войне призывают обычно те,кто воевать не собирается.
  2. SanichSan Звание
    SanichSan
    +8
    Сегодня, 11:13
    Победа одна — ни одного русского солдата на территории Украины.

    эммм... ну ок. request нет украины, нет ни одного русского солдата на территории украины. вопрос то решаемый. yes
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +11
    Сегодня, 11:14
    «Потомкам мы эту войну не оставим» —

    — Потомков-то вы оставите? ...
    1. Hitriy Zhuk Звание
      Hitriy Zhuk
      +4
      Сегодня, 11:16
      Их потомки в Канаде.
      Бандеровцы же.
  4. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    +1
    Сегодня, 11:15
    Украинские националисты намерены сражаться до «полной победы» СИДЯ В ТЫЛУ

    Исправил досадную неточность.
  5. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    +2
    Сегодня, 11:17
    . Начштаба полка «Азов» Кротевич пригрозил выступающим за переговоры с Россией украинцам

    Барабан ему на шею! Мы только за, и тоже против переговоровgood
  6. Уарабей Звание
    Уарабей
    +4
    Сегодня, 11:21
    Практически подтверждение факта, что ради сумасшедших планов горстки отъявленных националистов, пускают под нож гражданское население окраины.
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      0
      Сегодня, 11:25
      Плохо Украине стало из-за Азова ещё тогда,когда этот Азов первым сбежал из Авдеевки.Неужели Азов опять намылил лыжи чтобы куда то снова бежать?Так что подобными угрозами полк Азов сделает плохо только себе.Его просто распустят и всё.
      1. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        0
        Сегодня, 12:05
        Но сырский-то не смог ничего сделать хотя 3 ошбр ему уже как кость в горле. Он только попробовал расформировать правосековскую 67 омбр и пошел сильный аромат....
  7. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 11:24
    Это нач. штаба того навоза, который в Мариуполе как крыса в катакомбы азовстали забился, а потом лапки к небу задрал. Того навоза который свинтил по-быстрому из Авдеевки?
  8. Pavel73 Звание
    Pavel73
    +1
    Сегодня, 11:29
    Да на здоровье! Ни одного русского солдата на украинской земле и не будет. Так сказал и Путин: в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Осталось только определить, какие территории являются украинскими. И вот это может решать только их население. А не Путин и не Кротевич.
  9. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    0
    Сегодня, 11:59
    Переход к прямым угрозам есть признак ослабления позиций . А Короткевич рискует нарваться на укорачивание