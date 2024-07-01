На Украине задержаны лица, якобы готовившие захват здания Верховной Рады
Как сообщает у себя в телеграм-канале Служба безопасности Украины (СБУ), в стране были задержаны лица, которые якобы готовили, ни много ни мало, захват здания украинского парламента – Верховной Рады.
По данным спецслужб, задержанные планировали также ряд провокаций в столице страны после Дня конституции, который отмечался 28 июня.
— говорится в заявлении ведомства.
Если верить СБУ, задержанные принадлежали к некой общественной организации, которая «еще с 2015 года проводит антиукраинские акции». Также сообщается, что «заговорщики» планировали провести вече (собрание), чтобы объявить на нём о свержении нынешней власти, а затем блокировать работу Верховной Рады, захватив её здание.
При обыске у задержанных были найдены оружие и боеприпасы. Им грозит до десяти лет лишения свободы, так как их подозревают в попытке свержения конституционного строя.
Напомним, что полномочия Владимира Зеленского как президента Украины истекли 20 мая этого года и его легитимность находится под большим сомнением. Некоторые эксперты считают, что проведённый в прошлом месяце в Швейцарии «мирный» саммит был организован лишь для того, чтобы продлить таким образом легитимность Зеленского. На этом фоне на самой Украине раскручивается охота на ведьм и шпиономания.
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