На Украине задержаны лица, якобы готовившие захват здания Верховной Рады

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На Украине задержаны лица, якобы готовившие захват здания Верховной Рады

Как сообщает у себя в телеграм-канале Служба безопасности Украины (СБУ), в стране были задержаны лица, которые якобы готовили, ни много ни мало, захват здания украинского парламента – Верховной Рады.

По данным спецслужб, задержанные планировали также ряд провокаций в столице страны после Дня конституции, который отмечался 28 июня.



СБУ разоблачила группу общественных «активистов», которые готовили ряд провокаций в Киеве 30 июня этого года

— говорится в заявлении ведомства.

Если верить СБУ, задержанные принадлежали к некой общественной организации, которая «еще с 2015 года проводит антиукраинские акции». Также сообщается, что «заговорщики» планировали провести вече (собрание), чтобы объявить на нём о свержении нынешней власти, а затем блокировать работу Верховной Рады, захватив её здание.

При обыске у задержанных были найдены оружие и боеприпасы. Им грозит до десяти лет лишения свободы, так как их подозревают в попытке свержения конституционного строя.

Напомним, что полномочия Владимира Зеленского как президента Украины истекли 20 мая этого года и его легитимность находится под большим сомнением. Некоторые эксперты считают, что проведённый в прошлом месяце в Швейцарии «мирный» саммит был организован лишь для того, чтобы продлить таким образом легитимность Зеленского. На этом фоне на самой Украине раскручивается охота на ведьм и шпиономания.
17 комментариев
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  1. knn54 Звание
    knn54
    +1
    Сегодня, 11:25
    Надо было дождаться ТОГО дня,когда и Рада потеряет легитимность
    1. solar Звание
      solar
      +1
      Сегодня, 11:37
      Выборы в Раду должны были пройти еще в прошлом году. Но не прошли, их отменили по закону о военном положении.
      1. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        0
        Сегодня, 11:52
        Рада избирается на 5 лет. Досрочные выборы были 21 июля 2019 года. Следовательно, срок полномочий истекает 21 июля 2024 года.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +1
    Сегодня, 11:26
    Основное в этой статье-"якобы готовили"..Все прекрасно понимают,что это слизняк Янукович.И подобное для них значит-смертный приговор.За что именно их задержали,совершенно непонятно.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      0
      Сегодня, 11:57
      Если там будет переворот, то уж точно не со стороны бывшего оппозиционного блока. Скорее всего, будет или правый переворот, инициируемый азивцами и правосеками с примкнувшей к ним безумной (что более вероятно), или заговор обиженных властью генералов, которых указанные выше уже откровенно смешивают с экскрементами (что менее вероятно). Пока просроченный с серым кардиналом ермаком балансируют но сколько долго это продлится.... Вопрос.
  3. frruc Звание
    frruc
    +2
    Сегодня, 11:31
    Показательное "закручивание гаек" для населения. Теперь настала жизнь "не вздохнуть, не пукнуть" , дальше будет круче.
  4. Aleprok Звание
    Aleprok
    +5
    Сегодня, 11:31
    бред собачий(((
    чтобы провернуть нечто подобное нужно очень много участников, особенно силовиков
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      -1
      Сегодня, 12:00
      Вот и я всё больше склоняюсь к заговору обиженных властью генералов, а их список пополняется быстро: муженко, хомчак, залужный, забродский, наев, шаптала, теперь вот содоль и галушкин.
  5. Владимириус Звание
    Владимириус
    +1
    Сегодня, 11:35
    нужно было показать какое то движение против правительства и объединить тем самым вокруг оставшихся малочисленных сторонников, хотя сейчас любые выборы на украине будут нелигитимными (президента или рады), хотя бы потому, что больше половины населения страны сбежало из нее, а другая воюет, оставшаяся часть скрывается всеми доступными способами
  6. tarabar Звание
    tarabar
    +1
    Сегодня, 11:41
    «заговорщики» планировали провести вече

    Они там все совсем умом тронулись наверное, эти "заговорщики" может еще через костер попрыгать хотели, жертву принести и дух бандеры вызвать? Катятся в архаику бесповоротно.
    1. deathtiny Звание
      deathtiny
      0
      Сегодня, 12:06
      они "веруют в Святой Майдан"! ;))
      и, допускаю, искренне считали, что "народ выйдет НА УУУУУЛИЦУУУУ" ))

      ну как Пригожин фатально поверил, что "поход стрельцов на Москву" соберет по дороге всех служивых без сопротивления )

      у каждого проигравшего - своя ложная вера )
  7. Михаил55 Звание
    Михаил55
    0
    Сегодня, 11:46
    От того, что Гитлер был не легитимным, что то меняется? Фашизм есть фашизм! Опять Россия (до этого СССР) должна уничтожить эту нечисть. И как похоже работают сволочи...поджог рейхстага...захват рады. Не спасет все это...с нами Бог, ПОБЕДА будет за нами!
  8. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 11:57
    Ну надо же б/ушным как-то оправдывать свое существование и полезность для общества - придумали сказку.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +1
      Сегодня, 12:02
      Или отвлечь внимание от переворота, который возможно готовится.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 12:07
        Добрый день Евгений. Переворот на Украине возможен только с разрешения хозяев. Насколько я вижу ситуацию, пока что, хозяевам хаос не нужен.
        1. А. Эверт Звание
          А. Эверт
          0
          Сегодня, 12:10
          Добрый день. У Вас ключевое слово ПОКА. Это правильно. Я писал о возможных тенденциях, абстрагировавшись от временных рамок, в которых прогнозируемые события могут наступить.
  9. deathtiny Звание
    deathtiny
    0
    Сегодня, 12:08
    бред, конечно...
    ладно бы если бы какоего "майдано-подобное" действо началось, и тут ррраз! его предводителей арестовывают и вскрывают коварные планы...
    а тут вообще ничего не было... и, думаю, не предвиделось )

    просто надо было под медиашум слить клевретов из лагеря неудобных оппонентов )
    мало ли у нас вон в новостях "задержана группа украинских террористов"... а был ли там "мальчик", или просто по медиа-плану надо было эту тему подогреть... ХЗ...