Анонсированные ране изменения в правилах приема и проживания украинских беженцев на территории Польши с сегодняшнего дня вступают в силу. Теперь покинувшим территорию, контролируемую киевским режимом, гражданам Украины необходимо получить PESEL немедленно после прибытия. До 1 июля 2024 года это можно было сделать в течение 30 дней. Кроме того, для получения PESEL необходимо предъявить заграничный паспорт, хотя до недавнего времени достаточно было любого документа, удостоверяющего личность.Обсуждаемая в Польше идея о лишении украинских беженцев ежемесячного пособия в 800 злотых и единовременной выплаты в 300 злотых всё же не нашла поддержку властей. Эти меры пока остаются. Взамен власти страны отыграются на собственных гражданах. Им теперь перестанут платить за приют бежавших из своей страны украинцев. Логично предположить, что теперь количество желающих дать кров и очаг гражданам Украины заметно снизиться.Поляков уже давно раздражает поведение беженцев из соседней страны. Несмотря на те меры поддержки, которые им оказывает польское правительство, украинцы продолжают выражать свое недовольство. Кроме того, многие из них не желают искать работу с оплатой ниже определенного уровня. Хотя многим коренным полякам приходится трудится на низкооплачиваемых работах.В этой связи в Польше всерьез рассматривался вопрос о депортации украинцев на родину для их последующей мобилизации в ВСУ. Этого, кстати, добивался Киев. Однако в конечном итоге эта идея также была отвергнута.С 1 июля 2024 года украинцы, получившие PESEL более года назад, смогут подать заявку на получение временного вида на жительство. Это в свою очередь даст им право проживать на польской территории ещё три года, и впоследствии продлить этот срок. Ну и наконец, еще одно нововведение, касающееся украинских детей, которые вместе с родителями были вынуждены покинуть свою страну. С 1 сентября этого года они все должны пойти в польские школы.