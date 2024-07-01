Шведский министр обороны не считает неизбежным нападение России на Швецию, но призывает готовиться
Скандинавские страны после своего вступления в Североатлантический альянс активно упражняются в антироссийской риторике. Но если заявления об агрессии РФ на Украине уже давно стали общеевропейским фоном, то разговоры о готовящемся нападении ВС РФ на отдельные государства НАТО пока являются, скорее исключением, нежели правилом. Но именно государства Северной Европы почему-то уверены, что станут приоритетными целями Москвы.
К примеру, министр обороны Швеции Пауль (Пол) Юнсон заявил, что нападение РФ на Швецию якобы вполне вероятно. По его словам, Москва в этом плане готова рисковать.
Я считаю, что Кремль и сам Путин осознают, что они проиграют эту войну. Но я считаю, что Россия очень заинтересована в том, чтобы разделить нас политически, как внутри ЕС, так и в НАТО
– подчеркнул глава оборонного ведомства Швеции.
Он добавил, что вступление Стокгольма в Североатлантический альянс было вынужденной мерой, и что виновата в этом именно Россия. По его словам, уровень поддержки этого решения со стороны населения очень высок.
– заявил Пол Юнсон.
Стоит напомнить, что Швеция еще до своего вступления в НАТО активно поставляла оружие на Украину. В частности, киевскому режиму были переданы самоходные артустановки Archer, а сейчас рассматривается вопрос о передаче Киеву шведских истребителей Saab JAS 39 Gripen.
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