Шведский министр обороны не считает неизбежным нападение России на Швецию, но призывает готовиться

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Шведский министр обороны не считает неизбежным нападение России на Швецию, но призывает готовиться

Скандинавские страны после своего вступления в Североатлантический альянс активно упражняются в антироссийской риторике. Но если заявления об агрессии РФ на Украине уже давно стали общеевропейским фоном, то разговоры о готовящемся нападении ВС РФ на отдельные государства НАТО пока являются, скорее исключением, нежели правилом. Но именно государства Северной Европы почему-то уверены, что станут приоритетными целями Москвы.

К примеру, министр обороны Швеции Пауль (Пол) Юнсон заявил, что нападение РФ на Швецию якобы вполне вероятно. По его словам, Москва в этом плане готова рисковать.



Я не хочу говорить, когда Россия нападёт, потому что это явно не неизбежно. Но мы должны чётко понимать несколько вещей в отношении России. Во-первых, мы имеем дело с Россией, которая готова пойти на серьёзные политические и военные риски.
Я считаю, что Кремль и сам Путин осознают, что они проиграют эту войну. Но я считаю, что Россия очень заинтересована в том, чтобы разделить нас политически, как внутри ЕС, так и в НАТО

– подчеркнул глава оборонного ведомства Швеции.



Он добавил, что вступление Стокгольма в Североатлантический альянс было вынужденной мерой, и что виновата в этом именно Россия. По его словам, уровень поддержки этого решения со стороны населения очень высок.

Общественная поддержка членства НАТО по-прежнему очень высока, она составляет почти 70%. Конечно, вступление Швеции и Финляндии в НАТО — это следствие поведения России

– заявил Пол Юнсон.

Стоит напомнить, что Швеция еще до своего вступления в НАТО активно поставляла оружие на Украину. В частности, киевскому режиму были переданы самоходные артустановки Archer, а сейчас рассматривается вопрос о передаче Киеву шведских истребителей Saab JAS 39 Gripen.
18 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:17
    «Вступление Стокгольма в Североатлантический альянс было вынужденной мерой» —

    — Американцы вынудили ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +6
      Сегодня, 12:26
      Ну пусть шведы ну хоть как - нибудь объяснят, что России нужно от Швеции... Ну что там есть такого, чего у нас нет...??? Ну разве что тамошнее ЛГБТ с ихней толерастией... Из всего шведского мне нравились их хоккей, группа АВВА и автомобиль Volvo, но у нас и свой хоккей не плох, этот автомобиль при желании и здесь можно приобрести, ну а АВВА уже на пенсии...
      1. topol717 Звание
        topol717
        0
        Сегодня, 12:34
        Цитата: Lev_Russia
        Ну пусть шведы ну хоть как - нибудь объяснят, что России нужно от Швеции

        Он видимо не знает, что Шведы даже не имеют границы с РФ.
        Так что для нападения на Швецию, надо будет сначала напасть на Финку или Норвегию.
      2. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        Сегодня, 13:00
        Ввести оккупационные войска и заставить выдавать нобелевки только российским ученым
      3. ИванИванов Звание
        ИванИванов
        +1
        Сегодня, 13:07
        Ну пусть шведы ну хоть как - нибудь объяснят, что России нужно от Швеции... Ну что там есть такого, чего у нас нет..

        Если не умственно отсталые, то все они прекрасно понимают. Это лапша для шведского бюргера, который мало информирован и не желает в чем либо разбираться.
      4. Бородач Звание
        Бородач
        +1
        Сегодня, 13:19
        Для того, чтобы напасть на Швецию, нужно сначала захватить Финляндию.
        Для чего нам их захватывать? fool
        У своей земли столько, что её осваивать некому. Зачем нам ещё какая-то Швеция? what
        Этот шведский министр обороны считает всех шведов слабоумными. fool
        А может все шведы такие и есть? fool
    2. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      0
      Сегодня, 12:28
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Американцы вынудили ...

      Конечно, вступление Швеции и Финляндии в НАТО — это следствие поведения России

      Так эти русские обнаглели до такой степени, что подошли к самым границам альянса.
      НАТО же двигалось на запад, а тут - русские стучат в восточные ворота...
      belay
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 12:51
      -но призывает готовиться.
      К нападению на Россию...
  2. Oleg Fedechkin Звание
    Oleg Fedechkin
    +1
    Сегодня, 12:23
    Зачем России эти северные территории, своих с избытком!!! wink
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 12:26
      Цитата: Oleg Fedechkin
      Зачем России эти северные территории, своих с избытком!!!

      Сейчас что ни лимитроф, то каждый считает, что их Россия хочет завоевать.
      Очнитесь, Россия и так задыхается от мигрантов, а ещё и вас больных на всю голову принимать.
      1. tihonmarine Звание
        tihonmarine
        +1
        Сегодня, 12:28
        Цитата: carpenter
        Очнитесь, Россия и так задыхается от мигрантов, а ещё и вас больных на всю голову принимать.

        Каждый клоп считает себя орлом и набивает цену.
    2. владимир 290 Звание
      владимир 290
      0
      Сегодня, 13:29
      Ничего Вы Олег не понимаете. Россия по определению злобная страна, и нападать будет просто так из злобы, без какой либо причины. А то что 200 лет на бедных шведов не нападали, так это случайно wink
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +4
    Сегодня, 12:23
    Конечно, вступление Швеции и Финляндии в НАТО — это следствие поведения России

    – заявил Пол Юнсон.

    Лицо человека, все говорит о нем, а еще руки.
    Где эта Швеция и как России на нее напасть, да и вообще этот "оскреток" бывшей империи, сейчас и даром никому не нужен. И когда это СССР или Россия грозила "недомеркам" скандинавам. Если бы нужна была Союзу Финляндия, то ее еще бы Сталин присоединил бы в Карело-финской ССР.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 12:25
    Я считаю, что Кремль и сам Путин осознают, что они проиграют эту войну.

    Карла XII тоже считал, но...просчитался...
    Но близок, близок миг победы.
    Ура! мы ломим; гнутся шведы.
    О славный час! о славный вид!
    Еще напор — и враг бежит:
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Сегодня, 12:44
    Как только наша разведка донесёт что Швеция готова к войне с Россией так и начнём упреждающий удар. А как по другому? Швеция застряла в средневековье, королевство как никак. bully
  6. монголор Звание
    монголор
    0
    Сегодня, 13:10
    По моему он шизоид как и большинство западных лидеров/вождей/фюреров которые если у них демократия обязаны быть слугами народа.
    Кстати как сказал один амерский адмирал : готовясь к войне военный изучают тактику а умные логистику. А на карту швед не смотрел?! как снабжать армию? она же от голода вымрет... ШИЗОИД
  7. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:12
    Я считаю, что Кремль и сам Путин осознают, что они проиграют эту войну.

    У Швеции на столько непревзойденная армия ,что они войну с русскими, выиграли заранее......Я так понимаю нам сейчас уже предложат признать проигрыш , выплатить ущерб и репарации авансом ?
    Политики ЕС стали непревзойденными идиотами или просто удачно маскировались
  8. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 13:57
    Неудивительно.
    Шведы и финны теперь поочереди будут нести чушь в отношении
    России.
    Кремль не смог или не захотел удержать их от вступления в НАТО.
    Вот и результат.