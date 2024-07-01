Шведский министр обороны не считает неизбежным нападение России на Швецию, но призывает готовиться

Я не хочу говорить, когда Россия нападёт, потому что это явно не неизбежно. Но мы должны чётко понимать несколько вещей в отношении России. Во-первых, мы имеем дело с Россией, которая готова пойти на серьёзные политические и военные риски.

Я считаю, что Кремль и сам Путин осознают, что они проиграют эту войну. Но я считаю, что Россия очень заинтересована в том, чтобы разделить нас политически, как внутри ЕС, так и в НАТО

Общественная поддержка членства НАТО по-прежнему очень высока, она составляет почти 70%. Конечно, вступление Швеции и Финляндии в НАТО — это следствие поведения России