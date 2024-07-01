В Твери силовики задержали студента колледжа, готовящего массовый расстрел сокурсников

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В Твери силовики задержали студента колледжа, готовящего массовый расстрел сокурсников

Фото иллюстрационное


В Твери силовики предотвратили массовый расстрел в учебном заведении, задержав студента колледжа, его готовившего. Об этом сообщает ТГ-канал SHOT.



По имеющимся данным, массовый расстрел готовил 16-летний студент первого курса Тверского технологического колледжа Тимофей Т. У парня с самого начала не сложились отношения с однокурсниками, друзей он тоже не имел, в колледже его считали его «немного с прибабахом». После одной из ссор Тимофей заявил обидчику, что непременно убьет его, как и других студентов, с которыми у него не сложились отношения.

Список своих будущих «жертв» студент отправил сокурснику, тот показал его друзьям, после чего кто-то догадался показать его родителям. Те обратились в полицию. Правоохранители отреагировали профессионально, отправившись к студенту домой, и не прогадали, промедление могло закончиться весьма плачевно. Как оказалось, Тимофей уже вовсю готовился к «акции», купил камуфляж, тактический шлем и противогаз, а также вовсю штудировал литературу по массовым расстрелам и готовился приобрести оружие.

В ходе беседы парень сознался, что действительно хотел убить как можно больше своих сокурсников, поэтому готовил массовый расстрел. Студента отправили в психоневрологический диспансер, чтобы проверить на нормальность, а после лечения ему изберут меру пресечения. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям, его обвиняют в приготовлении к преступлению и терроризме.
14 комментариев
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  1. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 11:54
    На кастрацию его в первую очередь! Такие не должны плодиться. А потом на опыты этот биомусор
    1. Бородач Звание
      Бородач
      -3
      Сегодня, 11:58
      Пожизненное заключение вылечит этого студента от человеконенавистничества и превратит в филантропа. wink yes
  2. paul3390 Звание
    paul3390
    +3
    Сегодня, 11:54
    Интересно - как это он в 16 лет готовился приобрести оружие? what
    1. faiver Звание
      faiver
      0
      Сегодня, 12:03
      ну явно незаконным путем, ищущий да обрящет, может на этом и словили
    2. Иезекиль 25-17 Звание
      Иезекиль 25-17
      0
      Сегодня, 12:12
      Кому надо тот купит... Оружия много.
  3. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 11:55
    Тимофей заявил обидчику, что непременно убьет его, как и других студентов

    Хорошо, что задержали своевременно. Пусть теперь этого "прибабаха" имеют компетентные органы.
    Студента отправили в психоневрологический диспансер

    Правоохранители должны соблюсти и эту формальность. Таких неадекватов нельзя выпускать из стен психушек, иначе может быть много горя для окружающих.
    1. Чёрный Звание
      Чёрный
      +1
      Сегодня, 12:10
      Хорошо, что задержали своевременно.
      Безусловно хорошо. Ещё бы разобрались с теми, кто довёл его до этого.....Не секрет, что во многих колледжах, да и школах процветает буллинг....
  4. Владимириус Звание
    Владимириус
    +3
    Сегодня, 11:58
    это не лечится, он даже если и отсидит, выйдет и повторит все снова, только лучше подготовится
  5. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 12:06
    спецам поклон за то что вовремя взяли....
    1. Konnick Звание
      Konnick
      0
      Сегодня, 12:10
      спецам поклон за то что вовремя взяли....

      А им то за что? Родители же сообщили в полицию, а не "спецы"
      1. BecmepH Звание
        BecmepH
        0
        Сегодня, 12:16
        Цитата: Konnick
        спецам поклон за то что вовремя взяли....

        А им то за что? Родители же сообщили в полицию, а не "спецы"

        за то что вовремя взяли....
        а не проверяли информацию, да не тянули резину
  6. Оби Ван Кеноби Звание
    Оби Ван Кеноби
    +1
    Сегодня, 12:07
    В ходе беседы парень сознался, что действительно хотел убить как можно больше своих сокурсников, поэтому готовил массовый расстрел. Студента отправили в психоневрологический диспансер, чтобы проверить на нормальность, а после лечения ему изберут меру пресечения.

    Это о чем говорит? Об упущенном поколении, которое выросло без человеческой идеологии. Не денежной идеологии, которую мы имеем. А именно человеческой.
    Людьми нужно заниматься. И это должно делать государство, как это было в СССР. Сначала октябрята, комсомольцы, потом коммунисты. И людям с малых лет объясняли, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому не было в СССР подобных расстрелов. У людей мозги другим заняты были. Стремлением к светлому будущему. Может быть наивному стремлению, но к хорошему и светлому. И государство за этим очень зорко следило.
    А теперь нет хорошей и правильной идеологии в России. Вот и пожинаем плоды капитализьма.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 12:14
      Поэтому не было в СССР подобных расстрелов


      Массовое убийство в школе Гыски, CCCР 1950 год
      Массовое убийство в ресторане «София» Северо-Осетинской АССР, СССР 1979 год
      Взрыв автобуса с пассажирами в Краснодаре, СССР 1971
      Расстрел на площади Профсоюзов в Архангельске, Гаврилович, СССР 1954
      ......

      На вскидку. Это не политика. Это как раз вот такие, которого задержали и о ком здесь выше написали. Так что вот такие всегда были.....При любой власти.
      Это неуравновешенные обиженки и борцы "с мировым злодейством"....
    2. BecmepH Звание
      BecmepH
      0
      Сегодня, 12:17
      Цитата: Оби Ван Кеноби
      И это должно делать государство,

      Т.е. родители не причём? Родил и отдал государству на воспитание? Так не должно быть!