В Твери силовики задержали студента колледжа, готовящего массовый расстрел сокурсников
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Фото иллюстрационное
В Твери силовики предотвратили массовый расстрел в учебном заведении, задержав студента колледжа, его готовившего. Об этом сообщает ТГ-канал SHOT.
По имеющимся данным, массовый расстрел готовил 16-летний студент первого курса Тверского технологического колледжа Тимофей Т. У парня с самого начала не сложились отношения с однокурсниками, друзей он тоже не имел, в колледже его считали его «немного с прибабахом». После одной из ссор Тимофей заявил обидчику, что непременно убьет его, как и других студентов, с которыми у него не сложились отношения.
Список своих будущих «жертв» студент отправил сокурснику, тот показал его друзьям, после чего кто-то догадался показать его родителям. Те обратились в полицию. Правоохранители отреагировали профессионально, отправившись к студенту домой, и не прогадали, промедление могло закончиться весьма плачевно. Как оказалось, Тимофей уже вовсю готовился к «акции», купил камуфляж, тактический шлем и противогаз, а также вовсю штудировал литературу по массовым расстрелам и готовился приобрести оружие.
В ходе беседы парень сознался, что действительно хотел убить как можно больше своих сокурсников, поэтому готовил массовый расстрел. Студента отправили в психоневрологический диспансер, чтобы проверить на нормальность, а после лечения ему изберут меру пресечения. Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям, его обвиняют в приготовлении к преступлению и терроризме.
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