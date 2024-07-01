Источник: На новых кораблях ВМФ РФ будет установлена дополнительная защита машинного отделения от морских дронов
На малых ракетных кораблях, которые в настоящее время находятся на стадии строительства, будет установлена дополнительная защита машинного отделения от атак морских беспилотников. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов. По его словам, специальная военная операция РФ на Украине позволила конструкторам сделать необходимые выводы.
– рассказал Ренат Мистахов.
Он добавил, что возглавляемая им корпорация сейчас строит для российского флота суда различных типов.
Стоит отметить, что Черноморский флот РФ понес чувствительные потери в результате атак морских беспилотников украинской армии. ВСУ при поддержке НАТО удалось уничтожить и серьезно повредить несколько кораблей и судов.
Регулярные атаки морских дронов вынудили российское военное командование принимать дополнительные меры предосторожности. Сейчас акваторию Черного моря постоянно патрулируют вертолеты, которые в случае обнаружения вражеских морских беспилотников способны уничтожить их огнем из штатного вооружения.
Несмотря на это националисты предпринимают регулярные попытки атаковать российские корабли в Черном море, в том числе на рейде.
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