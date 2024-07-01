Источник: На новых кораблях ВМФ РФ будет установлена дополнительная защита машинного отделения от морских дронов

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Источник: На новых кораблях ВМФ РФ будет установлена дополнительная защита машинного отделения от морских дронов

На малых ракетных кораблях, которые в настоящее время находятся на стадии строительства, будет установлена дополнительная защита машинного отделения от атак морских беспилотников. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов. По его словам, специальная военная операция РФ на Украине позволила конструкторам сделать необходимые выводы.

Супостат понимает, что его основная задача - сначала обездвижить наше судно, а потом добить, и все, что он делает, это бьет в машинное отделение корабля. Мы должны обеспечить защиту машинного отделения, это «узкое место» на всех кораблях. Это сердце корабля… И мы сделаем дополнительную защиту

– рассказал Ренат Мистахов.



Он добавил, что возглавляемая им корпорация сейчас строит для российского флота суда различных типов.

Стоит отметить, что Черноморский флот РФ понес чувствительные потери в результате атак морских беспилотников украинской армии. ВСУ при поддержке НАТО удалось уничтожить и серьезно повредить несколько кораблей и судов.

Регулярные атаки морских дронов вынудили российское военное командование принимать дополнительные меры предосторожности. Сейчас акваторию Черного моря постоянно патрулируют вертолеты, которые в случае обнаружения вражеских морских беспилотников способны уничтожить их огнем из штатного вооружения.

Несмотря на это националисты предпринимают регулярные попытки атаковать российские корабли в Черном море, в том числе на рейде.
8 комментариев
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  1. Sinner
    Sinner
    +1
    Сегодня, 12:03
    Приварят сетки, как на танки?
    1. cmax Звание
      cmax
      +2
      Сегодня, 12:05
      Попилят деньги, как обычно!
  2. дед_Костя Звание
    дед_Костя
    +2
    Сегодня, 12:05
    Сто лет прошло со времён дредноутов, история сделала петлю, снова ставим броню на суда.
    1. обыватель Звание
      обыватель
      +1
      Сегодня, 12:14
      Зато сколько копий было сломано на ВО. "Ха, Ха. Да зачем эта броня. На сверхзвуке, да с бронебойной БЧ ракета любую броню проломит." А по факту не сверхзвуковые ПКР, а простые гидроциклы с ящиком тротила и спутниковым управлением, главные враги корабля с их картонной обшивкой.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 12:11
    Опять вернутся противоторпедные були?.
  4. Бускан
    Бускан
    +1
    Сегодня, 12:15
    Может не надо ставить телегу впереди лошади?
    [quote][На новых кораблях ВМФ РФ будет установлена дополнительная защита машинного отделения от морских дронов/quote] Лучше усилить возможности кораблей по борьбе с дронами.
  5. Бускан
    Бускан
    0
    Сегодня, 12:16
    Может не надо ставить телегу впереди лошади?
    На новых кораблях ВМФ РФ будет установлена дополнительная защита машинного отделения от морских дронов

    Лучше усилить возможности кораблей по борьбе с дронами.
  6. Роман_ Звание
    Роман_
    0
    Сегодня, 12:16
    А увеличить пулеметные точки с автоматическим управлением и системой ближнего мониторинга пространства не судьба?
    Тупо "увеличим массу" и при подрыве снаряда есть вероятность что доколупает корыто до места ремонта или быстрее потонет...