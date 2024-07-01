СМИ Британии: россияне «глушат» каждый четвёртый британский военный самолёт в Восточной Европе

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СМИ Британии: россияне «глушат» каждый четвёртый британский военный самолёт в Восточной Европе

Россияне якобы «глушат» каждый четвертый британский военный самолет в Восточной Европе. Такие данные получены в результате анализа нескольких тысяч рейсов, которые были совершены Королевскими ВВС в течение первых четырех месяцев текущего года.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph, ссылаясь на экспертов.

Они заявляют, что российские военные якобы регулярно ставят помехи для GPS (глобальной системы позиционирования) транспортной и разведывательной авиации Королевских ВВС. СМИ Британии утверждает, что действия Вооруженных сил РФ могут угрожать безопасности полетов не только военных самолетов НАТО, но и гражданских рейсов.

Это еще один пример безрассудства России и доказательство того, что она является вышедшим из-под контроля враждебным государством

- заявил по данному поводу британский министр обороны Грант Шэппс.

По его мнению, президент России Владимир Путин и Вооруженные силы РФ демонстрируют презрительное отношение к сформированному Западом международному «порядку, основанному на правилах».

При этом Шэппс отметил, что ВВС Британии способны противостоять действиям российских военных.

Ранее самолет главы британского Минобороны, возвращаясь из Польши на родину, столкнулся с техническими проблемами. Его система GPS-навигации отказала из-за помех.

На данный момент российской гражданской авиации запрещено пользоваться воздушным пространством большинства европейских государств.
15 комментариев
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 12:30
    Россияне якобы «глушат» каждый четвертый британский военный самолет в Восточной Европе.

    В этой ситуации некогда разбирать: второй или четвёртый...Подряд глушить! Мочить, чтобы дорогу в Россию забыли...
    1. Berkut752 Звание
      Berkut752
      0
      Сегодня, 14:47
      ROSS 42(Юрий Васильевич), ой, пусть не трепят людЯм нервИ, ИДЭ
      ваши доказательства, спрашивается. Нет, так чего же они хОчуть. Пусть летают по столбам и железным дорогам......
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 12:33
    Неужто мы молча обязаны смотреть как бриты нам гадят, пусть и чужими руками... Они там у себя на острове совсем приборзели, забыв, что сейчас не 42-й и Сарматы не ФАУ... Нигде не спрячешься... am
    1. Андрей Москвин Звание
      Андрей Москвин
      +4
      Сегодня, 12:57
      Весёлые картинки. Через призму русского взгляда.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 12:34
    Пусть учатся по компасу и картам летать...... wassat
    1. Солдатов В. Звание
      Солдатов В.
      +1
      Сегодня, 12:53
      У нас умели же летать по пачке " Беломора" и читали название населённого пункта на здании ж/д вокзала. yes
  4. Лешак Звание
    Лешак
    +4
    Сегодня, 12:46
    Что-то похоже на очередную, аглицкую, утку направленную на демонизацию России. what
  5. Винни76 Звание
    Винни76
    0
    Сегодня, 12:47
    Скрипали уже не те. Осталось шмякнуть какой-нибудь рейс, обвинить РФ и принять очередные санкцииизада
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    +1
    Сегодня, 12:57
    Ну хорошо - а если бы наши ВКС регулярно летали прям по границе Мелкобритании и наводили на цели скажем шотландских повстанцев - вы бы как отреагировали? what
  7. Простой Звание
    Простой
    0
    Сегодня, 13:32
    Уважаемые редакторы западных СМИ!

    В любом военном транспортнике или ддальнем бомбандировщике есть окошечки и все причиндалы у штурмана для прокладывания маршрутов без сигналов глобального позиционирования.
    Возможно для гражданской авиации это критично, но не для военной.
  8. Анатолий_П Звание
    Анатолий_П
    0
    Сегодня, 13:35
    Странно то, что только британские ВВС жалуются на проблемы с GPS, хотя вопрос - а что делают британские ВВС над Балтикой? Так и хочется им сказать: "Ваше мест возле параши!" Летайте над своим островом, и будет вам счастье!
  9. kebeskin Звание
    kebeskin
    0
    Сегодня, 13:53
    Россияне якобы «глушат» каждый четвертый британский военный самолет в Восточной Европе но при этому американские беспилотник у Крыма вполне себе летал и делал свои пакостные дела.
  10. монголор Звание
    монголор
    0
    Сегодня, 14:00
    Безрссуден скорее запад который не знает ни правил ни законов.
  11. danka111 Звание
    danka111
    0
    Сегодня, 14:03
    вышедшим из-под контроля враждебным государством...
    Я не понял - чей контроль?
  12. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 14:33
    Ранее самолет главы британского Минобороны, возвращаясь из Польши на родину, столкнулся с техническими проблемами. Его система GPS-навигации отказала из-за помех.

    эта "новость" - с огромной "бородой"