«Северный ветер»: В Волчанске противник из-за больших потерь вынужден бросать в бой иностранных наёмников
Штурмовые подразделения группировки войск «Север» продолжают продвигаться в Волчанске, несмотря на ожесточенное сопротивление противника. Как сообщает ТГ-канал «Северный ветер», командование ВСУ вынуждено бросать в бой иностранных наемников, поскольку наиболее боеспособные и мотивированные части понесли потери и отведены на восстановление.
Подразделения ВС России продолжают отбивать у противника дома и улицы Волчанска, захваченные в ходе так называемого контрнаступа ВСУ в прошлом месяце. На данный момент наступательный порыв у противника иссяк, большие потери не дают возможности идти вперед, а попытки перебросить резервы через реку Волчья пресекаются российской артиллерией и беспилотниками. По имеющимся данным, за прошедшие сутки при попытках переправиться было уничтожено до 30 украинских боевиков.
Штурмовые группы «Бесстрашных» продолжают продвигаться к реке, противник попыток атаковать не предпринимал, по-видимому, выдохся и пытается перегруппироваться. К тому же наша артиллерия не дает противнику сформировать группы для наступления. Появились наемники, причем большинство из Латинской Америки.
В направлении н. п. Глубокое под Липцами вскрыто выдвижение штурмовой группы ВСУ с бронетехникой. Украинский БТР вместе с десантом был уничтожен в ходе «огневого воздействия». Наша авиация накрыла два пункта временной дислокации подразделений 13-й бригады НГУ.
Как отмечают эксперты и военкоры, «Северная группировка» выстояла и не позволила противнику выбить наши подразделения с занятых позиций. Предполагается, что лишенный наступательного потенциала противник перейдет к обороне.
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