«Северный ветер»: В Волчанске противник из-за больших потерь вынужден бросать в бой иностранных наёмников

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«Северный ветер»: В Волчанске противник из-за больших потерь вынужден бросать в бой иностранных наёмников

Штурмовые подразделения группировки войск «Север» продолжают продвигаться в Волчанске, несмотря на ожесточенное сопротивление противника. Как сообщает ТГ-канал «Северный ветер», командование ВСУ вынуждено бросать в бой иностранных наемников, поскольку наиболее боеспособные и мотивированные части понесли потери и отведены на восстановление.

Подразделения ВС России продолжают отбивать у противника дома и улицы Волчанска, захваченные в ходе так называемого контрнаступа ВСУ в прошлом месяце. На данный момент наступательный порыв у противника иссяк, большие потери не дают возможности идти вперед, а попытки перебросить резервы через реку Волчья пресекаются российской артиллерией и беспилотниками. По имеющимся данным, за прошедшие сутки при попытках переправиться было уничтожено до 30 украинских боевиков.



Штурмовые группы «Бесстрашных» продолжают продвигаться к реке, противник попыток атаковать не предпринимал, по-видимому, выдохся и пытается перегруппироваться. К тому же наша артиллерия не дает противнику сформировать группы для наступления. Появились наемники, причем большинство из Латинской Америки.

В направлении н. п. Глубокое под Липцами вскрыто выдвижение штурмовой группы ВСУ с бронетехникой. Украинский БТР вместе с десантом был уничтожен в ходе «огневого воздействия». Наша авиация накрыла два пункта временной дислокации подразделений 13-й бригады НГУ.

Как отмечают эксперты и военкоры, «Северная группировка» выстояла и не позволила противнику выбить наши подразделения с занятых позиций. Предполагается, что лишенный наступательного потенциала противник перейдет к обороне.
21 комментарий
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  1. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +11
    Сегодня, 12:30
    Что значит "вынуждены бросать наёмников"? Разве их не для этого нанимали?
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      +5
      Сегодня, 12:32
      Так они уже больше двух лет так воюют.Забрасывают мясом.И судя по всему и дальше хотят продолжать в том же духе.
      Судя по поступающей информации, теперь уже главком ВСУ Александр Сырский (как и его предшественник Валерий Залужный) вступил в открытый конфликт с Офисом президента Украины.

      Об этом передает 1 июля украинский Telegram-канал «Легитимный», ссылаясь на информированный источник во властных структурах.

      Тот сообщил, что Сырского могут отправить в отставку по причине того, что он впервые отказался выполнять главное поручение Зеленского и главы ОП Ермака.
      Из пояснений источника следует, что они требуют от главкома начать масштабное наступление, используя в качестве основного ресурса пехоту, бросая ее массово в самоубийственные атаки ради политического пиара начальников с Банковой.

      Как утверждает канал, Сырский отказывается от этого обреченного на провал сценария , справедливо полагая, что при нехватке техники и без поддержки с воздуха такой «контрнаступ» превратится в мясорубку, в которой поляжет огромное количество военнослужащих.

      Источник приводит высказывание Сырского, в котором он заявил, что его потом убьют за такое свои же солдаты, которым посчастливится выжить.

      Авторы инсайда отмечают, что теперь стала понятной цель поездки на фронт депутата Верховной рады Украины Марьяны Безуглой. Ее послали, чтобы принудить ранее «послушного» Сырского исполнять волю Ермака, Зеленского и их западных хозяев.

      «Вот почему Ермак отправил свою шестерку Безуглую медийно атаковать Сырского. Грызня уже между своими. Сырский осознал, какую участь ему готовят офисные», — заключают блогеры.
      1. КВУ-НСвД Звание
        КВУ-НСвД
        +2
        Сегодня, 13:13
        Сырский понимает , что он станет стрелочником за всё . Поэтому не хочет ещё и это на себя вешать . Но его судьба предопределена . Соскочить , как соскочил Залужный , ему не дадут .
        1. isv000 Звание
          isv000
          +1
          Сегодня, 13:19
          Цитата: КВУ-НСвД
          Соскочить , как соскочил Залужный , ему не дадут .

          Залужного просто вывели за штат, как резерв на гетманство. Осталось лишь распиарить его как "борца за светлое будущее" и вуаля - "народный" герой готов!
          1. Бородач Звание
            Бородач
            0
            Сегодня, 13:26
            Залупный вовремя соскочил. Сейчас жирует за границей на наворованное. yes
            Он неплохо заработал денег на убийстве русских и украинцев. yes
            Ледоруб ему в череп. am good
          2. КВУ-НСвД Звание
            КВУ-НСвД
            0
            Сегодня, 13:37
            Залужного просто вывели за штат, как резерв на

            Я жеш и гуторю шо соскочив падла
    2. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 12:35
      Цитата: Кот Александрович
      Что значит "вынуждены бросать наёмников"? Разве их не для этого нанимали?

      Заград отряды и охрана высокопоставленных лиц, но не в "мясные штурмы" ходить.
    3. кредо Звание
      кредо
      +7
      Сегодня, 12:37
      Что значит "вынуждены бросать наёмников"? Разве их не для этого нанимали?

      Это такой речевой оборот, когда журналисты для придания своим статьям усиливают его такими фразами как "авторитетное западное издание", "нобелевский лауреат", "оскароносный фильм" или "вынуждены бросать наёмников", то есть самых лучших и подготовленных. hi
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 12:49
        Ага! Как будто эти наёмники им просто для мебели, для статуса были? Про запас их, что ли берегли,? На чёрный день am am ? А теперь чёрный день настал!.
        такой речевой оборот

        Жаль, если только оборот и потери удастся заместить
        1. кредо Звание
          кредо
          +1
          Сегодня, 13:02
          Жаль, если только оборот и потери удастся заместить

          Что взять с журналистов и авторов статей, если они по другому писать не умеют.
          Могу предположить, что наёмников держали на второй линии лишь по тому, что командовать ими сложнее, поэтому пока на лбс справлялись аборигены наёмники осуществляли поддержку первой линии, а когда аборигенов на первой линии лбс выбили, наёмниками заткнули прорехи на фронте.
      2. Konnick Звание
        Konnick
        -1
        Сегодня, 12:50
        Это такой речевой оборот, когда журналисты для придания своим статьям усиливают его такими фразами как "авторитетное западное издание"

        Только это какой-то левый ТГ-канал, использующий терминологию с усилением эффекта
        Как сообщает ТГ-канал «Северный ветер»


        У них встречаются и такие шедевры в сообщениях
        В районе многоэтажек, где находятся остатки подразделений ВСУ, относительно тихо, противник проводит разведку боем, пытаясь найти слабое место в российской обороне, чтобы ввести в прорыв силы резерва.
        1. кредо Звание
          кредо
          +1
          Сегодня, 13:06
          У них встречаются и такие шедевры в сообщениях
          В районе многоэтажек, где находятся остатки подразделений ВСУ, относительно тихо, противник проводит разведку боем, пытаясь найти слабое место в российской обороне, чтобы ввести в прорыв силы резерва.

          Да, шедевр. То ли "остатки ВСУ проводят разведку боем", то ли "остатки ВСУ сидят тихо, а их ДРГ проводят разведку боем". Как хочешь так и понимай. hi
    4. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +7
      Сегодня, 12:47
      Эту песню я слышу тут третий год..Смените пластинку(методичку).Это к авторам сего опуса.За неумных то зачем народ держать..
  2. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 12:31
    Эти наёмники воюют в спецназе гур. Его изначально сырский использовал как обычную пехоту и на этой почве у него конфликт с будановым, который по своей линии спустил команду игнорировать команды сырского.
  3. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 12:33
    Как отмечают эксперты и военкоры, «Северная группировка» выстояла и не позволила противнику выбить наши подразделения с занятых позиций.

    Скорой победы вам, защитники Отечества!
  4. deathtiny Звание
    deathtiny
    +2
    Сегодня, 12:44
    Появились наемники, причем большинство из Латинской Америки

    суровые небритые мачо, продираются сквозь субтропические ливневые джунгли сумщины и харьковщины... )
    вновь актуальными становятся строки Светлова:
    "...Откуда у хлопца
    Испанская грусть?
    Ответь, Александровск,
    И Харьков, ответь:
    Давно ль по-испански
    Вы начали петь?"
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +6
      Сегодня, 12:52

      «Появились наемники, причем большинство из Латинской Америки» —

      "Фавелу покинул,
      Пошёл воевать,
      Чтоб жизнь за Бандеру
      В Волчанске отдать" ...
  5. spirit Звание
    spirit
    +3
    Сегодня, 12:59
    Бои,в основном позиционные, у небольшого Волчанска идут уже довольно давно,это к тому кто тут ,в розовых очках, размышлял о возможностях окружения Харькова нынешними силами.Как мы видим это нереально с текущим количеством войск(Байки рассчитанные на потребителей зомби-тв о 35000 "мечтающих записаться в Армию" в месяц не в счёт)
  6. Жнец Звание
    Жнец
    +4
    Сегодня, 13:00
    Коллега вернулся с СВО после ранения на восстановление и операцию, добровольцем уходил четыре месяца назад. Дрон в спину прилетел, кое как выжил чудом.
    Потери большие и у них, и у нас. Рассказы про соотношение 5 к 1 или 10 к 1- пи....шь.
    Дронов тьма, как комаров. Связь традиционно у них гораздо лучше, взаимодействие между артой, ракетчиками и пво по натовским лекалам.
    Бойцы такие же, как и у нас. Наши идут на штурм домов в населенных пунктах группами, до пункта назначения хорошо, если половина доберётся.
    Коллега раненным 4ро суток лежал с напарником в доме, ждал эвакуации. Из отделения только они двое дошли до дома.
    Вообщем, на фронте полный анус.
  7. seamen2 Звание
    seamen2
    0
    Сегодня, 13:16
    я могу не понимать, но..почему нельзя стирать эти волчански кварталами. как делают сионисты в Газе? и уменьшить потери тем самым.
  8. монголор Звание
    монголор
    0
    Сегодня, 13:59
    иностранцев не жаль как и щиро свидомых забывших происхождение и родство.