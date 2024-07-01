Китай покупает очередную африканскую шахту, усиливая экономическое присутствие в Африке

Мы рады сообщить, что сделка идёт по плану, и мы ожидаем её закрытия в ближайшие недели

Китайская компания JCHX Mining близка к завершению сделки по приобретению замбийского медного рудника Любамбе, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.В материале говорится, что это очередной шаг в серии сделок, заключаемых компаниями из КНР, стремящимися увеличить контроль над добычей меди и других важных ресурсов в Африке для удержания лидерства в глобальной революции в области зеленой энергетики.Сделка шанхайской горнодобывающей компании по приобретению 80% акций рудника Любамбе, принадлежащего EMR Capital, сейчас находится на финальной стадии. Как сообщают источники агентства, JCHX практически удалось закрыть сделку после того, как другой претендент - компания International Resources Holding (IRH) из Абу-Даби, объявила о выходе из борьбы за данный актив.Авторы статьи пишут, что в условиях энергетического перехода Китай и Ближний Восток активно участвуют в гонке за доступ к африканским ресурсам, необходимым для внедрения «зеленой энергетики».- сообщил Reuters генеральный директор EMR Джейсон Чанг.В свою очередь, достигнув соглашения с EMR, JCHX завершает согласование с властями Замбии.В статье говорится, что EMR, владевшая рудником Любамбе с 2017 года, планирует полностью выйти из проекта, поскольку ее фонды истощились после COVID-19. В марте компания также продала свою долю в соседнем медном проекте Мингомба стартапу KoBold Metals из Калифорнии.Как только вышеупомянутая сделка будет завершена, Замбия, второй по величине производитель меди в Африке, будет владеть 20% акций рудника Любамбе через государственную компанию ZCCM-IH. Совет директоров последней уже одобрил покупку рудника компанией JCHX.