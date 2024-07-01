Китай покупает очередную африканскую шахту, усиливая экономическое присутствие в Африке

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Китай покупает очередную африканскую шахту, усиливая экономическое присутствие в Африке

Китайская компания JCHX Mining близка к завершению сделки по приобретению замбийского медного рудника Любамбе, об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

В материале говорится, что это очередной шаг в серии сделок, заключаемых компаниями из КНР, стремящимися увеличить контроль над добычей меди и других важных ресурсов в Африке для удержания лидерства в глобальной революции в области зеленой энергетики.



Сделка шанхайской горнодобывающей компании по приобретению 80% акций рудника Любамбе, принадлежащего EMR Capital, сейчас находится на финальной стадии. Как сообщают источники агентства, JCHX практически удалось закрыть сделку после того, как другой претендент - компания International Resources Holding (IRH) из Абу-Даби, объявила о выходе из борьбы за данный актив.

Авторы статьи пишут, что в условиях энергетического перехода Китай и Ближний Восток активно участвуют в гонке за доступ к африканским ресурсам, необходимым для внедрения «зеленой энергетики».

Мы рады сообщить, что сделка идёт по плану, и мы ожидаем её закрытия в ближайшие недели

- сообщил Reuters генеральный директор EMR Джейсон Чанг.

В свою очередь, достигнув соглашения с EMR, JCHX завершает согласование с властями Замбии.

В статье говорится, что EMR, владевшая рудником Любамбе с 2017 года, планирует полностью выйти из проекта, поскольку ее фонды истощились после COVID-19. В марте компания также продала свою долю в соседнем медном проекте Мингомба стартапу KoBold Metals из Калифорнии.

Как только вышеупомянутая сделка будет завершена, Замбия, второй по величине производитель меди в Африке, будет владеть 20% акций рудника Любамбе через государственную компанию ZCCM-IH. Совет директоров последней уже одобрил покупку рудника компанией JCHX.
13 комментариев
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  1. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 13:38
    Китай покупает очередную африканскую шахту, усиливая экономическое присутствие в Африке

    Так там за коррупцию расстреливают...
    А что скупает наш отряд российских нуворишей? Какими богатствами прирастает земля российская?
    1. Irokez Звание
      Irokez
      -2
      Сегодня, 13:49
      Цитата: ROSS 42
      Какими богатствами прирастает земля российская?

      Своё бы отстоять в своей огромной стране по территории. "Нам чужого не надо, но и своё не отдадим" вот поэтому в основном у себя работаем, а Китаю надо расширятся по всем параметрам для производственной гегемонии в Мире.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        Сегодня, 14:02
        Цитата: Irokez
        Своё бы отстоять в своей огромной стране по территории. "Нам чужого не надо, но и своё не отдадим" вот поэтому в основном у себя работаем

        А кто бы сомневался:
        Совокупное состояние богатейших предпринимателей из России за первые шесть месяцев 2024 года увеличилось на $28,749 млрд.

        Тройка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым месяцем. Так, самым богатым из предпринимателей продолжает оставаться один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние с начала года выросло на 902 миллиона долларов, до 32 миллиардов. Второе место вновь занял совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов (рост состояния на 3,54 миллиарда долларов, до 28,2 миллиарда), на третьем месте снова оказался бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (рост на 3,24 миллиарда, до 27,2 миллиарда долларов).

        Вот они и не спешат отдавать «своё», успевая прикарманивать общенародное...
    2. Голландец Михель Звание
      Голландец Михель
      +1
      Сегодня, 13:51
      А что скупает наш отряд российских нуворишей?
      Он, наоборот, распродает родину wink
  2. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 13:44
    Китаю для его существования и доминирования как экономики № 1 необходимы не только ресурсу, но и энергетика. Поэтому они со всего мира будут всё скупать для своей выгоды (ведь Китайцы жуткие материалисты, а значит прибыль и выгода превыше всего не взирая на духовность как и Индийцы уже становятся).
    А скупают всё от продуктов питания до ресурсов (нефть, газ, уголь) и уже влияние.
    Если США введут санкции против Китая как на Россию, то гегемон мирового производства (Китай, а там и Индия в будущем) сдуется. Поэтому Китай так осторожно себя ведёт и вашим и нашим. И захват Тайваня - это очень мыльный пузырь.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 13:48
      Поэтому Китай так осторожно себя ведёт т вашим и нашим.

      Китайцы экономические экспансионисты, а не военные милитаристы... Так потихоньку, потихоньку и скупят весь мир...
      1. Митрич73 Звание
        Митрич73
        0
        Сегодня, 13:59
        Вспомнил наш мультфильм "Как грибы с горохом воевали", там был интересный персонаж, который хотел купить Царя гороха, но не получилось.... Мораль- без силовой составляющей всё может перейти к более сильному сопернику.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 14:03
          Ну так Китай и "силовую составляющую" вполне успешно по всем направлениям развивает... Единственное в чём они пока отстают, так это в количестве ядерных боезарядов (боеголовок), но судя по темпам становления их ядерных сил, скоро они и это отставание преодолеют...
          1. Митрич73 Звание
            Митрич73
            0
            Сегодня, 14:07
            У Китая нет опыта боевых действий. В 1979 году они не смогли нагнуть Вьетнам и, по моему мнению, если они ввяжутся в боевые действия с какой-либо третьей страной за которой будет стоять Запад, то умоются кровью.
            1. Lev_Russia Звание
              Lev_Russia
              0
              Сегодня, 14:13
              Ну так и Вьетнам (более 100 млн. человек) не смог нагнуть Китай... Китай вообще никогда толком в своей истории не воевал - его завоёвывали чужаки, а потом сами в этом Китае и растворялись (ассимилировались)... Но Китай сегодня в 2024-м и Китай 1979 года как говорят в Одессе - это две большие разницы... И потом, а если за Китаем Россия и БРИКС будут стоять...???
            2. smart fellow Звание
              smart fellow
              0
              Сегодня, 14:50
              У Китая нет опыта боевых действий. В 1979 году они не смогли нагнуть Вьетнам

              Китайцы тогда решили преподать Вьетнаму урок т.к. он начал хозяйничать в Кампучии (и Лаосе?). 600 000 армия территориальных войск КНР вторглась во Вьетнам и захватила половину провинции с провинциальным центром. Вмешался Советский Союз, направил военные корабли и пригрозил ЯО. Китай вывел войска, но Вьетнам понял намек и тоже вывел свои войска.
              Учтя опыт вьетнамской кампании Китай начал реорганизацию армии по образцам западных армий, в первую очередь США.
          2. smart fellow Звание
            smart fellow
            0
            Сегодня, 14:35
            но судя по темпам становления их ядерных сил, скоро они и это отставание преодолеют...

            Да может быть уже давно и преодолели, но не хотят пугать"международное сообщество".
            Оценка производственных мощностей китайских заводов по производству специальных расщепляющихся материалов (с учетом реальных сроков их запуска в эксплуатацию)
            показывает, что по состоянию на 2011 г. они могли наработать до 40 т оружейного урана и около 10 т оружейного плутония. Этого достаточно для изготовления 3600 ядерных боеприпасов
            (1600 урановых и 2000 плутониевых).
            https://www.imemo.ru/files/File/ru/conf/2012/27092012/12022.pdf

            Во внутренней Монголии построено 210 шахт для ракет Дунфен-41A, а одна такая ракета способна нести до 10 ядерных боеголовок. Так что только в этих ракетах будет размещено 2110 ядерных боеголовок. Это больше, чем положено по СНВ-3 России и США.
            Также во Внутренней Монголии они разместили 2 ракетные бригады с ПГРК.
  3. A17ttt
    A17ttt
    0
    Сегодня, 14:18
    И только Российский бизнес молится на посредника в лице Китая, Турции, Казахстана, Азербайджана, Армении, Польши т .д., чтобы они продали за 20 рэ и дали производителю или связанному лицу "колену" с этих денег себестоимость в 5 рэ и 2 рэ сверху прибыли на территории РФ и 3 рэ в валюте за бугром.
    Чтобы иметь возможность эти 2 рэ разместить в валюту или подкопить для недвиги. А через 10-15 лет с гордым видом, что он бизнесмен - свалить на покой в Калининград, Сочи, Москву, Турцию или Восточную Азию.
    Где будет травить байки, как он круто забивал бабло.