CNN заявляет о якобы неудачном пуске баллистической ракеты КНДР
Баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей в понедельник, могла иметь «ненормальную» траекторию полета и могла упасть вглубь страны. Об этом со ссылкой на военных Южной Кореи сообщает американский телеканал CNN. Издание предполагает, что боеприпас мог упасть недалеко от Пхеньяна.
– говорится в сообщении телеканала.
При этом приводится заявление представителя Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сон Чжуна, который считает, что вторая запущенная ракета совершила нештатный полет на ранней стадии.
- уточнил Ли Сон Чжун, подчеркнув, что сейчас военные анализируют различные возможности.
Он добавил, что пока никаких повреждений подтверждено не было.
– подчеркивает CNN.
Американский телеканал обращает внимание на тот факт, что Пхеньян не делал никаких заявлений после сегодняшних пусков, но накануне Центральное информагентство Кореи выпустило заявление с осуждением недавних военных учений США, Японии и Южной Кореи под названием «Край свободы».
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