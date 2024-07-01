CNN заявляет о якобы неудачном пуске баллистической ракеты КНДР

Ракеты, запущенные в 5:05 и 5:15 утра по местному времени, имели две разные дальности полета: 600 километров для первой и 120 километров для второй

Если она взорвалась во время нештатного полета, есть вероятность, что обломки упали вглубь страны

Южная Корея заявила, что первая ракета с дальностью полета 600 километров была баллистической ракетой малой дальности. Ли сказал только, что вторая была «баллистической ракетой», что оставляет открытой возможность того, что это новое оружие

Баллистическая ракета, запущенная Северной Кореей в понедельник, могла иметь «ненормальную» траекторию полета и могла упасть вглубь страны. Об этом со ссылкой на военных Южной Кореи сообщает американский телеканал CNN. Издание предполагает, что боеприпас мог упасть недалеко от Пхеньяна.– говорится в сообщении телеканала.При этом приводится заявление представителя Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сон Чжуна, который считает, что вторая запущенная ракета совершила нештатный полет на ранней стадии.- уточнил Ли Сон Чжун, подчеркнув, что сейчас военные анализируют различные возможности.Он добавил, что пока никаких повреждений подтверждено не было.– подчеркивает CNN.Американский телеканал обращает внимание на тот факт, что Пхеньян не делал никаких заявлений после сегодняшних пусков, но накануне Центральное информагентство Кореи выпустило заявление с осуждением недавних военных учений США, Японии и Южной Кореи под названием «Край свободы».