Global Times: Действия США по созданию азиатской версии НАТО подрывают мир и стабильность

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Global Times: Действия США по созданию азиатской версии НАТО подрывают мир и стабильность

Усиление военного сотрудничества США со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, и особенно с Японией, похоже на попытки создания здесь аналога НАТО, что всё сильнее сказывается на стабильности в регионе, пишет китайское издание Global Times.

Издание отмечает, что в июле вблизи российских границ планируются совместные военные учения Японии и стран НАТО – Германии Франции и Испании, по поводу чего в Москве уже заявили решительный протест.



По словам научного сотрудника Ляонинской академии общественных наук Люй Чао, учитывая нестабильность в Северо-Восточной Азии, вызванную стратегией США в Индо-Тихоокеанском регионе и стремлением стран НАТО играть здесь активную роль, к этим совместным военным учениям следует проявлять повышенную бдительность.

План совместных военных учений Японии со странами НАТО был явно спланирован США. Этот шаг Японии является последней акцией по продвижению азиатско-тихоокеанской версии НАТО

- говорится в материале издания.

Это вполне вписывается в распространенную в США идею, согласно которой, Китай является крупнейшим соперником Америки. Чтобы сдержать Китай, США создают малые региональные союзы, пытаясь интегрировать их в «азиатско-тихоокеанскую версию НАТО» для сохранения своей гегемонистской позиции, пишет китайское издание.

Global Times отмечает, что Япония активно потворствует Вашингтону в его стремлении сохранить статус мирового «гегемона», не обращая внимания на то, к чему это может принести. Премьер-министр Японии Фумио Кисида собирается принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне. Япония уже третий год подряд участвует в саммите альянса.

Люй Чао считает, что дальнейший сговор между США и Японией имеет очень опасную тенденцию, и странам Азиатско-Тихоокеанского региона необходимо сохранять повышенную бдительность.
12 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:01
    Стоит все же позавидовать гибкости ума американцев. Готовят своих партнеров к войне с Китаем.Что они им обещают не понятно,но те как оголтелые бегут к войне .
    1. ИванИванов Звание
      ИванИванов
      0
      Сегодня, 13:03
      Удивляет как позиция подштанников, так и позиция Китая, продолжающего делать вид что ничего не происходит.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 13:05
        Цитата: ИванИванов
        Удивляет как позиция подштанников, так и позиция Китая, продолжающего делать вид что ничего не происходит.

        По моему тут все понятно. Каждый раз провоцируя Китай ,американцы проверяют способность и готовность Китая ,дать отпор военным путем.
        1. ИванИванов Звание
          ИванИванов
          0
          Сегодня, 13:09
          На азиатское нато симметричным ответом была бы коалиция ШОС, БРИКС или как минимум 4х стран.
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            0
            Сегодня, 13:29
            Вряд ли у Штатов «азиатско-тихоокеанская версия НАТО» получится такой же стабильной как европейско-американское НАТО... Европейцы всегда организовывали какие-то альянсы и союзы для войны, а азиаты нет... Ещё в годы холодной войны для сдерживания и противостояния коммунизму было создано ещё 4 блока в Азии: SEATO (Southeast Asian Treaty Organization), CENTO (Central Treaty Organization), ANZUS (Australia – New Zeeland – USA) и ANZUK (Australia-New Zeeland-United Kingdom). Благодаря этому создавалось впечатление, что Советский Союз и другие коммунистические страны были окружены проамериканскими антикоммунистическими режимами, однако на деле из-за разных целей членов этих военных союзов и слабой организации , по сути, никаких результатов от существования этих блоков не было...
            У Японии с гитлеровской Германией был подписан двусторонний пакт, но она так и не решилась вступить в войну с Советским Союзом, а СССР крупные военные силы был вынужден держать на Дальнем Востоке...
      2. blackGRAIL Звание
        blackGRAIL
        -1
        Сегодня, 13:13
        Готовиться (быть готовым) к войне и начать войну - это две совершенно разные вещие. Ведущие державы обязаны быть готовыми к войне. Но НАТО было готово к войне с ОВД/СССР, а войны так и не произошло. Сейчас США создаёт новой блоковый мир (как военный, так и экономический), но симпатии ГЮ сегодня на стороне Китая (и во многом из-за его отказа от строительства военного блока), а индустриальные возможности Китая сопоставимы с СССР. Задавить Китай экономически США не смогут, в военном плане победить ядерную державу - тем более. Китай трезво оценивает реальную угрозу и гн играет в американский игру по американским же правилам.
    2. кредо Звание
      кредо
      0
      Сегодня, 13:16
      Стоит все же позавидовать гибкости ума американцев. Готовят своих партнеров к войне с Китаем.Что они им обещают не понятно,но те как оголтелые бегут к войне .

      А что тут непонятно? Янки и бритты давно для себя решили что лучшим политиком чужой страны для них является только тот, который любит деньги и власть и готов сделать всё что угодно ради этого.
      Вот на этом, да ещё на компромате всех их и держат США, что в Японии, что в Южной Корее, что на Украине или в Польше, Чехии, Прибалтике, Германии или Франции и так далее. yes
    3. evgen1221 Звание
      evgen1221
      0
      Сегодня, 13:19
      А ничего не обещают, просто кадры запанее готовят во всяких принстонах,гарвардах и прочем высокорейтинговом, с четкими установками америга превыше усё и что хорошо для америга то и вам лично на счет перепадут крошки. Надеюсь что на примере 404 теперь больше не будут так слепо любые хотелки сша выполнять ибо наглядно видят что получается весьма плохо.
    4. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 13:34
      Китайцы, как всегда, осторожничают. yes
      По сути, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Филиппины и так входят в НАТО, хотя и не являются её членами. Всякими там АУКУСами США хотят замаскировать ещё большее расширение НАТО.
      НАТО уже давно стало НАПТО (North Atlantic Pacific Treaty Organization). yes
  2. Монтесума Звание
    Монтесума
    0
    Сегодня, 13:10
    Действия США по созданию азиатской версии НАТО подрывают мир и стабильность

    Действия США и НАТО в любом регионе всегда подрывают мир и стабильность. Но при этом генсек НАТО Столтенберг набрался наглости, публично заявив в интервью японской газете Yomiuri (имея в виду сотрудничество КНР и РФ):
    «Китай подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны»

    Вот как надо уметь перевести стрелки с себя на других!
  3. evgen1221 Звание
    evgen1221
    0
    Сегодня, 13:14
    Купируется банальным эмбарго на торговлю с этими странами. Вы в азиатско европейском нато и сами говорите что это против нас, ну хорошо, тогда идите и покупайте в своем блоке нужные вам товары, ах у них нет а есть только у нас, ну тогда или на выход из нато или терпите во имя дерьмократии.
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 13:24
    Действия США по созданию азиатской версии НАТО подрывают мир и стабильность

    Да потому и подрывают, что действия азиатской версии ВД, как и европейской, не имеют никаких последствий и не видны даже под микроскопом.
    В капиталистическом мире каждый сам за себя и, если организовываются какие-то сообщества, то только вокруг сильных мира сего. Аутсайдеры нынче не в моде...