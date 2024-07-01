В Тель-Авиве прошли столкновения между израильскими ультраортодоксами и полицией из-за мобилизации

Минувшей ночью в крупнейшем израильском городе Тель-Авив прошли массовые протесты еврейских религиозных ультраортодоксов, недовольных мобилизацией в ЦАХАЛ. Ранее Минобороны Израиля решило мобилизовать около трех тысяч ультраортодоксов, ранее не подлежавших призыву в армию. Ультраортодоксы, используя подручные средства, включая камни и палки, активно оказывали сопротивление подразделениям конной полиции, пытавшимся разогнать митинги.В Израиле на протяжении последних месяцев регулярно проходят многотысячные акции с требованием освобождения удерживаемых в Газе граждан страны, а также проведения досрочных парламентских выборов.Между тем, иранские ресурсы опубликовали заявление, в котором Тегеран пригрозил Тель-Авиву началом войны на уничтожение в случае вторжения ЦАХАЛ на территорию Ливана. Однако, при этом сама по себе подобная риторика вряд ли напугает израильское правительство — Тегеран уже неоднократно анонсировал подобное, вырисовывая "красные линии", после чего проявляя довольно умеренную реакцию после их пересечения Тель-Авивом.Однако, при этом Иран более полугода активно готовится к опосредованной войне с Израилем, в том числе к вероятным масштабным боестолкновениям на территории Ливана. В частности, арабские источники сообщают о переброске значительных проиранских сил из Сирии на тыловые базы ливанской "Хизбаллы".На фоне обострения обстановки в регионе западные страны негласно приступают к частичной эвакуации своих граждан из Ливана. В частности, вывозятся члены семей сотрудников дипломатических учреждений.

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