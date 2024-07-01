В Тель-Авиве прошли столкновения между израильскими ультраортодоксами и полицией из-за мобилизации

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В Тель-Авиве прошли столкновения между израильскими ультраортодоксами и полицией из-за мобилизации

Минувшей ночью в крупнейшем израильском городе Тель-Авив прошли массовые протесты еврейских религиозных ультраортодоксов, недовольных мобилизацией в ЦАХАЛ. Ранее Минобороны Израиля решило мобилизовать около трех тысяч ультраортодоксов, ранее не подлежавших призыву в армию. Ультраортодоксы, используя подручные средства, включая камни и палки, активно оказывали сопротивление подразделениям конной полиции, пытавшимся разогнать митинги.

В Израиле на протяжении последних месяцев регулярно проходят многотысячные акции с требованием освобождения удерживаемых в Газе граждан страны, а также проведения досрочных парламентских выборов.



Между тем, иранские ресурсы опубликовали заявление, в котором Тегеран пригрозил Тель-Авиву началом войны на уничтожение в случае вторжения ЦАХАЛ на территорию Ливана. Однако, при этом сама по себе подобная риторика вряд ли напугает израильское правительство — Тегеран уже неоднократно анонсировал подобное, вырисовывая "красные линии", после чего проявляя довольно умеренную реакцию после их пересечения Тель-Авивом.

Однако, при этом Иран более полугода активно готовится к опосредованной войне с Израилем, в том числе к вероятным масштабным боестолкновениям на территории Ливана. В частности, арабские источники сообщают о переброске значительных проиранских сил из Сирии на тыловые базы ливанской "Хизбаллы".

На фоне обострения обстановки в регионе западные страны негласно приступают к частичной эвакуации своих граждан из Ливана. В частности, вывозятся члены семей сотрудников дипломатических учреждений.

17 комментариев
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  1. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 13:28
    Ранее Минобороны Израиля решило мобилизовать около трех тысяч ультраортодоксов
    Интерсно, а пейсы им сбривать будут?
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 13:43
      Ну так понятно - быть ортодоксом гораздо безопаснее, чем солдатом ЦАХАЛа... А как там дела у ЛГБТшников...??? Воюют...??? lol
      1. Peter1First Звание
        Peter1First
        0
        Сегодня, 14:30
        С точки зрения государства Израиль смысла содержать ортодоксов нет -они ведь не работают, живут на гос. пособия и всю жизнь занимаются очень важным делом -изучают тору и соблюдают ритуалы...
  2. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +3
    Сегодня, 13:36
    Минувшей ночью в крупнейшем израильском городе Тель-Авив прошли массовые протесты еврейских религиозных ультраортодоксов, недовольных мобилизацией в ЦАХАЛ.
    Ультраортодоксы на деле доказали, что они лучшие из лучших для штурмовых подразделений ЦАХАЛА.
    Им можно и оружие не выдавать, порвут врага голыми руками. laughing
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +2
      Сегодня, 13:38
      А как они могут продавать патроны....Ну,кроме шабата...
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        0
        Сегодня, 13:41
        А как они могут продавать патроны....
        Могут, но ситуация поменялась, оружие добудут в бою. wink laughing
  3. роман66 Звание
    роман66
    0
    Сегодня, 13:39
    Очень правильная политика - вы там за нас поумирайте, а мы за вас помолимся, до сотрясения мозга
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 13:49
      Мы храбро защищали своего равина,который бойко нам патроны продавал... wink
  4. Сергей Т19 Звание
    Сергей Т19
    +1
    Сегодня, 13:41
    А шо случилось? Воевать не кашерно что ли?
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 13:50
    А по субботам тоже воевать будут?
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 13:50
    «Минобороны Израиля решило мобилизовать около трёх тысяч ультраортодоксов» —

    — Как там бывшие наши "ортодоксы"? ...
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      0
      Сегодня, 14:16
      *— Как там бывшие наши "ортодоксы"? *...
      известно как :
      17.10.2023 г.
      *Галкин опубликовал новое видео, где с грустью сообщил о своем отъезде из Израиля. В ролике он отметил, что, несмотря на тяжелую ситуацию, его радует улучшение погоды в стране и возможность выбора нескольких вариантов вылета из аэропорта. В ответ на критику, Галкин объяснил, что если бы он служил в армии Израиля, то принял бы участие в защите страны. Однако он считает, что его моральная поддержка и сдача крови для раненых приносят больше пользы Израилю. Тем не менее, артист решил навсегда уехать из страны, чтобы избежать военных действий*.
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        0
        Сегодня, 14:19
        «Тем не менее, артист решил навсегда уехать из страны, чтобы избежать военных действий» —
  7. Модест Звание
    Модест
    0
    Сегодня, 14:00
    Нормально так, ультраортодоксальное по своему составу правительство Израиля развязало войну в Газе, которую уже хочет перекинуть на Ливан, но при этом сами ульраортодоксы воевать не хотят идти.
  8. AdAstra Звание
    AdAstra
    0
    Сегодня, 14:00
    Правильно их. Все на защиту родной израильщины. yes
  9. nepunamemuk Звание
    nepunamemuk
    0
    Сегодня, 14:26
    пусть наймут тцкашников с незалежной lol
    у них опыта немеряно...
  10. Talon
    Talon
    0
    Сегодня, 14:41
    последнее время почти нет статей где бы авторы ВО кде нибудь да не соврамши,
    но эта статья особенная
    Автор очевидно видит какой то сокральный смысл в названии города Тель-Авив
    и не хотя использовать имя столицы израиля, сует везде тель-авив, но сегодня он переплюнул сам себя, эта демонстрация не проходила в тель-авиве. она проходила в Иерусалиме, тель авив не является самым большим городом израиля, самый большой это Иерусалим в котором и проходила демонстрация.
    ортодоксы протестовали не против мобилизации, а против призыва, они против призыва учащихся ешив в армию со дня создания израиля. и с того же времени непризываются в армию, и мобилизовать их невозможно, т.к. они в армии не служили
    вроде все эти неточности не критичны, но это же не именной блог городского сумасшедшего, а вроде, как СМИ