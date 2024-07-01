Хазин: Россия выглядит «тихой гаванью» на фоне того, что происходит на Западе

5
Хазин: Россия выглядит «тихой гаванью» на фоне того, что происходит на Западе

Отчаянные попытки коллективного Запада сохранить свое доминирующее влияние в мире приводят к противоположному результату. Стремление изолировать Россию и ведение торговых войн с Китаем серьезно ослабило позиции доллара, а также нанесло удар по экономике США и их союзников.

Как выразился российский экономист Михаил Хазин в ходе беседы с журналистом и телеведущим Юрием Пронько, наша страна сегодня выглядит «тихой гаванью» на фоне того, что происходит на Западе.



Со слов эксперта, те отчеты об умеренном росте экономики, которые предоставляют в США и ЕС, абсолютно не соответствуют действительности. На деле расходы этих стран сегодня значительно превышают доходы. Кроме того, Хазин подчеркнул, что в Штатах «раздулся» колоссальный финансовый пузырь в виде стремительного роста индекса S&P500, обусловленного увеличением стоимости лишь семи компаний.

Российский экономист отметил, что данные события вызывают настоящую панику у западных элит. Причем он уточнил, что речь идет не о президентах и правительствах, которых он назвал экономическими и политическими менеджерами, а о теневых «кукловодах», условно обозначенных Хазиным как «рептилойды».

С его слов, этих людей сильно пугает крушение устоявшихся институтов, позволявших им десятилетиями накапливать богатства и получать контроль над любыми активами. При этом политики, которые пытаются выйти за пределы данной схемы, вроде Роберта Фицо, подвергаются нападениям.

В свою очередь, экономист подчеркнул, что те самые «рептилойды» владеют и западным ядерным оружием. Таким образом, отдавать приказ на его применение будет не Байден или лидер другой западной страны, входящей в «ядерный клуб».

Хазин отметил, что в России также происходят некие «тектонические» сдвиги. Но они осуществляются куда «мягче», чем это делают паникующее «глубинное государство» на Западе.

5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 13:33
    Тихой гаванью китай и австралия выглядят с некоторыми аыриканскеими странами. Все ждут и наблюдают сможет Рф отбится или рванет очередной революцией. И вот по результатам ожиданий и будет ясно, станем мы тихоц гаванью или нет.
  2. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +2
    Сегодня, 13:34
    Хазин отметил, что в России также происходят некие «тектонические» сдвиги.

    Это про НДФЛ, который введут хрен знает когда или про выводимые из страны миллиарды?
    А кто нашу «элиту» посмеет обидеть? У нас государственные служащие имеют счета и недвижимость в странах НАТО и никто им не смеет даже слова поперёк молвить.
    А назначенные банкиры мнят себя властителями земли русской...
  3. Санвенмин Звание
    Санвенмин
    0
    Сегодня, 13:36
    Каждый раз читаю такие вот образчики публицистики типа "у нас ещё ничего, вот у них там...", и каждый раз думаю - а вдруг правда?. Так вот, кредит доверия исчерпан. Пусть сначала у нас станет хорошо, а потом будем попивая чаёк смотреть за забор - как там всё не айс у них...
  4. Стирбьорн Звание
    Стирбьорн
    +3
    Сегодня, 13:42
    Кроме того, Хазин подчеркнул, что в Штатах «раздулся» колоссальный финансовый пузырь в виде стремительного роста индекса S&P500, обусловленного увеличением стоимости лишь семи компаний.
    Уже лет 15 слышу про этот пузырь...что вот-вот и лопнет wassat
  5. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    +1
    Сегодня, 13:58
    Начиная с Ходорковского считать Россию тихой гаванью нельзя. Любой произвольно может быть лишён всего. Только административная крыша обеспечивает некоторую безопасность бизнеса.
    Почему Лужков сбежал сразу после отставки? Сесть не хотел. А Маркелов остался и сидит.
    .
    Ни один бизнесмен, при наличии выбора, дела в России вести не будет! А тот, кто ведёт, скрывает средства на Кипрах!