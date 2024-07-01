Хазин: Россия выглядит «тихой гаванью» на фоне того, что происходит на Западе
Отчаянные попытки коллективного Запада сохранить свое доминирующее влияние в мире приводят к противоположному результату. Стремление изолировать Россию и ведение торговых войн с Китаем серьезно ослабило позиции доллара, а также нанесло удар по экономике США и их союзников.
Как выразился российский экономист Михаил Хазин в ходе беседы с журналистом и телеведущим Юрием Пронько, наша страна сегодня выглядит «тихой гаванью» на фоне того, что происходит на Западе.
Со слов эксперта, те отчеты об умеренном росте экономики, которые предоставляют в США и ЕС, абсолютно не соответствуют действительности. На деле расходы этих стран сегодня значительно превышают доходы. Кроме того, Хазин подчеркнул, что в Штатах «раздулся» колоссальный финансовый пузырь в виде стремительного роста индекса S&P500, обусловленного увеличением стоимости лишь семи компаний.
Российский экономист отметил, что данные события вызывают настоящую панику у западных элит. Причем он уточнил, что речь идет не о президентах и правительствах, которых он назвал экономическими и политическими менеджерами, а о теневых «кукловодах», условно обозначенных Хазиным как «рептилойды».
С его слов, этих людей сильно пугает крушение устоявшихся институтов, позволявших им десятилетиями накапливать богатства и получать контроль над любыми активами. При этом политики, которые пытаются выйти за пределы данной схемы, вроде Роберта Фицо, подвергаются нападениям.
В свою очередь, экономист подчеркнул, что те самые «рептилойды» владеют и западным ядерным оружием. Таким образом, отдавать приказ на его применение будет не Байден или лидер другой западной страны, входящей в «ядерный клуб».
Хазин отметил, что в России также происходят некие «тектонические» сдвиги. Но они осуществляются куда «мягче», чем это делают паникующее «глубинное государство» на Западе.
Информация