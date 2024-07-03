Эфиопия в контексте мировой политики в 1875–1939



Флаг Эфиопии во время Первой итало-эфиопской войны



Флаг Италии во время Первой итало-эфиопской войны



Вторая итало-эфиопская война



Флаг Италии во время Второй итало-эфиопской войны



Флаг Эфиопии во время Второй итало-эфиопской войны

Примечания

Хазанов А. М. Сомали // Новейшая Хазанов А. М. Сомалийская республика: Исторический очерк. М., 1961.

[2] Хазанов А. М. Джибути // Новейшая история арабских стран Африки. 1917–1987, С. 146.

[3] Долганев Е. Е. Страна эфиопов (Абиссиния). СПб., 1896, С. 47–48.

[4] Наиболее подробно и интересно это сражение описано в кн.: Орлов Н. А. Итальянцы в Абиссинии. 1870–1896. СПб., 1898, С. 58–64.

[5] См.: Цыпкин Г. В. Эфиопия: от раздробленности к политической централизации (вторая половина XIX – начало XX в.). М., 1980.

[6] Долганев Е. Е. Страна эфиопов (Абиссиния). СПб., 1896, С. 49.

[7] Луцкий В. Б. Новая история Арабских стран. М., 1966, С. 227.

[8] Системная история международных отношений. Т. 1: События 1918–1945 годов. Ульяновск, 2006, С. 271.

[9] См.: Ягья В. С. Эфиопия в новейшее время. М., 1978.

[10] Внешняя политика СССР. Т. 4. М., 1946, С. 65.

[11] Системная история международных отношений. Т. 1, С. 272.

[12] История дипломатии. Т. III. М., 1965, С. 624.

[13] Системная история международных отношений. Т. 1, С. 279.

[14] Михайленко В. И. Формирование итало-германского военно-политического союза в 1936–1939 гг. – В кн.: Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке. Свердловск, 1983, С. 49–50. [1]Сомали // Новейшая история арабских стран Африки. 1917–1987. М., 1990, С. 156–157. Подробнее см.:Сомалийская республика: Исторический очерк. М., 1961.[2]Джибути // Новейшая история арабских стран Африки. 1917–1987, С. 146.[3]Страна эфиопов (Абиссиния). СПб., 1896, С. 47–48.[4] Наиболее подробно и интересно это сражение описано в кн.:Итальянцы в Абиссинии. 1870–1896. СПб., 1898, С. 58–64.[5] См.:Эфиопия: от раздробленности к политической централизации (вторая половина XIX – начало XX в.). М., 1980.[6]Страна эфиопов (Абиссиния). СПб., 1896, С. 49.[7]Новая история Арабских стран. М., 1966, С. 227.[8] Системная история международных отношений. Т. 1: События 1918–1945 годов. Ульяновск, 2006, С. 271.[9] См.:Эфиопия в новейшее время. М., 1978.[10] Внешняя политика СССР. Т. 4. М., 1946, С. 65.[11] Системная история международных отношений. Т. 1, С. 272.[12] История дипломатии. Т. III. М., 1965, С. 624.[13] Системная история международных отношений. Т. 1, С. 279.[14]Формирование итало-германского военно-политического союза в 1936–1939 гг. – В кн.: Политика великих держав на Балканах и Ближнем Востоке. Свердловск, 1983, С. 49–50.

Во второй половине XIX века началась борьба европейских держав за обладание Африканским Рогом. В результате в конце XIX века Сомалийский полуостров оказался поделенным на три колонии: Британский Сомалиленд, Итальянское Сомали и Французский Берег Сомали.На империалистический раздел и колонизацию сомалийский народ ответил восстанием под руководством Мухаммеда бен Абдаллы Сайда аль-Хасана, продолжавшимся с 1899 года по 1920. Религиозное по форме восстание с самого начала носило национально-освободительный характер. В борьбе против британских и итальянских колонизаторов объединились все основные слои коренного населения во главе с племенной аристократией.В 1910 года британское правительство вынуждено было эвакуировать войска из внутренних районов Сомалийского полуострова. Накануне Первой мировой войны повстанцы стали создавать здесь национальное сомалийское государство. В 1919 году британцы повели генеральное наступление на повстанцев. В 1920 году восстание было подавлено. Британские колонизаторы захватили лучшие земли и значительную часть поголовья скота, обложили коренное население многочисленными налогами.В Итальянском Сомали после прихода в 1922 году к власти фашизма в Италии также усилилась эксплуатация местного населения [1].Территории современного Джибути в 1896 году стала колонией Французский Берег Сомали. Город Джибути, основанный в 1888 году французскими колонизаторами, стал ее административным центром. Франция еще в 1894 году получила от эфиопского императора Менелика II концессию на строительство железной дороги Джибути – Аддис-Абеба, по окончании строительства которой в 1917 году Джибути стал главным портом Восточной Африки.Сопротивление местного населения колонизаторам, начавшееся в конце XIX века, усилилось в годы Первой мировой войны и вылилось в антифранцузские восстания некоторых племен в 1917–1918 годы [2].«В 1875 году спокойствие Абиссинии было нарушено действиями египетского правительства, подстрекаемого англичанами. С этого года начинается та убийственная политика Англии, которая терзает Абиссинию вот уже двадцать лет. Первая попытка нанести удар абиссинцам не удалась. После двух лет бесцельных стычек, египетская армия, завлеченная хитростью в долину реки Мараба, была вся вырезана, и все военные запасы ее стали добычею абиссинцев. В этой долине еще и теперь грудами валяются кости египетских воинов.Иоанн торжествовал победу над мусульманами. Для абиссинцев она имела жизненный смысл, так как касалась самого дорогого для них – религии. Покори египетский хедив Абиссинию, он постарался бы сделать ее магометанскою. Время этой счастливой победы почти совпадало со временем удачных действий русских против турок в 1877 году.Иоанн, узнав о войне России с Турцией, написал тогда Русскому Императору дружественное письмо, в котором, сопоставляя действия Абиссинии и России против мусульман, находил в этом совпадении намерений залог братства и дружбы двух единоверных народов. С письмом был послан Иоанном большой золотой крест. Письмо и крест хранятся теперь в Ливадийской дворцовой церкви.Не выиграв ничего чрез посредство Египта, Англия прибегла к посредничеству итальянцев. Она убедила их занять Массову, принадлежавшую Египту, причем обязалась бесплатно перевезти туда итальянское войско и целый год содержать его. Итальянцы не подозревали, что, занимая Массову, они идут на столкновение с абиссинцами, не имеющими другого выхода в море, кроме Массовы.Намерения англичан в том и состояли, чтобы вызвать неприязненные отношения между Италией и Абиссинией, могущие привести к лишению Абиссинии самостоятельности, и, опираясь на итальянцев, усилить свое влияние в Африке. Итальянцы, таким образом, были не более как орудие англичан, служившее их интересам» [3].Италия воспользовалась ослаблением Эфиопии в результате войн с Великобританией и суданскими махдистами. Итальянские войска в 1882 году овладели портом Асэб, в 1885 году – портом Maccaya и рядом других пунктов побережья Красного моря и начали продвижение вглубь Северной Эфиопии. В мае 1889 года между Италией и Эфиопией был заключен неравноправный Уччальский договор о дружбе и торговле, по которому к Италии отходили некоторые территории Северной Эфиопии, в том числе район Асмэры. В начале 1890 года Италия объединила свои владения на побережье Красного моря в колонию Эритрея.В 1895 году итальянские войска развернули в Эфиопии широкое наступление, пытаясь подчинить своему господству всю страну. 1 марта 1896 года произошла битва при Адуа, решившая исход войны в пользу Эфиопии. Итальянцы потерпели полное поражение [4].26 октября 1896 года в Аддис-Абебе был подписан мирный договор, по которому Италия признала полную независимость Эфиопии [5].«Итальянцы, со своей стороны, ухитрились воспользоваться смутным временем, наступившим по смерти Иоанна. Менелик опасался соперников. Ему необходима была сильная поддержка. Тут итальянцы, готовые на все, предложили свои услуги, и им позволили занять Асмару, чего им только было и нужно.Рас-Мангаша, предвидя гибель страны, посоветовавшись с рас-Алулой, вступил в мирные переговоры с Менеликом. Он сам лично отправился в столицу Шоа Энтото в сопровождении многочисленного духовенства. Стоя впереди духовенства и расов, Мангаша, поддерживаемый гулом и шумом их возгласов и одобрений, упрашивал Менелика помириться ради блага государства.Он говорил приблизительно такие слова: «мне не нужна корона, а нужны города и люди, которых отнимают у нас итальянцы. Будем братьями и соединимся вместе против общего врага. Мой отец был императором, я же не ищу этой чести. Ты – Богом помазанный царь, я твой подчиненный».После этих слов дружба была заключена. Менелик двинул свои многочисленные войска в Тигре, и исход итальяно-абиссинской войны был решен. Итальянцы потерпели три поражения, третье – под Адуей (в феврале нынешнего, 1896 года) было последним и решительным. Итальянские войска очистили Тигре, оставив в руках Менелика до 2 000 пленных.Наступило перемирие: сейчас ведутся переговоры между Менеликом и римским двором об условиях мира. Менелик желает получить Массову, и она может быть наилучшим вознаграждением за его военные потери» [6].В. Б. Луцкий утверждает, что эфиопам в этой войне помогли Франция и Россия, особенно Франция, которая после этой войны закрепила свое влияние в Эфиопии [7].Затишье продолжалось 38 лет.В декабре 1934 года итальянские войска вторглась в Эфиопию с территории Эритреи. Несмотря на то, что Лига Наций объявила Италию агрессором и ввела против нее в сентябре 1935 года экономические санкции, последняя в октябре того же года перешла к полномасштабной войне [8]. В мае 1936 года итальянскими войсками была захвачена Аддис-Абеба, и Б. Муссолини объявил об аннексии Эфиопии [9].Только Советский Союз непосредственно выступил в защиту африканской страны. В ноте НКИД итальянскому правительству от 22 ноября 1935 года говорилось: «Советское правительство считает неправильным положение о том, что Абиссиния должна составить исключение и не пользоваться всеми теми правами, которые предоставлены Лигой Наций другим ее членам» [10].Британское правительство, опасаясь войны в Европе, так же, как и французская сторона, встало на путь умиротворения агрессоров. В декабре 1935 года главы внешнеполитических ведомств Великобритании и Франции С. Хор и П. Лаваль заключили соглашение о посредничестве в итало-эфиопской войне.Однако эфиопская сторона не пошла на условия, предложенные европейскими странами. Просочившиеся в британскую и французскую прессу сведения вызвали возмущение общественного мнения, приведшее к отставке С. Хора [11].Сменивший его Э. Иден сохранил линию своего предшественника. Попыткой устранить потенциальную угрозу со стороны Германии, заручившись поддержкой Италии, стало его предложение снять с последней санкции, наложенные Лигой Наций. В июле 1936 года «Лига Наций постановила отказаться от дальнейшего применения санкций. Эфиопия была принесена в жертву итальянскому агрессору» [12].В октябре 1936 года в Берлине состоялось подписание германо-итальянского протокола о взаимопонимании, оформившего военно-политические партнерские отношения между нацистской Германией и фашистской Италией, так называемую «Ось Берлин – Рим», без установления межу ними формального союза. Германия признавала захват Эфиопии Италией, агрессоры подтверждали признание ими франкистского режима и договаривались об оказании ему военной помощи в дальнейшем [13].Продолжением соглашения 1936 года стал Германо-итальянский договор 1939 года о политическом и военном сотрудничестве, так называемый «Стальной пакт», завершивший образование агрессивного военно-политического блока Германии и Италии [14].