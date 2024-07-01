В пограничной службе Украине объяснили концентрацию сил на границе с Белоруссией

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В пограничной службе Украине объяснили концентрацию сил на границе с Белоруссией

Концентрация крупных сил на границе с Белоруссией вызвана необходимостью укрепления этого участка линии разграничения. Такое заявление сделал официальный представитель Госпогранслужбы киевского режима Андрей Демченко. По его словам, переброска войсковых соединений является ответной мерой на действия Минска.

Граница с Белоруссией остается для нас угрожающим направлением, и мы продолжаем ее укреплять как в инженерном отношении, так и держать там необходимое количество сил и средств, чтобы не допустить любые действия, которые могут идти с территории Белоруссии

– подчеркнул спикер Госпогранслужбы.



Он добавил, что заявления Минска о провокациях являются «информационной операцией».

Стоит напомнить, что киевский режим начал перебрасывать большое количество личного состава и военной техники на границу с Белоруссией некоторое время назад. Причем, отмечалась даже отправка в этот район подразделений специального назначения ГУР МО Украины.

В Минске тогда заявили, что дадут своевременный ответ на любые возможные провокации. Параллельно с этим ВС Белоруссии начали внезапную проверку боеготовности своих частей и соединений.

Отметим, что Киев отправил на границу крупные воинские формирования, несмотря на тяжелые потери, которые националисты несут в зоне проведения специальной военной операции РФ. По оценкам российского Минобороны, ежесуточные потери ВСУ составляют 1500-2000 военнослужащих.
15 комментариев
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  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 13:53
    Да всё нормально... Они просто на белорусских зубров приехали всей толпой посмотреть... Теперь вот визу белорусскую на границе сидят ждут... laughing
  2. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 13:57
    Ну как бы и не плохо. Пусть туда резервы свозят для ослабления войск на линии соприкосновения с ВС России.
    1. vvvjak Звание
      vvvjak
      +1
      Сегодня, 14:05
      Цитата: Irokez
      Ну как бы и не плохо.

      Это с какой стороны (границы) посмотреть.
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 14:06
        Цитата: vvvjak
        Это смотря с какой стороны (границы) посмотреть.

        Я со стороны России смотрю, а Белорусам да не очень комильфо.
        1. vvvjak Звание
          vvvjak
          0
          Сегодня, 14:10
          Вот и я о том, особенно когда живешь в 25 км. от этой самой границы
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 14:07
      Irokez hi, плохо что у них есть эти резервы(если конечно им верить) да и на других направлениях упорное сопротивление да постоянные контр атаки а значит есть кому сражаться иначе наши давно по тылам пошли.
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 14:11
        Я не знаю планов нашего МО, но в долгую Окраина просто сдуется. Они надеятся на дикий и цветущий Запад (типа им помогут), но это до поры до времени когда Запад решит, что выгодней Окраину принести в жертву как например Афганистан.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          0
          Сегодня, 14:18
          Irokez, Афган поменяли на Украину, так как это напрямую ослабляет Россию и в плане демографии и в плане экономики, плюс полигон под названием Украина позволяет опробывать образцы вооружений и систем управлений с РЕАЛЬНЫМ противником по взрослому(а не на учениях) при минимальных потерях личного состава а это дорогого стоит. Так что должно случиться что-то реально серьезное чтоб США отказалось от такого проэкта.
          1. Irokez Звание
            Irokez
            0
            Сегодня, 14:24
            Цитата: Ропот 55
            должно случиться что-то реально серьезное чтоб США отказалось от такого проэкта.

            Да согласен.
            А как Вы думаете что?
            - 1. упадок доллара
            - 2. распри у Англосаксов
            - 3. громадный долг перед миром отягощающий финансовую систему
            - 4. поворот мирового сознания от гегемонии США в сторону истинной свободы своих стран
            - 5. альтернатива старому - то есть БРИКС
            - 6. что-то другое
            Давайте проведём опрос.
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +1
              Сегодня, 14:26
              Irokez, думаю что только гражданская война в самих США или что то вроде наших 90-тых,больше причин я не вижу.
              1. Irokez Звание
                Irokez
                0
                Сегодня, 14:29
                Ну это ещё одна из причин связанная с распрями внутри самой системы США. Как сказал Хазин (немного в экономике соображает) в США сей час 0,5 процентов ВВП каждый месяц падает и не ровень час вторая дипрессия как в 30-е годы может начаться, но они всеми силами пытаются это не допустить печатанием бакса и влиянием по остальным каналам в мире в целом.
                1. Ропот 55 Звание
                  Ропот 55
                  0
                  Сегодня, 14:35
                  Irokez, тогда я голосую за проблемы экономики.
            2. APASUS Звание
              APASUS
              0
              Сегодня, 14:42
              Цитата: Irokez
              Да согласен.
              А как Вы думаете что?

              Думаю выборы в США могут быть переменой в этой войне. Американцы не откажутся от своей линии на противостояние с русскими ,но проигранный проект Украина,Трамп попытается продать Путину.
              Нас будут жать по другим странам ,Армения на пример ,Молдова,Польша,Прибалтика
  3. А. Эверт Звание
    А. Эверт
    0
    Сегодня, 14:08
    А ещё на западной границе они, как мосейчук пишет, держат до 100 000 силовиков, чтобы "ухилянтов" ловить и билетить. Кушать-то всём хочется.
  4. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 14:42
    Автор, пожалуйста, исправьте грамматическую ошибку в заголовке статьи: "В пограничной службе Украины", с окончнием родительного падежа на "-ы".