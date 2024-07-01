В пограничной службе Украине объяснили концентрацию сил на границе с Белоруссией
Концентрация крупных сил на границе с Белоруссией вызвана необходимостью укрепления этого участка линии разграничения. Такое заявление сделал официальный представитель Госпогранслужбы киевского режима Андрей Демченко. По его словам, переброска войсковых соединений является ответной мерой на действия Минска.
– подчеркнул спикер Госпогранслужбы.
Он добавил, что заявления Минска о провокациях являются «информационной операцией».
Стоит напомнить, что киевский режим начал перебрасывать большое количество личного состава и военной техники на границу с Белоруссией некоторое время назад. Причем, отмечалась даже отправка в этот район подразделений специального назначения ГУР МО Украины.
В Минске тогда заявили, что дадут своевременный ответ на любые возможные провокации. Параллельно с этим ВС Белоруссии начали внезапную проверку боеготовности своих частей и соединений.
Отметим, что Киев отправил на границу крупные воинские формирования, несмотря на тяжелые потери, которые националисты несут в зоне проведения специальной военной операции РФ. По оценкам российского Минобороны, ежесуточные потери ВСУ составляют 1500-2000 военнослужащих.
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