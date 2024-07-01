Граница с Белоруссией остается для нас угрожающим направлением, и мы продолжаем ее укреплять как в инженерном отношении, так и держать там необходимое количество сил и средств, чтобы не допустить любые действия, которые могут идти с территории Белоруссии

Концентрация крупных сил на границе с Белоруссией вызвана необходимостью укрепления этого участка линии разграничения. Такое заявление сделал официальный представитель Госпогранслужбы киевского режима Андрей Демченко. По его словам, переброска войсковых соединений является ответной мерой на действия Минска.– подчеркнул спикер Госпогранслужбы.Он добавил, что заявления Минска о провокациях являются «информационной операцией».Стоит напомнить, что киевский режим начал перебрасывать большое количество личного состава и военной техники на границу с Белоруссией некоторое время назад. Причем, отмечалась даже отправка в этот район подразделений специального назначения ГУР МО Украины.В Минске тогда заявили, что дадут своевременный ответ на любые возможные провокации. Параллельно с этим ВС Белоруссии начали внезапную проверку боеготовности своих частей и соединений.Отметим, что Киев отправил на границу крупные воинские формирования, несмотря на тяжелые потери, которые националисты несут в зоне проведения специальной военной операции РФ. По оценкам российского Минобороны, ежесуточные потери ВСУ составляют 1500-2000 военнослужащих.