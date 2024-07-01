Сенаторы Совфеда РФ поддержали приостановку участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ

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Сенаторы Совфеда РФ поддержали приостановку участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ

Состоящие в комитете по международным делам сенаторы Совфеда РФ поддержали приостановку участия России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Члены комитета единогласно выступили за принятие соответствующего заявления.

Об этом сообщили в агентстве РИА Новости со ссылкой на источник из числа парламентариев.

Приняли единогласно

- рассказал сенатор.

О том, что планируется принятие такого решения, 20 июня сообщил первый заместитель председателя комитета Владимир Джабаров. А за неделю до этого румынские власти отказались предоставить визы делегатам ПА ОБСЕ от России. Комментируя данный поступок, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин назвал заседания Парламентской ассамблеи антироссийским «шабашем». На данный момент в Госдуму внесен законопроект о заморозке участия нашей страны в работе ПА ОБСЕ.

По утверждению Джабарова, соответствующие комитеты Государственной думы и Совета Федерации координируют друг с другом свои шаги по принятию решения. Когда обе палаты парламента России его примут, результатом станет подача заявления о приостановке членства в ПА ОБСЕ от имени Федерального собрания РФ, состоящего из двух палат.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, возглавляющий также комитет Государственной думы по международным делам, сообщил, что принятие данного документа намечено в Госдуме на 3 июля. Такие же шаги и в ту же дату будут предприняты и в Совете Федерации.
16 комментариев
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  1. Irokez Звание
    Irokez
    +2
    Сегодня, 14:03
    Вячеслав Володин назвал заседания Парламентской ассамблеи антироссийским «шабашем».

    Геноцид Русского мира - это как холокост Евреев, но про Евреев все знают, а про Русских умалчивают.
    Евреи потеряли право на холокост когда стали геноцидить Палестинцев, но про геноцид Русских по всему Миру только сей час правда всплывает.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +5
      Сегодня, 14:07
      Ну какая на хрен приостановка...??? Что мы вообще во всех этих русофобских международных структурах делаем...??? Ждём что всё рассосётся и станет как раньше... Спешу огорчить - не рассосётся и не станет... am
      1. Irokez Звание
        Irokez
        0
        Сегодня, 14:14
        С другой стороны присутствие во вражьих структурах чисто для разведки - это нормально.
      2. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 14:23
        Lev Russia hi, это для нас всё однозначно, а для не нас оставили лазеечку называется заморозочка, вдруг чего и можно будет вернуться и за гос счет по Е. С. мотаться. Кстати а М. О. К. и ВАДА это не косается?
    2. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      +3
      Сегодня, 14:19
      Наконец-то, сподобились... Держались до последнего.... Вот, что блокировка операций с валютой, животворящая делает....
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        0
        Сегодня, 14:43
        К сожалению, этого мало, очень мало. Некоторое время назад сообщали, что приняли решение. Но, получается, не приостановили.Теперь, значит выступили за заявление, которое 3 июля! А могли бы и гораздо раньше. Несколько лет. Уже сколько раз то визы не дадут, то голоса лишат.
        Хорошо бы из ВОЗ выйти поскорей. Они что, о здоровье людей РФ заботятся?Особенно когда укропам разрешают обстрелы РФ или вообще об убийстве русских говорят
        Ведь полный бардак! Идёт война с НАТО, с коллективным западом. Они думают, как уничтожить РФ, заявляют об этом не стесняясь, а РФ ПЫТАЕТСЯ сотрудничать с ними в разных Международных ??? Это полный бардак! Чего ждать, какой пользы для РФ. Это как, идёт война с Гитлером, а наши вместе с ним в каких-то организациях о лучшем будущем договариваются, на что-то рассчитывают.......
  2. vladimirvn Звание
    vladimirvn
    +4
    Сегодня, 14:04
    Эх, накрылась возможность красиво по тусоваться в европах. Опять же перелеты бизнес классом, гостиницы 5*, командировочные не хилые. Где вы были раньше господа депутаты?
  3. Жнец Звание
    Жнец
    +1
    Сегодня, 14:04
    А взносы в пасе продолжаются уплачиваться?
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 14:08
      Цитата: Жнец
      А взносы в пасе продолжаются уплачиваться?

      Ну после этого решения должны прекратится.
      1. Voronezh Звание
        Voronezh
        +1
        Сегодня, 14:13
        Да конечно! Платим и будем платить. Приостановка членства не предполагает отмену взносов. Вспомните предыдущую эпопею с пасе
        1. guest Звание
          guest
          0
          Сегодня, 14:15
          Цитата: Voronezh
          Да конечно! Платим и будем платить.

          Ну в заявлении было, что не будем платить. Как это всё будет исполнятся уже другой вопрос.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:20
    Это же два раза приостанавливаем,надеюсь третьего раза возвращения в этот шабаш не будет.Предпосылок к этому в ближайшее время не будет .Пусть сидят там за своим забором.Отношения дальше будут ещё хуже.
  5. Иезекиль 25-17 Звание
    Иезекиль 25-17
    0
    Сегодня, 14:21
    Между нами де факто существует состояние войны: какое ЧЛЕНство???
  6. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 14:30
    Здорово. Ещё бы взносы не оплачивать и... Кстати довелось с отвращением вычитать, мол, чиновники собираются оплатить гонорары спортсменов выступивших под белой тряпкой... Надеюсь, это ошибка.
  7. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 14:32
    Когда из МВФ, ВАДА и прочих помоек выйдем? Или хотя бы приостановим участие, пока сами не приползут с пеплом на голове?!
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    Сегодня, 14:36
    Опять все на половину .
    Почему приостановить ,а не выйти ? Если мы понадобимся Европе ,то нас не то что примут ,нас туда пригласят. А пока мы там не нужны вообще .Зачем этот шанс вернутся ,туда где нас ненавидят . Да еще ,это приостановка не означает, что денежный взнос нам простят