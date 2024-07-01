Сенаторы Совфеда РФ поддержали приостановку участия России в Парламентской ассамблее ОБСЕ
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Состоящие в комитете по международным делам сенаторы Совфеда РФ поддержали приостановку участия России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Члены комитета единогласно выступили за принятие соответствующего заявления.
Об этом сообщили в агентстве РИА Новости со ссылкой на источник из числа парламентариев.
Приняли единогласно
- рассказал сенатор.
О том, что планируется принятие такого решения, 20 июня сообщил первый заместитель председателя комитета Владимир Джабаров. А за неделю до этого румынские власти отказались предоставить визы делегатам ПА ОБСЕ от России. Комментируя данный поступок, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин назвал заседания Парламентской ассамблеи антироссийским «шабашем». На данный момент в Госдуму внесен законопроект о заморозке участия нашей страны в работе ПА ОБСЕ.
По утверждению Джабарова, соответствующие комитеты Государственной думы и Совета Федерации координируют друг с другом свои шаги по принятию решения. Когда обе палаты парламента России его примут, результатом станет подача заявления о приостановке членства в ПА ОБСЕ от имени Федерального собрания РФ, состоящего из двух палат.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, возглавляющий также комитет Государственной думы по международным делам, сообщил, что принятие данного документа намечено в Госдуме на 3 июля. Такие же шаги и в ту же дату будут предприняты и в Совете Федерации.
ПА ОБСЕ
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