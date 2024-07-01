Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» освободили Степовую Новосёловку и Новопокровское - Минобороны
Подразделениями группировки войск «Север» продолжают продвигаться в Волчанске и удерживать позиции под Липцами. Одновременно нанесено поражение формированиям 41-й механизированной, 57-й мотопехотной бригад ВСУ, 34-й бригады морской пехоты, 113-й, 125-й бригад теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах Волчанск, Тихое, Гоптовка, Нескучное, Жовтневое и Липцы Харьковской области. За сутки отражены две атаки штурмовых групп центра сил специальных операций «Восток» и 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Потери противника: до 320 военнослужащих, бронетранспортер, семь автомобилей, две гаубицы М777, орудие Д-20 и гаубица Д-30. Кроме того, уничтожены: полевой склад боеприпасов ВСУ и три станции контрбатарейной борьбы производства США, а также Израиля.
На остальных направлениях также продолжается наступление. Минобороны сообщает об освобождении еще двух населенных пунктов. Вернее, взяты под контроль они были раньше, но сейчас окончательно зачищены. Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных действий освободили населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области. Село находится на Купянском направлении рядом с Кисловкой и Ивановкой. А подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Новопокровское ДНР и улучшили тактическое положение. Село находится на Покровском направлении недалеко от Очеретино. Взятие его под контроль открывает дорогу на Новоселовку Первую.
Общие потери ВСУ по всем направлениям, кроме Северного: по личному составу — 1705 человек убитыми и ранеными; по бронетехнике — три бронемашины, три бронетранспортера М113, одна БМП Bradley, 34 единицы автотранспорта; по артиллерии — две гаубицы М777, две FH-70, две Д-30, по одной Д-20 и «Мста-Б». Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены: САУ «Krab», гаубица М198 и две «Мста-Б», два орудия Д-20, три гаубицы Д-30, орудие М119, три станции РЭБ «Анклав-Н», РСЗО «Град», две гаубицы М777, САУ «Гвоздика» и пять полевых складов боеприпасов ВСУ.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией в течение суток поражены: самолеты воздушных сил Украины на открытой стоянке и инфраструктура военного аэродрома, ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров.
Средствами ПВО за сутки сбито: восемь крылатых ракет «Storm Shadow», пять управляемых авиационных бомб Hammer, пять реактивных снарядов HIMARS и «Vampire», а также 72 беспилотника.
Информация