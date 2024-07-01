Я не создан для войны: жители Украины рассказывают, почему бегут от тотальной мобилизации

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Я не создан для войны: жители Украины рассказывают, почему бегут от тотальной мобилизации

Британская газета The Guardian пообщалась с несколькими жителями Украины, чтобы понять, почему они предпочитают бегство из страны мобилизации в ВСУ. В публикации подчеркивается, что в последнее время все больше украинцев покидают территорию страны незаконными методами.

На Украине всё больше мужчин бегут из страны, чтобы избежать мобилизации. Несмотря на общенациональный запрет на выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, тысячи украинских граждан незаконно пересекли границу, чтобы избежать призыва в армию

– напоминает автор материала.



Одним из собеседников газеты стал 31-летний фотограф из Харькова. Мужчина признался, что вынужден скрываться на своей квартире от сотрудников ТЦК.

Никогда не думал уезжать, пока не были введены законы о мобилизации. Я хочу уехать из страны. Мой разум больше не может быть заперт здесь

– рассказал фотограф.

Другой житель Украины откровенно заявил, что ему предлагали два пути побега — по поддельному паспорту или, притворившись художником, которым в определенных случаях разрешают выехать с территории Украины.

Напомним, после вступления в силу закона о мобилизации сотрудники ТЦК получили право отлавливать людей прямо на улицах, в торговых центрах, на стадионах и в заведениях общественного питания. После этого жители Украины начали массово покидать территорию страны. Мужчины объединяются в большие группы, и на транспорте или пешком пытаются пересечь границу.

Одним из самых распространенных методов бегства является пересечение вплавь реки Тиса. При этом значительная часть беглецов гибнет во время таких попыток.
13 комментариев
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  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Сегодня, 14:25
    «Я не создан для войны» —

    — Скакать на майдане - оно, конечно, безопаснее было ...
    1. Крымский партизан 1974 Звание
      Крымский партизан 1974
      +2
      Сегодня, 14:35
      Скакать на майдане - оно
      ...не на майдане, а на майданах, от хуторских до мегаполисов...кроме Крыма
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 14:49
      Конечно,безопасней. На майдане и кормили,нахаляву. Супчики, печенюшки. А факельные шествия со свастикой- им не мешали. И кричалки " москаляку на гиляку"- не мешали а повышали " гордость" целого народа Иуды...
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +4
    Сегодня, 14:32
    Хочется посмотреть на тех пенсионеров ,как живут богато ,тех что помогали на Майдане брусчатку разбирать .Тех подростков ,что так задорно скакали под речевки про москалей.
    Труселя кружевные, не жмут ?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 14:39
      Цитата: APASUS
      Труселя кружевные, не жмут ?

      Кавой из Кракова подавились.
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 14:32
    Трудно заставить человека делать то,что он не хочет делать. Идти на фронт с дулей в кармане в знак протеста будут не только лишь все. Никто не хотел умирать!
    1. neworange88 Звание
      neworange88
      -1
      Сегодня, 14:36
      А кто то и сам рад попасть на фронт.Итог закономерен.

      Сообщение о гибели Питера Фуше появилось на странице проекта "Константин" в социальных сетях. В посте говорится: «С огромной скорбью мы сообщаем о кончине Пита, нашего дорогого директора и основателя».

      Питер Фуше родился в Южной Африке, где служил в полиции, а затем переехал в Лондон, где работал плотником. В начале военного конфликта на Украине в 2022 году, Фуше отправился туда, якобы намереваясь работать военным медиком, о чем писал в своих соцсетях.

      Находясь на Украине, Фуше создал проект "Константин", через который собирал средства для помощи ВСУ. На протяжении этого времени он представлял себя как руководителя благотворительной организации, занимающейся эвакуацией раненых. Однако его гибель наступила с оружием в руках на Краснолиманском направлении, где он воевал в составе 3-го батальона 67-й механизированной бригады ВСУ, как сообщают украинские паблики.

      Недавно Питер Фуше записал эмоциональное видео, в котором выразил стыд за Запад из-за задержек в поставках боеприпасов на Украину. Это заявление вызвало критику, так как многие пользователи отметили, что увеличение поставок оружия ведет к большему числу жертв среди украинцев и наемников. Кроме того, требование боеприпасов плохо соответствовало его образу благотворителя и медика.

      Telegram-канал TrackANaziMerc, занимающийся идентификацией наемников на Украине и по всему миру, сообщил: «Он сегодня отправился к Бандере, так как был ликвидирован российской армией».

      Российские пользователи интернета в соцсетях желают британцу «приятной дороги в ад».
      1. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        0
        Сегодня, 14:43
        Мы же говорим о нормальных людях, а не о искателях приключений/денег. Некоторые лезут в горы или рафтингом занимаются для повышения адреналина и гибнут при этом. Правда не причиняя нам при этом ущерба.
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 14:34
    В первые дни показывали громадные колонны машин кто не связывал себя с войной, остальные молчуны и терпилы начали шевелиться только когда прижали. Чего теперь ныть,?
  5. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 14:35
    До того мозги плесенью проело, что днём бегают от тецекашек, вечером кричат слава Украине. Маразм.
  6. Pavel73 Звание
    Pavel73
    0
    Сегодня, 14:39
    Жители Украины бегут из неё, потому что в 2014 она стала бандитским террористическим государством нацистского толка, неспособным существовать без крови и войны. Из нормального государства люди не бегут. Нормальное государство они защищают. На фронте с оружием или в тылу у станка. Раз бегут, значит оно ненормальное.
  7. paul3390 Звание
    paul3390
    -1
    Сегодня, 14:41
    Для войны вообще очень мало людей изначально приспособлено. Для этого надо иметь особенную психику. Так что для большинства - для того чтобы хорошо воевать нужна крайне убедительная мотивация.. Как например для советских людей в ВОВ.. Когда вопрос стоит не о твоём личном выживании, а выживании всего того, что тебе дороже жизни. Твоей семьи, народа, страны.. Идентичности, веры, идеалов..

    А вот с этим-то в Цэгабонии похоже всё хуже и хуже.. Особенно с идеалами.. Да и народ вроде как никто уничтожать не собирается.
  8. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 14:51
    Никогда не думал уезжать
    мудрые свалили в 1991, думающие в 2014 осталось... Ну то что осталось, за вычетом всех думающих...