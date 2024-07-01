Я не создан для войны: жители Украины рассказывают, почему бегут от тотальной мобилизации

На Украине всё больше мужчин бегут из страны, чтобы избежать мобилизации. Несмотря на общенациональный запрет на выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, тысячи украинских граждан незаконно пересекли границу, чтобы избежать призыва в армию

Никогда не думал уезжать, пока не были введены законы о мобилизации. Я хочу уехать из страны. Мой разум больше не может быть заперт здесь

Британская газета The Guardian пообщалась с несколькими жителями Украины, чтобы понять, почему они предпочитают бегство из страны мобилизации в ВСУ. В публикации подчеркивается, что в последнее время все больше украинцев покидают территорию страны незаконными методами.– напоминает автор материала.Одним из собеседников газеты стал 31-летний фотограф из Харькова. Мужчина признался, что вынужден скрываться на своей квартире от сотрудников ТЦК.– рассказал фотограф.Другой житель Украины откровенно заявил, что ему предлагали два пути побега — по поддельному паспорту или, притворившись художником, которым в определенных случаях разрешают выехать с территории Украины.Напомним, после вступления в силу закона о мобилизации сотрудники ТЦК получили право отлавливать людей прямо на улицах, в торговых центрах, на стадионах и в заведениях общественного питания. После этого жители Украины начали массово покидать территорию страны. Мужчины объединяются в большие группы, и на транспорте или пешком пытаются пересечь границу.Одним из самых распространенных методов бегства является пересечение вплавь реки Тиса. При этом значительная часть беглецов гибнет во время таких попыток.