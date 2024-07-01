После освобождения Степовой Новосёловки перед ВС РФ не осталось населённых пунктов до восточных пригородов Купянска

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После освобождения Степовой Новосёловки перед ВС РФ не осталось населённых пунктов до восточных пригородов Купянска

В сегодняшней сводке российское министерство обороны сообщило о переходе под контроль нашей армии населённого пункта Степовая Новосёловка. Это село располагается в Харьковской области. Причём оно являлось последним на пути ВС РФ к участку дороги на Купянск.

После освобождения Степовой Новосёловки перед нашими бойцами открывается перспектива развития успеха вплоть до восточных предместий Купянска, остающегося крупнейшим логистическим узлом ВСУ на востоке Харьковщины. Севернее дороги Сватово-Купянск от Степовой Новосёловки до транспортной развязки упомянутого харьковского города нет ни одного населённого пункта. Речь идёт о так называемой Петропавловской развязке.



К югу от участка дороги Степовая Новосёловка – Петропавловка - лишь один населённый пункт, это крошечное Песчаное, вдобавок находящаяся в низменности относительно окружающих высот.

Потерявшие позиции в С.Новосёловке украинские подразделения пытаются зацепиться за высоты, которые расположены вдоль указанной автомобильной дороги, не имея возможности обороняться в сёлах (их, как уже говорилось, на пути к пригородам Купянска уже нет). По сути, высоты вне населённых пунктов - последняя возможность сдерживать наступление Вооружённых сил России на этом направлении.


Командование ВСУ понимает, что если высоты (помечены жёлтыми треугольниками на фрагменте карты) к западу от Степовой Новосёловки будут потеряны, то армия России через непродолжительное время сможет выйти к Купянску с юго-востока. В такой ситуации гарнизон ВСУ в Купянска окажется, по сути, в оперативных клещах, так как ВС РФ идут к Купянску и с севера.
6 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 14:11
    Так вроде и по лесополкам оборону выстраивают, по крайней мере раньше их тоже ВСУ использовали.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      0
      Сегодня, 14:51
      ... украинские подразделения пытаются зацепиться за высоты

      Все это следствие не нанесения ударов по казармам всушников в 2022 году. Вот она инфо-лапша медведчуков, царевых, подаляков... о цветах глав местных администраций и нейтралитете ВСУ, которая повисла на ушах СВР и ГРУ. Теперь ребята штурмуют со всеми вытекающими.
  2. isv000 Звание
    isv000
    +3
    Сегодня, 14:22
    Самое время подрихтовать высоты одномоментным массированным ударом, чтоб остатки всук ховались под собственных жмуров, отползая к Купянску!
  3. Комментарий был удален.
  4. Single-n Звание
    Single-n
    0
    Сегодня, 14:38
    В такой ситуации гарнизон ВСУ в Купянска окажется, по сути, в оперативных клещах, так как ВС РФ идут к Купянску и с севера.

    Вот только не совсем с севера , а с северо востока. И идут уже больше года, ни шатко не валко. По сути стоят.
    И вот смотрю я на карту ЛБС и пытаюсь понять. А что там снабжает из Купянска ВСУ , акромя самого Купянска?
    Сегодня смысл в этом узле минимален.
  5. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 14:38
    Ну что ж, похоже наши требования для заключения мира теперь дополнятся выводом войск из Харьковской области. Допрыгался просроченный суслик.
  6. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 14:48
    Да и выход в дальние тылы Краматорска и Славянска радует и открывает перспективы.