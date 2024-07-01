После освобождения Степовой Новосёловки перед ВС РФ не осталось населённых пунктов до восточных пригородов Купянска

В сегодняшней сводке российское министерство обороны сообщило о переходе под контроль нашей армии населённого пункта Степовая Новосёловка. Это село располагается в Харьковской области. Причём оно являлось последним на пути ВС РФ к участку дороги на Купянск.После освобождения Степовой Новосёловки перед нашими бойцами открывается перспектива развития успеха вплоть до восточных предместий Купянска, остающегося крупнейшим логистическим узлом ВСУ на востоке Харьковщины. Севернее дороги Сватово-Купянск от Степовой Новосёловки до транспортной развязки упомянутого харьковского города нет ни одного населённого пункта. Речь идёт о так называемой Петропавловской развязке.К югу от участка дороги Степовая Новосёловка – Петропавловка - лишь один населённый пункт, это крошечное Песчаное, вдобавок находящаяся в низменности относительно окружающих высот.Потерявшие позиции в С.Новосёловке украинские подразделения пытаются зацепиться за высоты, которые расположены вдоль указанной автомобильной дороги, не имея возможности обороняться в сёлах (их, как уже говорилось, на пути к пригородам Купянска уже нет). По сути, высоты вне населённых пунктов - последняя возможность сдерживать наступление Вооружённых сил России на этом направлении.Командование ВСУ понимает, что если высоты (помечены жёлтыми треугольниками на фрагменте карты) к западу от Степовой Новосёловки будут потеряны, то армия России через непродолжительное время сможет выйти к Купянску с юго-востока. В такой ситуации гарнизон ВСУ в Купянска окажется, по сути, в оперативных клещах, так как ВС РФ идут к Купянску и с севера.

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