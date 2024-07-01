После освобождения Степовой Новосёловки перед ВС РФ не осталось населённых пунктов до восточных пригородов Купянска
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В сегодняшней сводке российское министерство обороны сообщило о переходе под контроль нашей армии населённого пункта Степовая Новосёловка. Это село располагается в Харьковской области. Причём оно являлось последним на пути ВС РФ к участку дороги на Купянск.
После освобождения Степовой Новосёловки перед нашими бойцами открывается перспектива развития успеха вплоть до восточных предместий Купянска, остающегося крупнейшим логистическим узлом ВСУ на востоке Харьковщины. Севернее дороги Сватово-Купянск от Степовой Новосёловки до транспортной развязки упомянутого харьковского города нет ни одного населённого пункта. Речь идёт о так называемой Петропавловской развязке.
К югу от участка дороги Степовая Новосёловка – Петропавловка - лишь один населённый пункт, это крошечное Песчаное, вдобавок находящаяся в низменности относительно окружающих высот.
Потерявшие позиции в С.Новосёловке украинские подразделения пытаются зацепиться за высоты, которые расположены вдоль указанной автомобильной дороги, не имея возможности обороняться в сёлах (их, как уже говорилось, на пути к пригородам Купянска уже нет). По сути, высоты вне населённых пунктов - последняя возможность сдерживать наступление Вооружённых сил России на этом направлении.
Командование ВСУ понимает, что если высоты (помечены жёлтыми треугольниками на фрагменте карты) к западу от Степовой Новосёловки будут потеряны, то армия России через непродолжительное время сможет выйти к Купянску с юго-востока. В такой ситуации гарнизон ВСУ в Купянска окажется, по сути, в оперативных клещах, так как ВС РФ идут к Купянску и с севера.
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