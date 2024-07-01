Rai Alyoum: Хуситы расширяют фронт борьбы против Израиля до севера Африки

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Rai Alyoum: Хуситы расширяют фронт борьбы против Израиля до севера Африки

Йеменские хуситы начали переброску крупных сил и оружия в Северную Африку. Об этом информирует арабское издание Rai Alyoum. В публикации отмечается, что таким образом они рассчитывают расширить собственное влияние в регионе для нанесения ударов по территории Израиля.

Боевики переместятся в Северную Африку, чтобы иметь возможность «угрожать» Гибралтарскому проливу, который считается ключевой точкой, соединяющей Европу и Африку, а Средиземное море с Атлантическим океаном

– отмечает Rai Alyoum.



При этом израильские спецслужбы отмечают активную переброску в регион оружия и боеприпасов.

Напомним, йеменские хуситы в последнее время атакуют военные корабли возглавляемой США коалиции с помощью крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, под их удары регулярно попадают и коммерческие суда, принадлежащие американским и израильским бизнесменам. После обещания Израиля атаковать территорию Ливана для уничтожения группировки «Хизбалла», хуситы пообещали выступить против Тель-Авива на стороне ливанского движения.

Стоит отметить, что не воспринимаемое поначалу всерьез движение хуситов в последние пару месяцев заставило страны Запада считаться с собой. Они атаковали даже американские авианосцы, с которых взлетали самолеты коалиции.

Добавим, что Израиль сейчас активно готовится к боевым действиям на территории Ливана. Для этого на север страны перебрасываются крупные воинские соединения и боевая техника. При этом власти страны не смущает тот факт, что в секторе Газа еще не завершен конфликт Израиля с палестинской группировкой ХАМАС.
3 комментария
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  1. Rt Rt Звание
    Rt Rt
    0
    Сегодня, 14:46
    Партизанам всё ни по чём, и кабеля грызут и корабли топят, а если оружие современное дать, то вообще свет потушат
  2. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 14:46
    Большую партию я бы не дал ,но пару десятков ПКР ,перебросил бы .Надо помогать ребятам ,раз сами не можем
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 14:51
    «Воспринимаемое поначалу всерьёз движение хуситов в последние пару месяцев заставило страны Запада считаться с собой» —

    — Серьёзные ребята ...