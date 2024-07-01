Украинский ТГ-канал: главкома Сырского могут отправить в отставку за отказ выполнять приказ Зеленского
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Похоже, что нынешний главком ВСУ Сырский рискует повторить судьбу своего предшественника Залужного. При этом причиной снятия с должности снова может стать личный конфликт с Зеленским.
По крайней мере, именно об этом пишет украинский ТГ-канал «Легитимный» со ссылкой на собственные источники.
В материале говорится, что Александра Сырского уже скоро могут отправить в отставку по причине отказа выполнять приказы главы киевского режима Зеленского. Последний якобы требует от главкома ВСУ начать масштабное наступление ради медийного эффекта и достижения офисом уже нелегитимного президента поставленных политических целей. Что характерно, в бой Сырский должен массово бросать пехотные подразделения без какого-то надежного прикрытия со стороны артиллерии или авиации.
Последний, как пишут авторы канала, отказывается начинать наступление без авиации.
Стоит отметить, что позиция Сырского может вызвать некоторое удивление, если учитывать его прозвище «мясник», заработанное как раз по причине отправки солдат в неподготовленные пехотные атаки.
Между тем источники «Легитимного» объясняют данную «нерешительность» главкома ВСУ опасением расправы со стороны его же подчиненных, которым удастся выжить в этой «мясорубке».
Как пишут авторы материала, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак уже приступил к подготовке будущего смещения Сырского с должности, «натравив» на него Марьяну Безуглую, которая в последнее время постоянно атакует главкома в медийном пространстве.
AP/TASS
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