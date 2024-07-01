Украинский ТГ-канал: главкома Сырского могут отправить в отставку за отказ выполнять приказ Зеленского

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Украинский ТГ-канал: главкома Сырского могут отправить в отставку за отказ выполнять приказ Зеленского

Похоже, что нынешний главком ВСУ Сырский рискует повторить судьбу своего предшественника Залужного. При этом причиной снятия с должности снова может стать личный конфликт с Зеленским.

По крайней мере, именно об этом пишет украинский ТГ-канал «Легитимный» со ссылкой на собственные источники.



В материале говорится, что Александра Сырского уже скоро могут отправить в отставку по причине отказа выполнять приказы главы киевского режима Зеленского. Последний якобы требует от главкома ВСУ начать масштабное наступление ради медийного эффекта и достижения офисом уже нелегитимного президента поставленных политических целей. Что характерно, в бой Сырский должен массово бросать пехотные подразделения без какого-то надежного прикрытия со стороны артиллерии или авиации.

Последний, как пишут авторы канала, отказывается начинать наступление без авиации.

Стоит отметить, что позиция Сырского может вызвать некоторое удивление, если учитывать его прозвище «мясник», заработанное как раз по причине отправки солдат в неподготовленные пехотные атаки.

Между тем источники «Легитимного» объясняют данную «нерешительность» главкома ВСУ опасением расправы со стороны его же подчиненных, которым удастся выжить в этой «мясорубке».

Как пишут авторы материала, руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак уже приступил к подготовке будущего смещения Сырского с должности, «натравив» на него Марьяну Безуглую, которая в последнее время постоянно атакует главкома в медийном пространстве.
38 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +7
    Сегодня, 15:08
    Да без разницы, кто будет, решают всё НАТО-ские генералы а эти так для видимости что мол коммандуют украинцы.
    1. Ясная Звание
      Ясная
      +4
      Сегодня, 15:30
      Я, так понимаю, что в обороне сподручнее истреблять физические, технические и материальные ресурсы ВСУ.
      Так, что давай Зеленский, снимай к чёртовой бабушки Сырского.
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +3
    Сегодня, 15:13
    Нет более приятного времяпровождения,чем с кружкой пива и копчёным лещём наблюдать за дракой пауков в банке .
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      -1
      Сегодня, 16:05
      Это вы про двоих справа от Сырского?
      Похоже им и трава не расти, снимут его или нет! Увлечены бандеровцы чем то своим... laughing
  3. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +4
    Сегодня, 15:15
    Да и пофиг, что кого на кого бандерлоги собрались менять. Раз враг не сдается, то мясные штурмы с его стороны нам на руку. Утилизация живой силы одна из основных задач СВО.
    1. vargo Звание
      vargo
      0
      Сегодня, 15:42
      К сожалению, понятие "мясной штурм" это лишь пропаганда обеих сторон. По факту обе стороны теряют достаточно много бойцов. Что конечно не мясной штурм, но парни гибнут и это печально только. Мы в нападении, что предвещает нам бОльшие потери чем обороняющимся. Но у нас есть ряд преимуществ в виде фабов, что где-то уравнивает потери. Суть в том, что нет такого вот явного перемалывания, есть стирание обеих сторон. Другое дело, что наша сторона все же имеет больший запас прочности. Парней только жалко
      1. Sergei Timofeich Звание
        Sergei Timofeich
        +3
        Сегодня, 15:59
        Откуда информация,что наступающие имеют бОльшие потери?Тем более наступающие наступающим рознь.Контрнаступ бандерлогов это то,как не надо наступать,и если вы думаете,что наши тоже идут стройными рядами с пушками на перевес и криком ура по минным полям под тяжёлыми наркотиками,то я вас разочарую....
        1. vargo Звание
          vargo
          +1
          Сегодня, 16:07
          1) Это правило войны. По нему был и до сих пор есть (при полноценных военных действиях) коэффициент потерь, такой что нападение всегда имеет больше потерь нежели оборона. Куда проще с подготовленной позиции, за минными заграждениями и засадами отстреливаться, нежели идти на штурм. Это логично в принципе.
          2) Вы посмотрите в телеграмме кадры с дронов. Вы увидите и не такие штурмы. И с нашей стороны к сожалению были штурмы с большим количеством техники, которые не достигали успеха. В деталях не буду рассказывать, но косяки штурмов есть с обеих сторон. И у нас есть командиры которые солдат не ценят. Увы не без этого. Да и порой просто просчет в тактике мог погубить колонну. Я уж не говорю про Авдеевку, Бердычи и Терны, где из-за отчасти не грамотных или безвыходных боёв потери не малые.
          Война она, увы, грязная штука. Боль с обеих сторон
      2. убей фашиста Звание
        убей фашиста
        0
        Сегодня, 16:05
        Спасибо за мнение, которым я не интересовался, но в вопросе потерь среди наших бойцов и потерь гомосексуалов всу, я ориентируюсь на информацию наших некоторых военных корреспондентов.
        1. vargo Звание
          vargo
          +1
          Сегодня, 16:10
          Спасибо за ваш ответ, который мне и не нужен был. А я ориентируюсь на совокупность telegram каналов профильной направленности. Где помимо официальной позиции МО РФ публикуются и кадры и сводки, и аналитика, и прочее прочее. Куда больше информации нежели один источник. Помогает жить реальностью
      3. arski7 Звание
        arski7
        0
        Сегодня, 16:39
        Вот только не надо продвигать завуалированную фальсификацию, то дескать одинаковые потери! Точно не ЦИПСО?!
        1. vargo Звание
          vargo
          0
          Сегодня, 16:48
          Не ЦИПСО, скорее реалист) я был бы куда больше рад, если бы наши шли без потерь или с малым их числом. Завуалированная фальсификация? Вряд ли, я лишь хочу донести мысль, что не надо слишком оптимистично смотреть на ход боевых действий. Фактура любой войны сильно отличается от того, что говорят по основным СМИ.
          Там тяжело, там страшно и наши ребята совершают немыслимое, уже как минимум превозмогая над собой. И смотря на все, что там происходит, я всякий раз вместе с радостью от успехов, про себя надеюсь, что это было достигнуто без потерь, или с минимумом.
          Опять же знаю ситуации, когда два наших штурмовика на мотиках брали опорник с 15 ВСУшниками, на силе и отваге. Побольше бы таких! Но увы есть и печальные страницы истории СВО. Лучше буду реалистом, чтобы не жалеть потом.
  4. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +5
    Сегодня, 15:17
    «Нынешний главком ВСУ Сырский рискует повторить судьбу своего предшественника Залужного» —

    — В Лондон не поедут сразу два посла ...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 15:19
      Владимир Владимирович Воронцов, так туда даже первый ПОЧЕМУ-ТО не поехал, если верить СМИ.
      1. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        +1
        Сегодня, 15:33
        Два варианта. Первый: залужный упирается ехать в лондон и его держат на каком-то объекте сбу, где продолжают обрабатывать: или послом в лондон, или фигурант уголовного дела о сдаче юга со всеми прелестями в виде СИЗО. Второй: залужный что-то знает о том, что просроченного могут подвинуть и сидит выжидает, чтобы оказаться в нужное время в нужном месте. Вариант третий: перманентный запой. Может быть в совокупности с первыми двумя.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +2
          Сегодня, 15:35
          А. Эверт hi, держат про запас на случай слива Зеленского. Не надо забывать что какой-никакой а авторитет у Залужного в ВСУ есть а это важнее чем авторитет у простых граждан.
          1. А. Эверт Звание
            А. Эверт
            0
            Сегодня, 15:37
            Не понял комментарий, о ком Вы?
            1. Ропот 55 Звание
              Ропот 55
              +1
              Сегодня, 16:21
              А. Эверт, про бывшего министра Залужного и его НЕ отъезду в Лондон, так одна из причин на мой не профессиональный взгляд.
              1. А. Эверт Звание
                А. Эверт
                0
                Сегодня, 16:23
                Залужный сейчас может прийти к власти через заговор генералов (обиженных этой властью).
                1. Ропот 55 Звание
                  Ропот 55
                  +1
                  Сегодня, 16:34
                  А. Эверт, не-не, сейчас на Украине НЕ ВОЗМОЖЕН НИКАКОЙ заговор, революция или мятеж без разрешения Вашингтона.
                  1. А. Эверт Звание
                    А. Эверт
                    0
                    Сегодня, 16:56
                    А я не говорю, что будет БЕЗ разрешения. Просроченный откровенно тупит и чтобы добиться желаемого задействуют метод "мягкой силы", типа того: "ну вот так получилось".
                    1. Ропот 55 Звание
                      Ропот 55
                      +1
                      Сегодня, 16:59
                      А. Эверт. Зеленский слишком много знает и может ляпнут где не надо, что не нужно. Поэтому грохнут его спишут на Россию а на его место воткнут нового персонажа, плюсы все предыдущие ошибки спишут на Зеленского, опять же новый может и переговоры начать он то указ не подписывал о запрете и так по мелочи.
                      1. А. Эверт Звание
                        А. Эверт
                        0
                        Сегодня, 17:03
                        Я именно это и имею в виду. Может быть всё, что угодно: обстрел, дтп, инсульт, инфаркт, из окна случайно выпал, с пистолетом неосторожно обращался и пр.Но это будет С РАЗРЕШЕНИЯ.
        2. Лешак Звание
          Лешак
          +2
          Сегодня, 15:44
          Официальная версия- Лондон отказывается от Залужного в качестве посла.
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 15:29
    Андрей Ермак уже приступил к подготовке будущего смещения Сырского с должности, «натравив» на него Марьяну Безуглую
    Ну там к них и змеятник!
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      +1
      Сегодня, 15:36
      Безуглая ведёт кампанию не только против сырского. Она против всех генералов, которые учились при СССР и не только. А её воспаленном мозгу переворачивается идея, что всу должны командовать редисы, калыны, кротевичи.
  6. ANB Звание
    ANB
    0
    Сегодня, 15:29
    Кажется, до генералов ВСУ начало что-то доходить. Интересно, кто следующий согласится покомандовать?
  7. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +2
    Сегодня, 15:31
    Зря Сырский упорствует. Прекрасное шоу получилось бы,для американских граждан. В режиме реального времени,на ютубканале, бойцы ВСУ ловят падающие ФАБы. Всякие там сериалы- курят в сторонке. Рейтинг,просмотры,восхищенные комментарии... Красота!
  8. Tarasios Звание
    Tarasios
    +2
    Сегодня, 15:31
    Надо Марьянке Безмозглой пансион назначить от России, что ли. Так эффективно и разрушительно тупить ещё надо уметь )
  9. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 15:32
    Александра Сырского уже скоро могут отправить в отставку по причине отказа выполнять приказы главы киевского режима Зеленского.

    Отдохнëт бедолажка, а то наверное скоро горб отрастит, таская так необходимый ему боезапас...
    Очень сильно подозреваю, что в "рожках" Сырский таскает свой Золотой запас, на случай грандиозного шухера, типа "всё своё ношу с собой"...
  10. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 15:34
    Так на отставных генералов может и не хватить стран,чтобы их отправлять послами...ведь ещё есть и "советники президента",им тоже хочется быть "дипломатами"....подальше от Куева...
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      -1
      Сегодня, 15:39
      Насколько известно, данилов тоже в молдову не уехал.
      1. HAM Звание
        HAM
        +1
        Сегодня, 15:42
        Выходит,что они чего то ждут? Какие то события впереди?
  11. Oldi Звание
    Oldi
    +2
    Сегодня, 15:51
    Думаю, что Сырский хочет красиво слиться, пока не поздно. Как Залужный. Глядя на незавидные перспективы противостояния, на конвульсии нелигитимного и общий дурдом во власти, решение не выполнить, какой нибудь непопулярный приказ сам Бог велел использовать. Сырский может и неудачник или недостаточно талантлив для управления войсками, но точно не дибил laughing
  12. spectr Звание
    spectr
    0
    Сегодня, 16:11
    Не уж-то пришел золотой час Буданова, которого когда-то пророчили на место Залужного.
    1. А. Эверт Звание
      А. Эверт
      -1
      Сегодня, 16:21
      Скорее мойсюка и(или) драпатого. Их сейчас усиленно пиарит безумная. Буданов, по-моему, маловероятно: не командовал ни батальоном, ни бригадой и кроме полукриминальных дрг ничего не знает и не умеет. Мойсюк все-таки командовал 80 десантной бригадой и десантно-штурмовыми войсками, драпатый командовал 55 мотопехотной бригадой и сейчас замначгенштаба.
  13. юрий Л Звание
    юрий Л
    -3
    Сегодня, 16:19
    Пока счёт в партии 1:1(Залужный-Шойгу).Если снимут Сырского,в ответ надо будет снимать Белоусова?
  14. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +1
    Сегодня, 16:25
    Тогда Безуглую в главкомы!!!