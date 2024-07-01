Экономист Сакс объяснил провал Байдена на дебатах старческим маразмом

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Экономист Сакс объяснил провал Байдена на дебатах старческим маразмом

Пока члены Демократической партии США стараются объяснить своему электорату неудачное выступление Джо Байдена на дебатах с Трампом, приводя в качестве аргументов плохой грим, неправильный ракурс и позднее время съемки, американский экономист Дэвид Сакс нашел более простое объяснение фиаско главы Белого дома. По его мнению, Джо Байден проиграл по причине старческого маразма.

В своем аккаунте в запрещенной в РФ соцсети Х он позволил себе поиронизировать над действующим президентом США.



Вина не лежит на старческом маразме, а лежит на чём и ком угодно

– съязвил Сакс.

Напомним, прошедшие дебаты обернулись настоящим провалом не только для Джо Байдена, но и для всей Демократической партии США. После поражения своего кандидата в движении всерьез задумались о необходимости проведения политической рокировки. Однако и сам Джо Байден, и члены его семьи высказались за продолжение борьбы.

После этого своим долгом выразить публичную поддержку президенту США посчитали видные члены Демпартии. Таким образом можно констатировать, что второй тур словесной дуэли между Джо Байденом и Дональдом Трампом состоится. Демократы наверняка постараются учесть все ошибки Байдена, допущенные в первом раунде.

Но ведь и к нему они готовились очень серьёзно. Хозяин Овального кабинета получил от своих помощников все необходимые инструкции, но не смог реализовать домашние заготовки на практике. В этой связи саркастическое объяснение Дэвида Сакса уже не выглядит просто иронией.
9 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 15:17
    Честно говоря ,если бы не постоянные через полчаса - сорок минут зависания Байдена в дебатах он победил.Трамп просто стебля над Байденом неся всякую чушь и ждал когда Джо зависнет и Джо завис,( домашняя заготовка Трампа сработала ,особенно на гольфе )90 минут умственного труда очень много - максимум полчаса и надо менять батарейки.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      -1
      Сегодня, 15:27
      «Честно говоря ,если бы не постоянные через полчаса - сорок минут зависания Байдена в дебатах он победил.»©
      Ага. Вариация истории на тему:
      "- Ты меня вчера побил, потому что днëм дело было. Если бы ночью, то я тебе показал бы!
      - И чего бы ты сделал?
      - Я бы спрятался."
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 15:34
      Дэвид Сакс нашел более простое объяснение фиаско главы Белого дома. По его мнению, Джо Байден проиграл по причине старческого маразма.

      Штаты в выборы играют -
      Президента выбирают…
      Байден - старый и худой,
      Трамп блондин совсем седой,
      Джо страдает от маразма,
      Доню плющит от сарказма,
      Байден клятый русофоб,
      Трамп по жизни просто жлоб…
      В общем, выбор небольшой -
      Злобный дядька или злой…???
      Праздник у деменции
      В мире импотенции...!!! laughing
  2. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Сегодня, 15:26
    По его мнению, Джо Байден проиграл по причине старческого маразма
    Байден всего лишь обыкновенная Петрушка, которой управляют совсем другие и совершенно неважно маразматик он или нет. Точно так же можно посадить и мою кошку в президенты wink
    1. Gomunkul Звание
      Gomunkul
      +2
      Сегодня, 15:39
      Точно так же можно посадить и мою кошку в президенты
      Тсс! Это запасной план демократов, если Джо Байден не дойдёт до выборов. wink laughing
      А так если по-человечески, деда жаль.
  3. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    Сегодня, 15:38
    Это смотря с какой стороны посмотреть. Не бегал в туалет,выстоял все время,на ногах, не упал. Опять же, помнит кто такой " Путин", помнит что Трамп " изнасиловал проститутку".. Прекрасная память и мышление! Управлять Америкой- ГОДЕН". И самый брльшой плюс- не способен насиловать проституток! Ну не кандидат а- мечта!( для проституток)
    1. Василий_Островский Звание
      Василий_Островский
      0
      Сегодня, 16:05
      Не бегал в туалет ... а чего бегать, когда подгузник имеется?

      Про проституток - так это минус, что не может... Штаб Байдена это доработает fool
  4. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 15:59
    Правильно ,неча тут 81 летним дедам везде у них дорогу давать,почет да,надо.А дорогу надо давать молодым ,78летним!Лет до ста расти им без старости!Короче,вследствие глобального потепления Маразм все крепчает!
  5. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Сегодня, 16:04
    Насколько можно понять, все в США так обьяснили провал. Судя по тому, что пишут в их СМИ (и до чего доходят руки прочитать) никто не сомневается. В данный момент республиканцы давят на то, что демократы поимели демократию) А демократы, укравшие прошлые выборы при помощи грязнейших трюков, думают все еще, что этот же номер опять проскочит.
    Такер Карлсен ржет и спрашивает - демократия, это власть народа или власть моя и еще восьми человек, которые думают как я? Нельзя не радоваться, видя, как США с размаху налетели на те милые особенности демократии, которыми много лет уничтожали силу других стран.
    Без закулисного управления криптократией, демократия и есть вот это вот все - непрерывное ослабление центральной власти, безудержный грабеж верхушки, рушащий экономику, безнаказанность привластной тусовки, грязные трюки, разрушающие самую основу государственности...
    То ли еще будет. Ой-ой-ой!))