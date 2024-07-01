Экономист Сакс объяснил провал Байдена на дебатах старческим маразмом
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Пока члены Демократической партии США стараются объяснить своему электорату неудачное выступление Джо Байдена на дебатах с Трампом, приводя в качестве аргументов плохой грим, неправильный ракурс и позднее время съемки, американский экономист Дэвид Сакс нашел более простое объяснение фиаско главы Белого дома. По его мнению, Джо Байден проиграл по причине старческого маразма.
В своем аккаунте в запрещенной в РФ соцсети Х он позволил себе поиронизировать над действующим президентом США.
Вина не лежит на старческом маразме, а лежит на чём и ком угодно
– съязвил Сакс.
Напомним, прошедшие дебаты обернулись настоящим провалом не только для Джо Байдена, но и для всей Демократической партии США. После поражения своего кандидата в движении всерьез задумались о необходимости проведения политической рокировки. Однако и сам Джо Байден, и члены его семьи высказались за продолжение борьбы.
После этого своим долгом выразить публичную поддержку президенту США посчитали видные члены Демпартии. Таким образом можно констатировать, что второй тур словесной дуэли между Джо Байденом и Дональдом Трампом состоится. Демократы наверняка постараются учесть все ошибки Байдена, допущенные в первом раунде.
Но ведь и к нему они готовились очень серьёзно. Хозяин Овального кабинета получил от своих помощников все необходимые инструкции, но не смог реализовать домашние заготовки на практике. В этой связи саркастическое объяснение Дэвида Сакса уже не выглядит просто иронией.
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