В польской прессе высказались о превосходстве российской экономики над западными

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В польской прессе высказались о превосходстве российской экономики над западными

В последние пару лет российская экономика стала одной из главных загадок для большинства западных экспертов. Последние попросту недоумевают, как нашей стране удалось не только выдержать беспрецедентное санкционное давление со стороны коллективного Запада, но и продолжить развитие, дав при этом дополнительный импульс самым разным отраслям.

Впрочем, и это еще не все. На фоне стремительного роста российской экономики весьма посредственно, а в некоторых случаях и откровенно слабо, выглядят экономики стран, которые водили против нас санкции.



Именно эту тему поднял в своей статье для Myśl Polska польский обозреватель Анджей Шчещняк.

Со слов эксперта, Россия сегодня развивает свою экономику темпами, которым могли бы позавидовать ее богатые конкуренты на Западе.
Шчещняк подчеркивает, что вопреки ожиданиям, ВВП РФ не только не рухнул под давлением санкций, но и в 2023 году показал прирост на 3,6 процентов. Как выразился автор статьи, это удивительно, так как экономика «атакуемой» России развивается гораздо лучше, чем у любой из «атакующих» ее стран.

Стоит добавить, что многие западные эксперты уже констатировали, что антироссийские санкции не работают так, как хотелось бы Западу, и наносят гораздо больший вред тем, кто их вводит. В то же время США и Европа продолжают свою деструктивную политику. Так, ЕС недавно ввел уже 14 пакет экономических рестрикций.
11 комментариев
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  1. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +1
    Сегодня, 18:55
    Для пОляков это ещё дополнительный повод ненависти к нам))) … санкции нашей стране были просто необходимы для развития
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Сегодня, 19:25
      Не всё так просто с тем же ВВП в нашей экономике... Рост и происходит за счёт увеличения производства на нашем ВПК - знаю на примере наших местных заводов, выпускающих военную продукцию... Заводы работают в три смены, средняя зарплата выросла в 2 - 2.5-й раза, но... Эта продукция идёт в Украину и там в боях уничтожается... Особенно быстро это происходит с боеприпасами, то есть эта продукция не участвует в дальнейшем росте ВВП... Да с помощью роста военной промышленности можно поднять экономику в целом и даже какие -то смежные отрасли, но главное чтобы это не происходило слишком долго, иначе начнут сказываться и негативные особенности такой экономики...
  2. старпом Лом Звание
    старпом Лом
    +1
    Сегодня, 19:00
    Им тяжело это признать , но все это время Западные демократии так сильно грабили Россию , искусственно подавляя развитие несырьевых элементов экономики, что эффект от санкций оказался слабее эффекта от даже частичного освобождения нашей экономики от колониального управления.
  3. Irokez Звание
    Irokez
    0
    Сегодня, 19:03
    вопреки ожиданиям, ВВП РФ не только не рухнул под давлением санкций, но и в 2023 году показал прирост на 3,6 процентов. Как выразился автор статьи, это удивительно, так как экономика «атакуемой» России развивается гораздо лучше, чем у любой из «атакующих» ее стран.

    Это и есть показатель устойчивости экономики, где даже в условиях санкций она растёт.
    Да продажа энергоресурсов во многом спасает, но и она постепенно переходит от количества в качество где вырабатывают товар, а не просто сырьё гонят.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 19:13
      Надо понимать,за счет чего этот рост.ВПК.Да,это вынужденно.Про товары,а не сырье гонят.А какой товар,действительно массовый,как нефть и газ мы гоним покупателю?Отечественные машины,товары ширпотреба?Медицинскую технику,обрабатывающие центры,элементарный инструмент?Везде лейбл,сделано в КНР,Индии,Вьетнаме
  4. Stas157 Звание
    Stas157
    +2
    Сегодня, 19:08
    . Последние попросту недоумевают, как нашей стране удалось не только выдержать беспрецедентное санкционное давление со стороны коллективного Запада, но и продолжить развитие

    Просто некуда было падать. Эффект низкой базы.
    Особенно наглядно это видно на примере Украины. Там после падения на 30%, уже в 2023 году получился прирост 4,8%. Но стремительным его никто не называет. И понятно почему. Вот и у нас, если отмотать назад и посчитать средний рост ВВП за последние 5 или 10, 15 лет, такой радужной картины, как рисуют, не будет вообще.
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 19:17
      Пока рост нашей экономики,это игра слов на публику
  5. igorbrsv Звание
    igorbrsv
    0
    Сегодня, 19:11
    Тем временем в Германии в этом году прогнозируют стагнацию и нулевой рост экономики. И это тот ЕС с которым собирается налаживать прозападный кандидат-реформатор в президенты Ирана - Пезешкиан. Он лидировал с небольшим отрывом в первом туре в 1%, но вероятно проиграет во втором, который состоится в следующую пятницу, поскольку консерваторы были представлены тремя кандидатами
  6. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 19:11
    Потому что настоящая экономика - это нефть, это газ, это пшеница, это металл, это энергия, это древесина, и тд и тд.. Всё, что на самом деле надо для жизни людей...

    А не фьючерсы, деривативы, биржи, трежеря, облигации, акции и прочее фуфло. Их-то - на хлеб не намажешь, машину ими не заправишь, смартфон от них не зарядишь..

    И народ - должен состоять из рабочих, инженеров, учёных, фермеров, конструкторов.... Из тех, кто приносит реальную пользу. А не из сэйлеров, манагеров, мерчиндайзеров, баррист, охранников, собачьих парикмахеров и других обормотов..
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 19:18
      Все верно Вы говорите.Так из чего же реально состоит наш народ?Из продавцов,офисного планктона и прочих обормотов в значительной степени.Маленький пример,на заводе люди мечтают куда то свалить.И прежде всего за полярный круг,на вахту.Опять нефть и газ.Ибо в той же сельхозпереработке зарплаты просто смешные на наше время
  7. Etoya Звание
    Etoya
    0
    Сегодня, 19:12
    Во первых они слишком сильно поверили в их собственные рисованные показатели ВВП в долларах. Во вторых мы перестали платить дань разными способами как оплата страховок на перевозки,оплата виза мастер карт и различных финансовых инструментов и оплата иностранного софта и т.п. а так же мы стали развивать собственные отрасли с высокой добавленной стоимостью,которые не могли из за встроенности в западный мир и западную систему разделения труда. Ну чего только стоит развитие восточного полигона - многие миллионы тон товаров мы перевозим по собственной территории и деньги остаются тут,а не идут владельцам контейнеровозов. Нам нужно ещё свой флот отстроить и запустить наконец свои самолёты пассажирские