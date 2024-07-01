Опубликованы кадры уничтожения застрявшей в траншее трофейной БМП-3 ВСУ

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Опубликованы кадры уничтожения застрявшей в траншее трофейной БМП-3 ВСУ

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть момент уничтожения российскими военными трофейной БМП-3 украинской армии, застрявшей в траншее во время смены позиции.

FPV-дрон "судоплатовцев" точно попал в утратившую подвижность боевую машину боевиков киевского режима. В результате удара произошло возгорание боекомплекта, вследствие чего в свое время захваченная ВСУ бронемашина пришла в полную негодность для дальнейшего использования в боях.







Ранее сообщалось, что на Украине в официальном розыске в настоящее время находится более 630 тысяч единиц оружия. При этом наряду со стрелковыми вооружениями среди утерянного – гранатометы, ПЗРК и даже артиллерийские орудия.

В частности, по данным украинского МВД, всего в розыске 44 артиллерийских орудия разных типов, среди которых 8 пушек Д-44, 13 пушек 2А42 (с БМП-2, БМД-3), 4 пушки 2А38 (с ЗРПК "Тунгуска"), 9 пушек 2А28 (с БМП-1) и 4 пушки ЗТМ2 (с БТР-3У).

Можно предположить, что значительная часть якобы утерянных вооружений уже давно покинула территорию Украины и может в любой момент всплыть у какой-нибудь радикальной или террористической группировки в одной из стран Евросоюза. Кроме того, бесконтрольное распространение украинского оружия на черном рынке является благодатной средой для криминальных структур, которые не упустят шанс вооружиться, воспользовавшись беспрецедентным уровнем коррумпированности киевского режима.

17 комментариев
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  1. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    +5
    Сегодня, 15:47
    Крест на боту намалевали, тьфу. Одно слово нацики.....
    1. seamen2 Звание
      seamen2
      +3
      Сегодня, 16:00
      Не просто крест, а стилизованный. они же потомки этих..
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 16:21
        Таки есть и другие факты - фото когда эти гансы из тэшки из люка бокового выпали и горят...... Лень искать такое фото - но я его видел - ганс висит из люка и горит..... И што????
        1. seamen2 Звание
          seamen2
          0
          Сегодня, 16:26
          ...* И што????*
          и все. снова танки с крестами, снова немцы с украинцами. на немецких же тэшках.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            Сегодня, 16:27
            Дык и все-равно горят...Штоб они там на борту и не намалевали....
            Наши ребята работу свою знают....
  2. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +2
    Сегодня, 16:01
    Одинокая БМПшка, пустые траншеи...
  3. Боло Звание
    Боло
    -1
    Сегодня, 16:08
    То есть никого не смутил тот факт, что наши русские доблестные воины побросали сотни тысяч образцов вооружения при позорном бегстве?
    1. Woroshilow Звание
      Woroshilow
      +5
      Сегодня, 16:16
      Что так хило Боло, всеволишь какие-то жалкие сотни тысяч образцов? чё нас Басурман жалеть, пиши сразу десятки нет сотни миллионов потерянных образцов передовых вооружений при наипозорнейшем бегстве до самого Владивостока! Так переможемо!!!
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -1
        Сегодня, 16:24
        ...да больше, больше..(с)
        Тамо уся перемога аж до нашого москальскаго Уралу свидомо зазляколо! Гарно-гарно! wassat lol tongue
      2. cmax Звание
        cmax
        +4
        Сегодня, 16:32
        Не в гипермаркете же краинцы купили БМП3 Зерно правды есть в выше написанном. При отходе пооставляли многовато. Причины разные. Да и жаль , что такая техника была на службе у этих гнилых бандеровцев.
    2. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 16:57
      Сотни? Смешно, там десяток может.
  4. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +1
    Сегодня, 16:25
    Плохая реклама БМП-3 получилась. sad
    1. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +3
      Сегодня, 16:37
      Хотелось бы знать как она всу не повреждённой досталась sad
      А то что её сожгли, так там и абрамсы с леопардами горят
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +2
        Сегодня, 16:40
        Наверно так же как и в своё время Т90 со сбитой гуслей - экипаж бросил....

        Да, бросил. Железо - это железо. Экипаж - ценнее железки. Пусть живыми вернутся и сядут в новое железо воевать. Больше пользы будет.
        ИМХО.
    2. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      Сегодня, 16:59
      От такого обт горят а тут коробка картонная, ну у нее хоть вооружение есть годное.
  5. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +1
    Сегодня, 16:51
    В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть момент уничтожения российскими военными трофейной БМП-3 украинской армии, застрявшей в траншее во время смены позиции.
    recourse Не справились с управлением. request Факир был пьян, и фокус не удался. request
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 16:59
      Угу. Так тамо усё по москальски написано, от свидомые хлопци и не зрозумили чого куды нажимати и куды крутить - от и застряли, скаженныя laughing
      Кароче - опять кляты москали виноваты. wassat