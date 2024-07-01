Опубликованы кадры уничтожения застрявшей в траншее трофейной БМП-3 ВСУ
17
В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть момент уничтожения российскими военными трофейной БМП-3 украинской армии, застрявшей в траншее во время смены позиции.
FPV-дрон "судоплатовцев" точно попал в утратившую подвижность боевую машину боевиков киевского режима. В результате удара произошло возгорание боекомплекта, вследствие чего в свое время захваченная ВСУ бронемашина пришла в полную негодность для дальнейшего использования в боях.
Ранее сообщалось, что на Украине в официальном розыске в настоящее время находится более 630 тысяч единиц оружия. При этом наряду со стрелковыми вооружениями среди утерянного – гранатометы, ПЗРК и даже артиллерийские орудия.
В частности, по данным украинского МВД, всего в розыске 44 артиллерийских орудия разных типов, среди которых 8 пушек Д-44, 13 пушек 2А42 (с БМП-2, БМД-3), 4 пушки 2А38 (с ЗРПК "Тунгуска"), 9 пушек 2А28 (с БМП-1) и 4 пушки ЗТМ2 (с БТР-3У).
Можно предположить, что значительная часть якобы утерянных вооружений уже давно покинула территорию Украины и может в любой момент всплыть у какой-нибудь радикальной или террористической группировки в одной из стран Евросоюза. Кроме того, бесконтрольное распространение украинского оружия на черном рынке является благодатной средой для криминальных структур, которые не упустят шанс вооружиться, воспользовавшись беспрецедентным уровнем коррумпированности киевского режима.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация