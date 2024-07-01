Российские корветы проекта 20385 получили на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон»

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Российские корветы проекта 20385 получили на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон»

Российские корветы проекта 20385 вслед за фрегатами проекта 22350 получили на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон». На данный момент речь идет о двух корветах Тихоокеанского флота. Об этом сообщили источники в кораблестроительной отрасли.

Два корвета проекта 20385 получили возможность применять гиперзвуковые ракеты «Циркон». Речь идет о корвете «Гремящий», вошедшем в состав ТОФ в конце 2020 года, и корвете «Проворный», достраиваемом на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге также для ТОФ.



Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, на «Гремящем» был модернизирован универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК) 3С14 на восемь ячеек. Теперь корвет может применять не только крылатые ракеты «Калибр» и противокорабельные «Оникс», но и гиперзвуковые «Циркон». Корвет «Проворный» получил модернизированную УКСК 3С14 в ходе строительства, так что он изначально стал носителем «Цирконов».

Получат ли на вооружение гиперзвуковые ракеты и другие корветы проекта 20380 и 20385, строящиеся сейчас на «Северной верфи» и «Амурском судостроительном заводе», информации пока нет, но думается, что все же получат.

Считается, что «Циркон» — это лучшее средство борьбы с боевыми кораблями противника. Корветы теперь могут уверенно работать против кораблей своего класса, фрегатов, эсминцев и даже авианосцев. Для прорыва обороны авианосной ударной группы (АУГ) придется задействовать несколько кораблей. В то же время восемь гиперзвуковых ракет нашего корвета могут оказаться достаточным нарядом для поражения основной цели АУГ — авианосца,

— заявил военный эксперт Дмитрий Корнев.
14 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 15:28
    Это конечно прекрасно, сам служил н КТОФ но что там с обороной против БЭК-ов??? Нынче это актуально.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +5
      Сегодня, 15:44
      А ещё вопрос: А что там с целеуказанием для Цирконов? Лиану достроили? А как обеспечить ПВО и ПЛО корветов? Сколько лет уходит на постройку корвета? Китайцы авианосец быстрее строят, чем мы - корвет. В общем одни вопросы. what
      1. isv000 Звание
        isv000
        +3
        Сегодня, 15:52
        Цитата: Бородач
        Китайцы авианосец быстрее строят, чем мы - корвет. В общем одни вопросы.

        Темпы строительства в России имеют глубокие традиции. В Нижнем Новгороде, к примеру, "армяндорстрой" ремонтирует один! виадук вот уже скоро два года. За это время протянули трассу от Москвы до Казани и продолжают идти на Екатеринбург, под руководством китайцев... lol
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          0
          Сегодня, 16:14
          Это вы не в курсе, как в Питере Американские мосты ремонтировали... Вот там - реальный Адъ и Израиль был.. Весь город охреневал. Причём мосты-то - через канал, слова доброго не стоят..
          1. isv000 Звание
            isv000
            0
            Сегодня, 17:00
            Цитата: paul3390
            Это вы не в курсе, как в Питере Американские мосты ремонтировали... Вот там - реальный Адъ и Израиль был.. Весь город охреневал. Причём мосты-то - через канал, слова доброго не стоят..

            То через канал а тут одна из центровых улиц, сквозной маршрут для транзита на Вятку... До жути пробки были когда ары стали асфальт "класть" - именно то слово! в одном месте сделали порог что резину можно пробить, в результате все оттормаживались до минимума. Въезд с Москвы стоял до 5 км, прилегающие - до трёх...
            1. paul3390 Звание
              paul3390
              0
              Сегодня, 17:08
              Американские мосты - это через Обводный канал, по набережной которого идёт основное движение через центр с запада на восток.. Когда их на десять лет закрыли при Сосуле - город реально взвыл.. При этом - деньги как минимум пару раз попятили, судя по слухам. Иначе - вообще непонятно, чего там ремонтировать столько лет..
      2. FoBoss_VM Звание
        FoBoss_VM
        0
        Сегодня, 16:18
        МСУО Сервал с оптикоэлектронной головой и по паре утесов с бортов на гиростабилизированных платформах с ленточным питанием
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 15:46
      В МО задумались наварить защиту в районе машинного отделения. fool Вместо того чтобы обратится к опыту начала ХХ века изобретают велосипед. Не иначе кто то губу раскатал на поставки металла флоту! am А ведь ещё в те времена создали защиту от брандеров...
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 15:51
        isv000, Военно-Морской "мангал" варганить решили???
    3. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 16:57
      Цитата: Ропот 55
      но что там с обороной против БЭК-ов??? Нынче это актуально.

      Пулемёты поставят . И пулемётчиков . И ПТРК , ими как раз хорошо получается , и на не слишком опасной дистанции .
      1. Ропот 55 Звание
        Ропот 55
        0
        Сегодня, 17:08
        bayard hi, для пулеметов нужны площадки с туреллями, нужно место для хранения б. к., выделить стрелков операторов либо из экипажа а это значит менять боевое расписание, либо добавлять в состав а это и место и прочие бытовые вопросы, а главное корпуса кораблей смогут без ущерба "невидимости" получить эти не планновые турелли?
  2. Новик225 Звание
    Новик225
    +3
    Сегодня, 15:44
    Очень приятная новость. Теперь это уже не шутка...
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      Сегодня, 15:50
      Новик225 hi, особенно меня радовал "тельник" у этого персонжа, ни один офицер у нас на коробке такое бы не одел и своим подчинённым не позволил.
      1. Влад2012 Звание
        Влад2012
        +1
        Сегодня, 16:31
        Поэтому их и не приглашают сниматься в комедии.