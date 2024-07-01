Российские корветы проекта 20385 получили на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Российские корветы проекта 20385 вслед за фрегатами проекта 22350 получили на вооружение гиперзвуковые ракеты «Циркон». На данный момент речь идет о двух корветах Тихоокеанского флота. Об этом сообщили источники в кораблестроительной отрасли.
Два корвета проекта 20385 получили возможность применять гиперзвуковые ракеты «Циркон». Речь идет о корвете «Гремящий», вошедшем в состав ТОФ в конце 2020 года, и корвете «Проворный», достраиваемом на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге также для ТОФ.
Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, на «Гремящем» был модернизирован универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК) 3С14 на восемь ячеек. Теперь корвет может применять не только крылатые ракеты «Калибр» и противокорабельные «Оникс», но и гиперзвуковые «Циркон». Корвет «Проворный» получил модернизированную УКСК 3С14 в ходе строительства, так что он изначально стал носителем «Цирконов».
Получат ли на вооружение гиперзвуковые ракеты и другие корветы проекта 20380 и 20385, строящиеся сейчас на «Северной верфи» и «Амурском судостроительном заводе», информации пока нет, но думается, что все же получат.
— заявил военный эксперт Дмитрий Корнев.
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