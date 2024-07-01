В США опубликованы первые кадры полёта прототипа дрона XQ-67

Беспилотник оснащен передовыми сенсорными системами, способными собирать и передавать данные в режиме реального времени, улучшая координацию с другими автономными и пилотируемыми подразделениями. Эта возможность обмена данными имеет решающее значение для современных боевых задач, где быстрая и точная информация может означать разницу между успехом и неудачей

Это делает их незаменимыми средствами для современных вооруженных сил