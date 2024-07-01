«Входят в засекреченный пакет помощи»: ВСУ получат БТР Puma

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«Входят в засекреченный пакет помощи»: ВСУ получат БТР Puma

Минобороны Украины одобрило развертывание бронетранспортеров Puma (не путать с немецкой одноименной БМП) в составе своих вооруженных сил. Данные БТР прошли необходимый процесс кодификации, позволяющий приобретать их за счет средств государственного бюджета.

Примечательно, что ни одна из стран не делала официальных заявлений о поставках БТР Puma киевскому режиму. Однако известно, что эти машины состоят на вооружении Италии, Пакистана, Ливии, Аргентины и Джибути.



Вероятно поставка БТР Puma на Украину входила в состав одного из засекреченных пакетов военной помощи, оказываемой итальянским правительством

- отмечается в издании Army Recognition.



Также имеются объективные доказательства уничтожения на Украине по крайней мере одного БТР Puma. Таким образом, ВСУ получали и продолжат получать машины этого типа.

Puma 6x6, разработанный итальянским консорциумом Iveco-Oto Melara, оснащен 7,62-мм или 12,7-мм пулеметом. БТР перевозит десант из 6 солдат. Масса машины составляет 5,7 тонн, то есть она относится к легкому классу бронетехники. Дизельный двигатель Iveco мощностью 180 л.с. позволяет развивать максимальную скорость 105 км/ч с запасом хода в 800 км.

6 комментариев
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  1. fsvlad Звание
    fsvlad
    +1
    Сегодня, 18:21
    Еще одна цыганская телега :)
  2. zelivee Звание
    zelivee
    +1
    Сегодня, 18:26
    Операторы дронов потирают руки.
    Ланцеты точней прицел.
  3. iommi Звание
    iommi
    +2
    Сегодня, 18:35
    Жалко и них не будут гореть макаронники, а всего лишь какието кеклы
  4. faiver Звание
    faiver
    +2
    Сегодня, 18:41
    итальянский "бардак", более современный...
  5. Фаталист Звание
    Фаталист
    +1
    Сегодня, 18:43
    Ещё один вид трофеев. Доброй охоты на этих Пум нашим истребителям.
  6. Не_боец Звание
    Не_боец
    0
    Сегодня, 18:47
    Хм.. а ведь мы ее чуть ли не приняли на вооружение.