Песков прокомментировал выпад генсека НАТО в адрес Китая

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Песков прокомментировал выпад генсека НАТО в адрес Китая

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг недавно в интервью японской газете Yomiuri заявил, что Пекин якобы занимается подстрекательством к крупному вооруженному конфликту на Европейском континенте. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал этот выпад генсека НАТО в адрес Китая.

Он заявил, что руководство негативно отнеслось к словам Столтенберга о мнимой угрозе для западных стран со стороны КНР.

Наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным заявлениям

- добавил пресс-секретарь российского президента.

Ранее Столтенберг обвинил Китай в подстрекательских действиях, которые, по его словам, якобы заключаются в тайном сотрудничестве с оборонно-промышленным комплексом России в производстве беспилотников и ракетного вооружения. Помимо этого, генсек НАТО обвинил китайцев в передаче Москве электроники и технологий двойного назначения. По мнению Столтенберга, подобные шаги Пекина провоцируют разжигание крупнейшего вооруженного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

При этом глава военно-политического блока западных государств отметил, что не считает КНР враждебной альянсу страной. Вместе с тем, по словам Столтенберга, Пекин бросает вызов обороноспособности, интересам и ценностям НАТО. Также Китай, по мнению генсека альянса, угрожает Тайваню и другим странам Азиатско-Тихоокеанского региона.
10 комментариев
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +4
    Сегодня, 16:18
    Ну если КНР может сама может дать комментарии по этому заявлению то зачем господин Песков дает его раньше чем Пекин? Да и чего таить Пекин действительно может быть заинтересован в бойне в Европе.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 16:26
      Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал этот выпад генсека НАТО в адрес Китая.

      А чего тут комментировать...??? Караван идёт...Собака лает... И чем быстрее караван идёт, тем громче лает собака... laughing
      1. Кот Александрович Звание
        Кот Александрович
        +2
        Сегодня, 16:39
        Зря Вы так, Песков не собака. И он не лает, а комментирует.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          -1
          Сегодня, 16:42
          Типа съюморил...??? Ну получи плюсик, а собака Столтенберг плюсика не получит!!! lol
    2. Влад2012 Звание
      Влад2012
      0
      Сегодня, 16:29
      Чтобы показать, что он тоже может высказаться, если его мнение по мнение по этому вопросу кого-то вообще интересует.
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +4
    Сегодня, 16:19
    [По мнению Столтенберга, подобные шаги Пекина провоцируют разжигание крупнейшего вооруженного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.]
    Вот действительно все по русской поговорке. В чужом глазу они и соринку видят, а в собственном и бревна не видят!
    Китай значит подстрекатель?
    А кто тогда они? Соучастники?!
    1. Irokez Звание
      Irokez
      +3
      Сегодня, 16:25
      Цитата: ваш вср 66-67
      Китай значит подстрекатель?
      А кто тогда они? Соучастники?!

      Цветущий и пахнущий разложением запад. Критикуя других и оправдывая себя пытаются удержаться перед неизбежным крахом паразитизма.
      1. Юра Звание
        Юра
        +1
        Сегодня, 16:47
        Цитата: Irokez
        Цветущий и пахнущий разложением запад.
        Вот это вызвало ассоциацию с Раффлезией, красивый цветок, но пахнет тухлым мясом привлекающим насекомых и пожирает их.
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      0
      Сегодня, 16:32
      Цитата: ваш вср 66-67
      [По мнению Столтенберга, подобные шаги Пекина провоцируют разжигание крупнейшего вооруженного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.]
      Вот действительно все по русской поговорке. В чужом глазу они и соринку видят, а в собственном и бревна не видят!
      Китай значит подстрекатель?
      А кто тогда они? Соучастники?!

      Они организаторы всех войн.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 16:43
      Цитата: ваш вср 66-67
      А кто тогда они? Соучастники?!

      Ну как всегда, НАТО это это сатана в маске "голубя мира".