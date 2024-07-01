Песков прокомментировал выпад генсека НАТО в адрес Китая
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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг недавно в интервью японской газете Yomiuri заявил, что Пекин якобы занимается подстрекательством к крупному вооруженному конфликту на Европейском континенте. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал этот выпад генсека НАТО в адрес Китая.
Он заявил, что руководство негативно отнеслось к словам Столтенберга о мнимой угрозе для западных стран со стороны КНР.
Наши китайские друзья сами могут дать должную оценку подобным заявлениям
- добавил пресс-секретарь российского президента.
Ранее Столтенберг обвинил Китай в подстрекательских действиях, которые, по его словам, якобы заключаются в тайном сотрудничестве с оборонно-промышленным комплексом России в производстве беспилотников и ракетного вооружения. Помимо этого, генсек НАТО обвинил китайцев в передаче Москве электроники и технологий двойного назначения. По мнению Столтенберга, подобные шаги Пекина провоцируют разжигание крупнейшего вооруженного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.
При этом глава военно-политического блока западных государств отметил, что не считает КНР враждебной альянсу страной. Вместе с тем, по словам Столтенберга, Пекин бросает вызов обороноспособности, интересам и ценностям НАТО. Также Китай, по мнению генсека альянса, угрожает Тайваню и другим странам Азиатско-Тихоокеанского региона.
http://www.kremlin.ru/
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