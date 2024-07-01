Полковник армии США в отставке: В ходе конфликта погибло 600 тысяч украинских солдат

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Полковник армии США в отставке: В ходе конфликта погибло 600 тысяч украинских солдат

По словам отставного американского полковника, ветерана войны в Персидском заливе, который был советником министра обороны при Трампе, Дугласа Макгрегора, безвозвратные потери украинской армии в ходе конфликта с Россией огромны.

Он отметил, что у него имеется достоверная информация, что ВСУ потеряли погибшими за время конфликта 600 тысяч военнослужащих. При этом экс-советник Пентагона заявил, что это во многом связано и с тем, что в отличие от российской стороны у Украины отсутствовала эффективная медицинская эвакуация и лечение раненых.



Макгрегор поделился своим мнением и на счёт российских потерь.

Вы можете получить цифры от 55 до 60 тысяч, особенно если учитывать потери ДНР и ЛНР, а также, возможно, и чеченские силы Кадырова

- сказал полковник армии США в отставке, добавив, что это всё равно в десять раз меньше, чем у ВСУ.

Еще в сентябре прошлого года Макгрегор говорил о том, что украинские потери превысили американские потери во Второй мировой войне, которые составляют 418 тысяч человек. Тогда бывший военный отмечал, что если украинцы еще до завершения конфликта потеряли столько солдат, то американцы не имеют ни малейшего представления о происходящем там.
17 комментариев
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  1. Игорь Борисов_2 Звание
    Игорь Борисов_2
    +3
    Сегодня, 16:41
    Какие же у них отставные все осведомленные.......
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 16:58
      Он отметил, что у него имеется достоверная информация, что ВСУ потеряли погибшими за время конфликта 600 тысяч военнослужащих.

      Ну я скорее поверю в эти цифры, хотя они тоже скорее всего преувеличены, чем в 30 тысяч погибших Зеленского... Зеля откровенно врёт... Думаю тысяч 400-450 были бы ближе к истине, да и в соотношение потерь один к десяти при таком жестком противостоянии как то слабо верится... Чаще встречал цифру один к пяти, но могу и ошибаться... Но более менее точные цифры о погибших и с той и другой стороны будут только после окончания войны и нашей (не сомневаюсь) победы!!!
      1. Комментарий был удален.
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 17:05
          Это да... Там несколько таких "осведомленных"... Интересно, мы им хотя бы что-то платим или это чисто ихняя инициатива...??? Причём не самая там безопасная...
      2. А. Эверт Звание
        А. Эверт
        -1
        Сегодня, 17:07
        Их на начало СВО было всего 250 тысяч (с ВВС и ВМС). Более реалистичной будет цифра 150-170 тысяч.
  2. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    +4
    Сегодня, 16:44
    у Украины отсутствовала эффективная медицинская эвакуация и лечение раненых.
    belay Дед забыл, что братаны-американы на органы любили разбирать гарных хлопцев с самого начала СВО. request
  3. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 16:46
    Врете вы Фсё! Потерь 31 тысяча, так зебобик сказал, а он президент ... был и лучше знает :)
    1. 2112vda Звание
      2112vda
      0
      Сегодня, 17:09
      31 тысяча потерь это количество лиц еврейской национальности уехавшие от своего "фюрера" в Израиль, и правильно сделали. "Фюрер" остальных за людей не считает, так что цифры правильные.
  4. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 16:48
    А с чего нам верить АМЕРИКАНСКОМУ отставнику? А главное зачем военному который давал присягу своему государству, давать инфу которая выставляет проэкт этого государства в невыгодном свете???
  5. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    0
    Сегодня, 16:53
    Он отметил, что у него имеется достоверная информация, что ВСУ потеряли погибшими за время конфликта 600 тысяч военнослужащих.


    Ну откуда он может это знать?!
  6. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    Сегодня, 16:53
    Ага и 700 тыс "пропало куда то" ещё.
  7. Фаталист Звание
    Фаталист
    0
    Сегодня, 17:01
    Ну если 600000 погибших, то где то 1800000/2000000 раненых. Обычно статистика 1 к 3 погибший/ранение.
    1. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      0
      Сегодня, 17:12
      Путин недавно назвал данные по их погибшим и раненым, соотношение назвал 1 к 1. Погибших вроде по его данным выходило 500 или 600 тысяч, не помню уже.
  8. invisible_man Звание
    invisible_man
    0
    Сегодня, 17:03
    Тот случай, когда по заголовку можно угадать фамилию "эксперта".
  9. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 17:08
    Вы можете получить цифры от 55 до 60 тысяч, особенно если учитывать потери ДНР и ЛНР, а также, возможно, и чеченские силы Кадырова
    если Вагнера потери добавить возможно.
  10. Victor19 Звание
    Victor19
    0
    Сегодня, 17:08
    У России четыре друга - армия и флот, а также полковники Скотт Риттер и Дуглас Макгрегор laughing
  11. Сергей Медведев Звание
    Сергей Медведев
    0
    Сегодня, 17:08
    По моим расчётам получаются примерно такие же цифры, но не на сегодняшний день, а за 2 года СВО. То есть по состоянию на февраль 2024 года. Сегодня уже больше.
  12. Василий_Островский Звание
    Василий_Островский
    0
    Сегодня, 17:10
    Пригожин говорил о 20 тысячах потерь "Вагнера" за один город.
    Так что наши потери явно выше, чем говорит Маккгрегор, желая повысить свои плюшки/акции/значимость и т.п.
    Поскольку число наших потерь законом к публикации запрещено, то считать туда-сюда не стоит, пожалейте родных наших солдат и офицеров. Им хреново от всего - и от шапкозадидательства и от нытья.
    Все наши "теории" в приложении к родному человеку - кощунство.
    Заткну очень активных. Хоронил. Вечная память.