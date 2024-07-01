Вы можете получить цифры от 55 до 60 тысяч, особенно если учитывать потери ДНР и ЛНР, а также, возможно, и чеченские силы Кадырова

По словам отставного американского полковника, ветерана войны в Персидском заливе, который был советником министра обороны при Трампе, Дугласа Макгрегора, безвозвратные потери украинской армии в ходе конфликта с Россией огромны.Он отметил, что у него имеется достоверная информация, что ВСУ потеряли погибшими за время конфликта 600 тысяч военнослужащих. При этом экс-советник Пентагона заявил, что это во многом связано и с тем, что в отличие от российской стороны у Украины отсутствовала эффективная медицинская эвакуация и лечение раненых.Макгрегор поделился своим мнением и на счёт российских потерь.- сказал полковник армии США в отставке, добавив, что это всё равно в десять раз меньше, чем у ВСУ.Еще в сентябре прошлого года Макгрегор говорил о том, что украинские потери превысили американские потери во Второй мировой войне, которые составляют 418 тысяч человек. Тогда бывший военный отмечал, что если украинцы еще до завершения конфликта потеряли столько солдат, то американцы не имеют ни малейшего представления о происходящем там.