Лазерное наведение управляемых авиабоеприпасов
Схема лазерной ГСН (головки самонаведения). Рисунок из журнала «Нови Гласник» (Белград)
Лазерное наведение авиационных боеприпасов применяется еще с войны во Вьетнаме. Его преимущество заключается в точности наведения и помехозащищенности. Однако высокоэффективное применение таких управляемых боеприпасов возможно далеко не всегда.
Цель может подсвечиваться или с самолета, который непосредственно наносит удар, или с другого самолета, вертолета или БПЛА, или же с земли оператором сил специального назначения.
Принцип работы лазерной ГСН. Рисунок из статьи «Управляемые авиационные бомбы зарубежных стран». Подполковник Е. Ефимов, «Зарубежное военное обозрение»
В США была разработана серия управляемых авиабомб с лазерным наведением (GBU-10, GBU-12, GBU-16, GBU-24, GBU-27), получивших общее обозначение Paveway. Эти УАБ широко использовались авиацией США и авиацией их союзников в многочисленных вооруженных конфликтах.
Так, опыт применения лазерных УАБ с подсветкой с земли группами специального назначения был получен США в ходе войны в Ираке в 1991 и 2003 год, войны в Югославии в 1999, войны в Афганистане с 2001 года.
Аналогичный опыт применения данного типа УАБ был получен авиацией Великобритании в ходе войны на Фольклендах в 1982 году, в Боснии в 1994–1995 гг., в Косово в 1999 году.
Франция тоже не отставала: УАБ с лазерным наведением применялись французскими ВВС (УАБ Arcole калибра 1 000 кг и 400 кг) и ВВС Израиля (комплект Griffin, Guillotine), также с подсветкой и с воздуха, и с земли.
Французский управляемый авиабоеприпас BGL-1000 Arcole LGB (1993)
Интересно, что в СФРЮ в 80-х годах шла разработка диверсионного взрывателя, приводимого в действие по лазерному лучу с расстояния 1 000–1 500 метров.
Главная помеха для лазерного наведения – дымы, различного вида осадки, песок и прочие аэрозоли в воздухе, так как в данном случае сигнал, отражающийся от цели и воспринимаемый фотоэлементом ГСН будет прерываться, рассеиваться.
Пример рассеивания лазерного луча в туманную погоду
В этом случае анализатор ГСН не сможет выдать нужную информацию для бортового компьютера ГСН, и тем самым крылья боеприпаса не получат управляющих команд.
Аналогичные проблемы имеют и артиллерийские управляемые снаряды с лазерным наведением.
Как показал опыт Косово и Ирака, искусственное задымление местности может помочь избежать ударов с применением управляемых с помощью лазеров боеприпасов. Самое простое решение – это создание пожаров из материалов, создающих густой дым.
Однако сам лазер обмануть тяжело из-за большого диапазона излучения и, как следствие, самого большого варианта кодировки лазерного луча (по некоторым данным до 800), однако ГСН боеприпаса наводится по его отражению от цели и тем самым при перерывах в получении отражающего сигнала боеприпас может не попасть по цели. Именно поэтому боеприпасы с лазерной ГСН с трудом попадают по быстродвижущимся транспортным средствам.
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