Хельсинки предоставит США доступ к 15 военным объектам в Финляндии

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Хельсинки предоставит США доступ к 15 военным объектам в Финляндии

Парламент Финляндии одобрил оборонное соглашение с США, согласно которому Хельсинки обязуется предоставить американской стороне доступ к 15 военным объектам на территории страны.

Помимо прочего, документ предусматривает размещение на территории Финляндии американской военной техники и ресурсов, а также доступ на территорию страны и передвижение в его пределах самолетов, судов и транспортных средств армии США. Кроме того, Хельсинки обязуется обеспечивать безопасность американского военного контингента, а также объектов и территорий, которые они используют.



При этом финский МИД отмечает, что документ не подразумевает присутствия в стране американских военных на постоянной основе - размещенные в Финляндии военнослужащие армии США будут находиться в стране на ротационной основе.

Ранее аналогичное оборонное соглашение с США, согласно которому, помимо прочего, предполагается предоставление американской армии доступ к военным объектам в стране, подписало правительство Швеции.

Согласно договору, подписанному главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Швеции Полом Юнсоном в декабре прошлого года, американская армия получила доступ к шведским учебным полигонам, военным лагерям, портам, авиабазам и аэропортам в 17 населенных пунктах страны.

Таким образом, вступление Финляндии и Швеции в НАТО создало благоприятные предпосылки для расширения военного присутствия США в Северной Европе.
8 комментариев
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  1. Аргон Звание
    Аргон
    0
    Сегодня, 16:34
    Интересно, а Пентагон предоставляет доступ к своим военным объектам например тех же финов?!
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 16:44
      Аргон hi, а кто такие финны для Вашингтона?
    2. Дед Борг Звание
      Дед Борг
      0
      Сегодня, 16:58
      Конечно, НЕТ! Да еще американосам можно финские законы не соблюдать
  2. Бускан Звание
    Бускан
    +1
    Сегодня, 16:43
    Там будут размещены в том числе F 35, РСЗО, ракеты и прочая прочая, подлётное время до Санкт-Петербурга и Мурманской области недопустимо малое.
    Впрочем Соловьёв с Киселёвым объяснят фанатам телевизора, что у нас есть не имеющие аналогов комплексы, которые собьют любого комара.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      Сегодня, 16:56
      Бускан hi, ну если брать территориально то Эстония тоже под боком и тоже в Нато и кто знает а не поставили ли на ее территории США нечто неприятное втихоря.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 16:45
    «Хельсинки обязуется обеспечивать безопасность американского военного контингента» —

    — А говорили, это Финляндия вступает в НАТО для повышения своей безопасности ...
  4. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 16:46
    Парламент Финляндии одобрил оборонное соглашение с США, согласно которому Хельсинки обязуется предоставить американской стороне доступ к 15 военным объектам на территории страны.
    recourse На олешках катать будут? feel
  5. Дед Борг Звание
    Дед Борг
    0
    Сегодня, 16:53
    При этом финский МИД отмечает, что документ не подразумевает присутствия в стране американских военных на постоянной основе - размещенные в Финляндии военнослужащие армии США будут находиться в стране на ротационной основе.

    Что в лоб, что по лбу - какая разница! Одни вояки уехали, другие приехали