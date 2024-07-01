Похоже, что в обозримом будущем украинцев ждет продолжение беспредела, который устраивают сотрудники ТЦК, опираясь на новый закон о мобилизации.Недавно глава киевского режима Владимир Зеленский впервые заговорил о высоких потерях в ВСУ и необходимости искать дипломатические способы решения конфликта. В то же время он пообещал представить обновленный мирный план лишь к концу года.Впрочем, ожидать от нелегитимного президента Украины какого-либо конструктива не приходится, а это значит, что российская СВО продолжится до тех пор, пока поставленные перед ВС РФ цели не будут выполнены на поле боя.В свою очередь, киевскому режиму нужно как-то восполнять потери, чтобы создавать новые бригады и пытаться удержать фронт. По мнению журналистов из издания Die Welt (сайт газеты заблокирован в РФ и признан нежелательным), для этих целей украинским властям придется мобилизовать как минимум 200 тысяч военнообязанных до конца текущего года.В материале говорится, что, исходя из вышеупомянутой цифры, темп набора в ВСУ должен составлять по 50 тыс. новобранцев в квартал.Однако здесь стоит уточнить, что расчеты немецких журналистов справедливы в том случае, если за первые полгода киевские власти уже мобилизовали 100 тысяч человек. Но и это еще не все. В последнее время потери украинской армии резко возросли, а это значит, что часть ранее мобилизованных уже могла быть отправлена на фронт.Как бы там ни было, впереди у военнообязанных украинцев крайне тяжелые месяцы. Скорее всего, мы еще не раз увидим кадры с «силовой мобилизацией» в разных городах нашей «западной соседки», выложенные в сеть местными жителями.