Немецкая пресса: Украине до конца года нужно мобилизовать 200 тысяч мужчин

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Немецкая пресса: Украине до конца года нужно мобилизовать 200 тысяч мужчин

Похоже, что в обозримом будущем украинцев ждет продолжение беспредела, который устраивают сотрудники ТЦК, опираясь на новый закон о мобилизации.

Недавно глава киевского режима Владимир Зеленский впервые заговорил о высоких потерях в ВСУ и необходимости искать дипломатические способы решения конфликта. В то же время он пообещал представить обновленный мирный план лишь к концу года.



Впрочем, ожидать от нелегитимного президента Украины какого-либо конструктива не приходится, а это значит, что российская СВО продолжится до тех пор, пока поставленные перед ВС РФ цели не будут выполнены на поле боя.

В свою очередь, киевскому режиму нужно как-то восполнять потери, чтобы создавать новые бригады и пытаться удержать фронт. По мнению журналистов из издания Die Welt (сайт газеты заблокирован в РФ и признан нежелательным), для этих целей украинским властям придется мобилизовать как минимум 200 тысяч военнообязанных до конца текущего года.

В материале говорится, что, исходя из вышеупомянутой цифры, темп набора в ВСУ должен составлять по 50 тыс. новобранцев в квартал.

Однако здесь стоит уточнить, что расчеты немецких журналистов справедливы в том случае, если за первые полгода киевские власти уже мобилизовали 100 тысяч человек. Но и это еще не все. В последнее время потери украинской армии резко возросли, а это значит, что часть ранее мобилизованных уже могла быть отправлена на фронт.

Как бы там ни было, впереди у военнообязанных украинцев крайне тяжелые месяцы. Скорее всего, мы еще не раз увидим кадры с «силовой мобилизацией» в разных городах нашей «западной соседки», выложенные в сеть местными жителями.
8 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +1
    Сегодня, 16:52
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Немецкая пресса: Украине до конца года нужно мобилизовать 200 тысяч мужчин

    и отправить под русские ФАБы
    1. Фаталист Звание
      Фаталист
      +1
      Сегодня, 16:57
      Хозяева сказали мобилизовать 200 тыс. укрвассалы сделают. Придётся в укрленде расширять кладбища.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 17:00
      Какие там 200 тысяч. fool
      За последний месяц среднесуточные потери ВСУ 2000 человек в день. А это уже 700 тысяч в год.
      ВСУ нужно до конца года мобилизовать для последующей могилизации полмиллиона человек. yes
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        0
        Сегодня, 17:02
        Ну, немецкая пресса озвучила задачу , поставленную "белым хозяином" , который врядли вдается в подробности потерь ВСУ , ему это не интересно , выжать надо по максимуму.
    3. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +1
      Сегодня, 17:02
      и отправить под русские ФАБы

      Ну да... А потом на Украину заедут немецкие бюргеры и скаклушки новых скаклят нарожают, правда с немецким акцентом...
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 17:04
        .............а может и американские фермеры с Небраски или Оклахомы wink
  3. Mavrikiy Звание
    Mavrikiy
    0
    Сегодня, 17:00
    придется мобилизовать как минимум 200 тысяч военнообязанных до конца текущего года.
    belay Скотомогильники переполнены. Уже 600 000 закопали. (МакГрегор) request
  4. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    0
    Сегодня, 17:06
    Наловить то, может и наловят, а чем вооружать такую толпу?