Украинские преподаватели могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации лишь при условии наличия ученой степени или звания

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Украинские преподаватели могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации лишь при условии наличия ученой степени или звания

Вслед за нехваткой рабочих на шахтах и заводах, а также водителей, на Украине уже в недалеком будущем может образоваться дефицит преподавателей. Причиной тому является продолжающееся ужесточение мобилизации киевским режимом на фоне необходимости пополнения колоссальных потерь в ВСУ.

Как пишет украинская пресса, Владимир Зеленский подписал очередной закон, сокращающий количество категорий военнообязанных, имеющих право получать отсрочку от призыва. Согласно новому нормативу, преподаватели учебных заведений могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации лишь при условии наличия у них ученой степени или звания. То есть, тысячи обычных преподавателей и учителей (сначала мужского пола) могут уже завтра отправиться на ВВК, а затем прямиком на фронт.



Стоит напомнить, что с сегодняшнего дня на Украине ужесточаются нормы и для мобилизации студентов. В частности, теперь сотрудники ТЦК могут вручать повестки тем военнообязанным, кто учится на заочной форме. Кроме того, отправить служить в ВСУ могут и студентов-очников, которые получают образование ниже, чем уже имеющееся.

Кроме того, ранее Зеленским был подписан закон, отменяющий категорию «ограниченно годный». Теперь все военнообязанные, имеющие данный статус, в течение девяти месяцев с момента вступления норматива в силу должны пройти медкомиссию, где их определят в категорию «годен» или «не годен».
10 комментариев
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  1. neworange88 Звание
    neworange88
    +4
    Сегодня, 17:35
    Зеленский громит Украину,которая скоро останется без врачей, преподавателей, дальнобойщиков. Главное что на Западе довольны Зеленским,а всё остальное ему пофиг.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 17:43
      Дас ис фантастиш!!! Все учителя в средней школе кандидаты и доктора наук... Такое может быть только на Украине... Там ученые степени не защищаются, там с ними мажоры рождаются... Впрочем, этих и так родители отмажутlol
      1. Вежливый Лось Звание
        Вежливый Лось
        +1
        Сегодня, 17:55
        Цитата: Lev_Russia
        Там ученые степени не защищаются, там с ними мажоры рождаются...

        Звание д.н. по саловедению и свинографии там идет на генетическом уровне.
  2. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Сегодня, 17:41
    Украинские преподаватели могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации лишь при условии наличия ученой степени или звания
    оно и вправду, на кой черт их учить, все одно зеля под нож всех пустит
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +1
    Сегодня, 17:44
    Сталбыть теперь поднимуться цены на защиту кандидатских. Знание украинского не обязательно при этом laughing
  4. Кот Александрович Звание
    Кот Александрович
    +2
    Сегодня, 17:46
    Ну что ж, учителя-преподаватели столько лет воспитывали в своих учениках любовь к нэзалежной нэньке. Теперь у них появилась возможность проявить эту любовь лично. Так что вперёд, за перемогой!
  5. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 17:48
    С докторами и кандидатами наук на линии противостояния нашим бойцам бвло бы интереснее wink
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 18:25
      Капец как интересно - летит ФАБ: "Оо, кандидат наук!" Или гранатомётчик стреляет: "Блин, учёный был..." Кто их сортирует на передовой?
  6. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 17:50
    В школах то и так мужиков нет, разве что физкультурники. Так и этих заберут! laughing Но вообще, у меня такое впечатление, что Зеля будет держаться, пока США его держат. А при смене президента, признают его таки нелигитимным и отменят все его приказы. Или же "физкультурники" таки взбунтуются и приблизят сие прекрасное действо.
  7. роман66 Звание
    роман66
    +1
    Сегодня, 17:54
    «годен» или «не годен».

    Что за вопрос!! Конечно " Да"!!