Вслед за нехваткой рабочих на шахтах и заводах, а также водителей, на Украине уже в недалеком будущем может образоваться дефицит преподавателей. Причиной тому является продолжающееся ужесточение мобилизации киевским режимом на фоне необходимости пополнения колоссальных потерь в ВСУ.Как пишет украинская пресса, Владимир Зеленский подписал очередной закон, сокращающий количество категорий военнообязанных, имеющих право получать отсрочку от призыва. Согласно новому нормативу, преподаватели учебных заведений могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации лишь при условии наличия у них ученой степени или звания. То есть, тысячи обычных преподавателей и учителей (сначала мужского пола) могут уже завтра отправиться на ВВК, а затем прямиком на фронт.Стоит напомнить, что с сегодняшнего дня на Украине ужесточаются нормы и для мобилизации студентов. В частности, теперь сотрудники ТЦК могут вручать повестки тем военнообязанным, кто учится на заочной форме. Кроме того, отправить служить в ВСУ могут и студентов-очников, которые получают образование ниже, чем уже имеющееся.Кроме того, ранее Зеленским был подписан закон, отменяющий категорию «ограниченно годный». Теперь все военнообязанные, имеющие данный статус, в течение девяти месяцев с момента вступления норматива в силу должны пройти медкомиссию, где их определят в категорию «годен» или «не годен».

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