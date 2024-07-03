Разведывательная авиация НАТО над Черным морем
Самолет ДРЛОиУ E-3. Фото Минобороны США
НАТО пристально наблюдает за ситуацией на Украине и собирает информацию всеми доступными способами. В частности, в воздушном пространстве над Чёрным морем почти постоянно находятся разведывательные самолёты и беспилотные летательные аппараты различных типов, оснащённые разными средствами сбора информации. Эти данные используются как для нужд самого альянса, так и для поддержки ВСУ.
Разведка над морем
До начала специальной военной операции по защите Донбасса разведывательная авиация НАТО периодически появлялась над Чёрным морем. Однако это были лишь единичные случаи, и постоянное присутствие самолётов или беспилотников в регионе не считалось необходимым.
Однако в конце 2021 года ситуация изменилась. На фоне резкого ухудшения обстановки несколько стран НАТО начали организовывать практически постоянное дежурство разведывательной авиации над водами Чёрного моря. Целью этих операций является сбор данных о ходе боевых действий и активности российских войск. Полученная информация используется как для военного планирования внутри НАТО, так и для помощи киевским властям.
По имеющимся данным, в этих мероприятиях участвуют вооружённые силы нескольких стран. Наиболее активную роль играют США, которые используют разведывательную авиацию ВВС и ВМС. Также определённую роль играют Великобритания, Нидерланды и другие государства. Некоторые страны не отправляют свои самолёты и экипажи, но предоставляют необходимую инфраструктуру или своё воздушное пространство.
Разведывательный самолет RC-135W. Фото Wikimedia Commons
Пилотируемая разведывательная авиация Североатлантического альянса (НАТО) включает в себя несколько основных типов самолётов. Среди них:
- самолёт дальнего радиолокационного дозора E-3 Sentry;
- многофункциональный разведчик RC-135W Rivet Joint;
- патрульный и противолодочный P-8A Poseidon.
Кроме того, в разведывательных операциях используются тяжёлые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-9 Reaper, RQ-4 Global Hawk и их военно-морская версия MQ-4C Triton.
Организация дежурства в воздухе зависит от текущих задач. В зависимости от обстоятельств, в небе могут находиться носители радиолокаторов, систем радиотехнической разведки и других средств. Это определяет очерёдность вылетов различных бортов.
Разведывательные самолёты и БПЛА базируются на аэродромах стран НАТО как вблизи Черноморского региона, так и на значительном удалении от него. Например, тяжёлые БПЛА взлетают с итальянской базы Сигонелла на острове Сицилия. Полёты осуществляются над нейтральными водами Чёрного моря или в воздушном пространстве соседних стран НАТО. За исключением некоторых случаев, натовская авиация не приближается к российским территориальным водам или закрытым районам моря. Такие маршруты патрулирования позволяют эффективно выполнять поставленные задачи, не создавая опасных ситуаций.
Самолеты и их возможности
Самолёт ДРЛОиУ E-3 Sentry – это типичный представитель своего класса. Он способен летать на высокой скорости и на большие расстояния. На борту этого самолёта установлен особый радиолокационный комплекс.
РЛС AN/APY-1 или AN/APY-2, которые используются на разных модификациях этого самолёта, предназначены для обнаружения воздушных, наземных и надводных целей. После обнаружения объектов бортовая аппаратура обрабатывает полученные данные и передаёт их в штаб или другим самолётам.
Операторы радиотехнического комплекса RC-135 за работой. Фото Минобороны США
По открытым данным, радиолокационные станции на борту «Сентри» способны обнаруживать крупные воздушные цели на средних и больших высотах на расстоянии до 650 км. Для целей, летящих на малой высоте, заявлена дальность обнаружения до 400 км. Одновременно может сопровождаться до 100 целей, при этом возможна выдача целеуказания по ним.
RC-135W Rivet Joint — это самолёт радиоэлектронной и радиотехнической разведки. Подобно E-3, он создан на основе дозвуковой воздушной платформы и оснащён специальным радиоэлектронным комплексом. На борту самолёта установлена система радиоэлектронной разведки AN/AMQ-15, а также различные пеленгаторы и устройства для приёма и обработки сигналов.
Rivet Joint предназначен для поиска радиоканалов связи, зондирующих сигналов радаров и других видов излучения. Радиотехнический комплекс самолёта перехватывает сигналы для их последующей дешифровки, а также определяет тип и класс источника сигнала, его местоположение и так далее. Полученные данные разведки и перехвата передаются штабу или другим адресатам практически сразу.
Самолёт P-8A Poseidon был создан для противолодочной обороны, что определило его базовый состав оборудования. Однако в ходе развития проекта комплекс бортовой аппаратуры был дополнен новыми приборами, что привело к расширению функций самолёта. На борту «Посейдона» установлена РЛС AN/APY-10 для поиска надводных и наземных целей, станции радиотехнической разведки и так далее. Патрульный самолёт может полноценно взаимодействовать с БПЛА MQ-4C для расширения всех своих основных возможностей.
Противолодочный / патрульный P-8A сбрасывает торпеду. Фото Минобороны США
Штатные средства P-8A позволяют обнаруживать подводные лодки как на поверхности воды, так и под водой. Также он может засекать надводные и воздушные цели.
В целом, его функции похожи на функции RC-135, но благодаря другому составу оборудования, P-8A обладает другими тактико-техническими характеристиками.
Одним из ключевых нововведений является возможность совместной работы с беспилотными летательными аппаратами.
Беспилотные средства
Основным беспилотным средством разведки НАТО в Чёрном море является БПЛА RQ-4 Global Hawk, принадлежащий ВВС США. Этот самолёт используется для наблюдения и поиска различных объектов.
RQ-4 Global Hawk — это воздушная платформа с взлетной массой более 12 тонн, способная нести различные варианты целевого оборудования. Дальность полёта этого БПЛА превышает 5500 километров, а продолжительность полёта составляет более суток.
В американских ВВС RQ-4 Global Hawk комплектуется комбинированным комплексом разведки HISAR. Этот комплекс включает в себя оптико-электронную станцию с дневным, тепловизионным и дальномерным каналами, а также РЛС бокового обзора с синтезированной апертурой. РЛС имеет два режима работы. В первом режиме разведка ведётся на дальность до 200 километров с разрешением 1 метр. Также возможна съёмка области 2х2 километра с повышенным разрешением. Полученные данные передаются на станцию управления по спутниковому каналу.
ВМС США эксплуатируют беспилотник MQ-4C Triton, который выполнен на базе RQ-4. Однако он имеет некоторые особенности конструкции и несёт другой комплекс оборудования, соответствующий потребностям ВМС. Несмотря на различия в комплектации, RQ-4 и MQ-4C не отличаются принципиально по своим возможностям и параметрам.
БПЛА MQ-9. Фото GA-ASI
Цели и задачи
НАТО официально не раскрывает информацию о деятельности своей разведывательной авиации в регионе Чёрного моря. Однако доступные данные позволяют понять, какие цели ставятся перед самолётами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), какие задачи они решают и какие последствия имеет их работа.
В целом речь идёт о противостоянии России всеми доступными методами, но с минимизацией возможных рисков.
Самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) нескольких стран отвечают за контроль воздушного пространства Украины и близлежащих регионов. С их помощью НАТО узнаёт о работе российской авиации, применении ракет или ударных БПЛА. Данные о воздушной обстановке передаются киевскому режиму для принятия соответствующих мер. По сути, натовские E-3 берут на себя часть работы радиолокационных станций (РЛС) и состава противовоздушной обороны (ПВО). К настоящему времени украинская ПВО лишилась значительной части своих локаторов, и помощь иностранных самолётов ДРЛОиУ должна компенсировать эти потери.
Кроме того, самолёты Sentry вместе с другими самолётами и БПЛА ведут разведку и пытаются выявлять различные российские объекты, перемещения войск и так далее. По данным этой разведки планируются атаки по нашим объектам и позициям. Разведчики работают и во время нанесения ударов ракетным вооружением. При этом они следят за результатами ударов, а также пытаются вскрыть наши системы обороны для организации последующих атак.
Следует напомнить, что к настоящему времени российская армия выбила значительную часть украинского военного потенциала, в том числе в сфере радиолокации и радиоэлектронной разведки. Теперь в этих областях Киев критически зависит от иностранной помощи. В ряде ситуаций именно натовские самолёты и БПЛА являются оптимальными или вообще единственными средствами полноценного освещения обстановки и выявления угроз.
Беспилотник MQ-4C на базе Сигонелла. Фото Минобороны США
Всесторонняя помощь
С начала 2022 года страны-члены НАТО оказывают всестороннюю поддержку ВСУ. Они передают ему различное военное оборудование, обучают личный состав, а также предоставляют организационную и информационную помощь.
В частности, натовская разведывательная авиация работает в интересах киевского режима. Такое содействие со стороны третьих стран помогает украинским формированиям и замедляет процесс их демилитаризации. Однако эта деятельность также создаёт угрозу для национальной безопасности России.
Недавно стало известно, что Министерство обороны России примет меры по противодействию натовским самолётам и беспилотникам над Чёрным морем. Какие именно меры будут приняты и как они повлияют на разведку в интересах Киева, покажет время.
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