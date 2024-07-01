«Очень хорошие отзывы из Украины»: раскрыты характеристики противотанковой мины PARM NextGen «нового поколения»

Ныне выпускаемая мина [базовая версия PARM] претерпела незначительные изменения, но остается той же системой, разработанной в начале 1980-х годов

Оптический кабель в базовой версии мины «чувствовал» движущийся над ним танк и приводил в действие боевую часть, но не мог определить, как далеко находится танк, в то время как новый комплект датчиков вызывает детонацию в наилучший момент времени

Это позволяет создавать интеллектуальное минное поле перед оборонительными позициями, которое остается безопасным до тех пор, пока не уйдут последние дружественные машины, а затем оно активируется для остановки наступающих подразделений противника

Мы получаем очень хорошие отзывы из Украины. Мы провели большой анализ и пришли к выводу, что PARM NextGen – это наиболее экономически эффективное решение с учетом стоимости и простоты производства мины

Мы работаем 5 дней в неделю в одну смену. Поэтому у нас имеются два свободных дня, также мы можем перейти с одной на две или даже три смены.

Немецкая компания TDW, входящая в состав европейского концерна MBDA, раскрыла характеристики новой противотанковой мины PARM NextGen («нового поколения»), о существовании которой было объявлено в конце 2023 года.К настоящему времени TDW развернула изготовление тысяч мин PARM базовой версии (PanzerAbwehrRichtMinen – «противотанковая мина направленного действия») как для пополнения запасов бундесвера, истощившихся из-за помощи ВСУ, так и для прямых поставок на Украину. Объем производства, простаивавшего 10 лет, остается засекреченным.- говорится в издании EDR Magazine.Идущая ей на замену PARM NextGen отличается главным образом комплектом датчиков срабатывания (вибрационные, акустические, инфракрасный), который устанавливается вместо исходного спускового троса. Это позволило лучше различать цели и увеличить дальность действия.- объяснили в компании.Вторая функция, которая была внедрена в мину, это дистанционное радиоуправление, которое позволяет активировать/дезактивировать PARM NextGen неограниченное число раз. Оно осуществляется посредством персональной рации с радиусом действия в «несколько сотен метров». Каждая рация может взаимодействовать максимум с 3 минами.- пояснили в компании.Радиоуправление дает возможность заманивать в ловушку колонны вражеской техники, активируя мины в разное время мины и поражая передние и задние машины.Эффективная дальность действия PARM NextGen составляет 60 метров. В качестве средства поражения выступает 128-мм кумулятивная боеголовка от базовой версии PARM. Срок работы мины составляет 30 дней вместо 40, так как новый комплект датчиков потребляет больше энергии. По истечении этого времени мина не только дезактивируется, но и становится полностью безопасной.- отметили в компании.При разработке современной модификации мины компания сделала все возможное, чтобы максимально ограничить изменения, удержать под контролем затраты и упростить производство, сохранив как можно больше компонентов, общих с базовой версией.В TDW пояснили, что производственные мощности позволяют в 2-3 раза превысить текущие показатели:Начало серийного производства PARM NextGen запланировано на конец 2026 года.