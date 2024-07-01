Украинское издание: хакеры ГУР совершили масштабную кибератаку на российских провайдеров

На фоне периодических успехов российских хакеров, о которых часто можно услышать в социальных сетях, на Украине, очевидно, решили не отставать и заявить о своих «достижениях» на этом направлении.Как сообщает украинское издание РБК-Украина, ссылаясь на неназванный источник в спецслужбах страны, на российских провайдеров была совершена масштабная кибератака.Если верить изданию, это произошло в конце мая и за кибератакой стояли хакеры из Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Основным направлением атаки стал Крым, Херсонская и Запорожская области.По данным издания, кибератака украинских хакеров оставила без связи до 250 тысяч российских абонентов. Сообщается, что особенно пострадали абоненты оператора сотовой связи в Крыму «Миранда-медиа».На прошлой неделе о продолжающихся в Крыму массированных вражеских кибератаках на местных провайдеров говорил и советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.Только вот в январе этого года Служба безопасности Украины (СБУ) жаловалась, что российские хакеры практически «уничтожили» крупнейшего украинского оператора связи «Киевстар» в ходе кибератаки.С самого начала украинского конфликта ожесточенная борьба между сторонами идёт не только на обычном поле боя, но и в киберпространстве.

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