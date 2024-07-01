Украинское издание: хакеры ГУР совершили масштабную кибератаку на российских провайдеров

3
Украинское издание: хакеры ГУР совершили масштабную кибератаку на российских провайдеров

На фоне периодических успехов российских хакеров, о которых часто можно услышать в социальных сетях, на Украине, очевидно, решили не отставать и заявить о своих «достижениях» на этом направлении.

Как сообщает украинское издание РБК-Украина, ссылаясь на неназванный источник в спецслужбах страны, на российских провайдеров была совершена масштабная кибератака.



Если верить изданию, это произошло в конце мая и за кибератакой стояли хакеры из Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Основным направлением атаки стал Крым, Херсонская и Запорожская области.

По данным издания, кибератака украинских хакеров оставила без связи до 250 тысяч российских абонентов. Сообщается, что особенно пострадали абоненты оператора сотовой связи в Крыму «Миранда-медиа».

На прошлой неделе о продолжающихся в Крыму массированных вражеских кибератаках на местных провайдеров говорил и советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

Только вот в январе этого года Служба безопасности Украины (СБУ) жаловалась, что российские хакеры практически «уничтожили» крупнейшего украинского оператора связи «Киевстар» в ходе кибератаки.

С самого начала украинского конфликта ожесточенная борьба между сторонами идёт не только на обычном поле боя, но и в киберпространстве.
3 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    0
    Сегодня, 17:38
    Такая война шла уже во Вторую Мировую... Перехваты радиосообщений, шифровальные машины, радиоигра, дезинформация противника, порча линий связи... Впрочем, так было всегда - усовершенствовалась только техника... Информационную войну никто и никогда не отменял...
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 17:42
    В наше время,к сожалению, без этого никак. Хакеры рулят и меч всегда на один шаг опережает щит.
  3. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    0
    Сегодня, 18:33
    С самого начала украинского конфликта ожесточенная борьба между сторонами идёт не только на обычном поле боя, но и в киберпространстве.

    Какой то бардак, почему до сих пор не на передовой, отлучить от компа и на фронт, а то херои по клавиатуре стучать, нее на фронт, на фронт, в песчаный корьер!