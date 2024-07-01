Российские военные нанесли новую серию ракетных ударов по аэродрому ВСУ в Миргороде
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Российская армия нанесла очередную серию ударов при помощи ОТРК "Искандер" по военному аэродрому боевиков киевского режима в городе Миргород Полтавской области.
Украинские источники сообщают о по меньшей мере трех прилетах ракет с кассетной боевой частью по инфраструктуре аэродрома ВСУ. Предположительно, целью могли стать базировавшиеся на этом объекте истребители украинской армии.
По военным аэродромам в Миргороде, Староконстантинове, а также в Черновицкой и Ивано-Франковской областях Украины регулярно наносятся удары ракетами и беспилотниками-камикадзе. При этом ВСУ пытаются перегонять свои Су-24 и МиГи с аэродрома на аэродром, пытаясь запутать следы.
Тогда как аэродром в Миргороде боевики пытаются оперативно восстанавливать, чтобы иметь возможность размещать передаваемые Киеву американские истребители F-16 в Староконстантинове, понадобятся значительное количество ресурсов и времени.
Ранее сообщалось, что Белый дом отказал Киеву в разрешении размещать самолеты F-16 за границами страны. Согласно условиям передачи, американские истребители предполагается размещать и обслуживать на аэродромах базирования, расположенных не далее 500 километров от линии фронта. Учитывая этот фактор, украинское командование вынуждено готовить оставшиеся военные аэродромы, в том числе в Миргороде. Помимо Староконстантинова и Миргорода и двух резервных аэродромов во Львовской и Киевской областях, в распоряжении украинских боевиков осталась еще условно пригодная для размещения западных машин авиабаза в Луцке.
Минобороны России
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