Российские военные нанесли новую серию ракетных ударов по аэродрому ВСУ в Миргороде

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Российские военные нанесли новую серию ракетных ударов по аэродрому ВСУ в Миргороде

Российская армия нанесла очередную серию ударов при помощи ОТРК "Искандер" по военному аэродрому боевиков киевского режима в городе Миргород Полтавской области.

Украинские источники сообщают о по меньшей мере трех прилетах ракет с кассетной боевой частью по инфраструктуре аэродрома ВСУ. Предположительно, целью могли стать базировавшиеся на этом объекте истребители украинской армии.



По военным аэродромам в Миргороде, Староконстантинове, а также в Черновицкой и Ивано-Франковской областях Украины регулярно наносятся удары ракетами и беспилотниками-камикадзе. При этом ВСУ пытаются перегонять свои Су-24 и МиГи с аэродрома на аэродром, пытаясь запутать следы.

Тогда как аэродром в Миргороде боевики пытаются оперативно восстанавливать, чтобы иметь возможность размещать передаваемые Киеву американские истребители F-16 в Староконстантинове, понадобятся значительное количество ресурсов и времени.

Ранее сообщалось, что Белый дом отказал Киеву в разрешении размещать самолеты F-16 за границами страны. Согласно условиям передачи, американские истребители предполагается размещать и обслуживать на аэродромах базирования, расположенных не далее 500 километров от линии фронта. Учитывая этот фактор, украинское командование вынуждено готовить оставшиеся военные аэродромы, в том числе в Миргороде. Помимо Староконстантинова и Миргорода и двух резервных аэродромов во Львовской и Киевской областях, в распоряжении украинских боевиков осталась еще условно пригодная для размещения западных машин авиабаза в Луцке.
6 комментариев
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  1. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 17:57
    То-то украинские СМИ "возмущаются", что раньше атаки были преимущественно ночью, а теперь и днем все время тревоги звучат. Так держать! Ни днем, ни ночью покоя.
    1. Msi Звание
      Msi
      +1
      Сегодня, 18:07
      То-то украинские СМИ "возмущаются

      Ага хорошо надеюсь попали. И по нам утром. Без света с 7 до 13. Сейчас по прежнему без воды, некоторые районы города. У нас в России.
      1. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        0
        Сегодня, 19:06
        Сейчас по прежнему без воды, некоторые районы города.

        Ну, да! У нас до 15.
  2. Рязанец87 Звание
    Рязанец87
    0
    Сегодня, 18:26
    "Боевики", "националисты" - когда только эту, мягко сказать", странную терминологию по поводу текущей войны перестанут использовать.
  3. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    0
    Сегодня, 18:42
    там на месте этого аэродрома уже должна быть одна большая воронка
    ан, нет
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 19:08
      Если бы ТЯ боеприпасом ёхнули, то надолго бы и все что там было могло бы пропасть. А так: бабака надвое сказала.