Возглавившая Совет государств Балтийского моря Эстония акцентирует внимание на системах раннего оповещения
Главной целью стран, прилегающих к Балтике, станет усиление эффективности экстренного информирования населения о возможных кризисных ситуациях. Поэтому возглавившая с 1 июля Совет государств Балтийского моря (СГБМ) Эстония акцентирует внимание на системах раннего оповещения граждан и их совершенствовании.
Такое заявление сделал эстонский глава внешнеполитического ведомства Маргус Цакхна.
- сказал он.
Цакхна заявил, что впервые в истории все «демократические» страны, выходящие к балтийскому побережью, являются членами НАТО. Понятно, что он имел в виду недавнее вступление в альянс Финляндии и Швеции. При этом Россию эстонский министр в число «демократических» государств не включил. Чиновник призвал страны СГБМ к расширению сотрудничества в сфере безопасности и к работе над укреплением стабильности в регионе.
- очертил глава эстонского МИД круг первостепенных задач, которые Таллин наметил на время своего пребывания у руля организации до 30 июня 2025 года.
Совет государств Балтийского моря был основан в 1992 году. Сейчас в его составе три прибалтийские республики, все четыре страны Скандинавии (Исландия, Норвегия, Швеция и Дания), а также Германия, Польша, Финляндия и Евросоюз.
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