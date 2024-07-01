Возглавившая Совет государств Балтийского моря Эстония акцентирует внимание на системах раннего оповещения

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Возглавившая Совет государств Балтийского моря Эстония акцентирует внимание на системах раннего оповещения

Главной целью стран, прилегающих к Балтике, станет усиление эффективности экстренного информирования населения о возможных кризисных ситуациях. Поэтому возглавившая с 1 июля Совет государств Балтийского моря (СГБМ) Эстония акцентирует внимание на системах раннего оповещения граждан и их совершенствовании.

Такое заявление сделал эстонский глава внешнеполитического ведомства Маргус Цакхна.



Эстония принимает на себя председательство в непростое время

- сказал он.

Цакхна заявил, что впервые в истории все «демократические» страны, выходящие к балтийскому побережью, являются членами НАТО. Понятно, что он имел в виду недавнее вступление в альянс Финляндии и Швеции. При этом Россию эстонский министр в число «демократических» государств не включил. Чиновник призвал страны СГБМ к расширению сотрудничества в сфере безопасности и к работе над укреплением стабильности в регионе.

Одной из главных целей председательства Эстонии является повышение осведомленности жителей региона о кризисных ситуациях, повышение эффективности систем раннего оповещения, а также вопросов, связанных с крупномасштабной эвакуацией и укрытием

- очертил глава эстонского МИД круг первостепенных задач, которые Таллин наметил на время своего пребывания у руля организации до 30 июня 2025 года.

Совет государств Балтийского моря был основан в 1992 году. Сейчас в его составе три прибалтийские республики, все четыре страны Скандинавии (Исландия, Норвегия, Швеция и Дания), а также Германия, Польша, Финляндия и Евросоюз.
5 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 17:42
    Значит одного , из своих двенадцати, на сосну посадят и будут за нами подглядывать. Вот уж воистину , "Мал клоп - да вонюч".
  2. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 17:53
    повышение эффективности систем раннего оповещения, а также вопросов, связанных с крупномасштабной эвакуацией и укрытием

    Видать таки ждут мощное цунами раз так беспокоятся. Надо успокоить. "Не волнуйтесь, вас смоет и в укрытиях."
  3. frruc Звание
    frruc
    +1
    Сегодня, 17:59
    Эстония акцентирует внимание на системах раннего оповещения

    Раннее оповещение Эстонии никак не поможет. За то короткое время, можно лишь перекреститься и разбавить виски с Vana Tallinn, но выпить уже не успеть. crying
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 18:02
      Раннее?? Эстонии??? Пока дойдёт - уже пора на крыс охотиться будет, или опять морошку на болотах собирать
  4. evgen1221 Звание
    evgen1221
    +1
    Сегодня, 18:02
    Вот и весь план на войну с рф у трибалтов, по свистку дружно свалить всем табором позападнее.