Противник начал отвод сил за канал «Северский Донец — Донбасс», выстраивая вторую линию обороны в Часовом Яре

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Противник начал отвод сил за канал «Северский Донец — Донбасс», выстраивая вторую линию обороны в Часовом Яре

Командиры украинской группировки, обороняющей Часов Яр, начали отвод подразделений ВСУ за канал «Северский Донец — Донбасс», сопротивление украинских войск подавлено практически по всему микрорайону «Канал». Об этом сообщают российские ресурсы.

Закрывающий Часов Яр со стороны Бахмута микрорайон «Канал» почти полностью перешел под контроль российских войск, отдельные очаги сопротивления наблюдаются в крайних домах на западной окраине микрорайона, по ним активно работает российская артиллерия, авиация и тяжелые огневые системы. Противник отводит оставшиеся силы за канал «Северский Донец — Донбасс», по которому выстроена следующая линия обороны.



Тем не менее противник пытается перебросить некоторые резервы и боеприпасы сопротивляющимся на территории «Канала» подразделениям ВСУ, однако наши вовремя вскрывают и уничтожают такие группы.


Некоторое время назад группы подвоза ВСУ пытались дерзко проскочить в вышеуказанный микрорайон, однако их путь был вскрыт, и попытка подвоза еды и боекомплекта закончилась для остатка гарнизона украинских солдат довольно плачевно. Полагаю, что еще совсем немного, и вопрос с микрорайоном «Канал» будет окончательно решен.

— пишет ТГ-канал Colonelcassad.

После микрорайона «Канал» идет микрорайон «Новый», отделенный от него каналом «Северский Донец — Донбасс». С преодолением нашими канала и вход в мкр. «Новый» будет означать начало основной битвы за Часов Яр.
1 комментарий
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  1. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +6
    Сегодня, 17:48
    Что-то новости последних недель визуализировать у меня в картинку асфальто укладчика - медленно и неотвратимо. Так держать,ребята!