Персидский хаб под русский газ

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Персидский хаб под русский газ


Голос Тегерана


Россия и Иран не так давно подписали соглашение о транспортировке газа, которое, нельзя не признать, носит скорее декларативный, чем реальный технический характер. Однако в ожидании очередного удара по российскому газовому экспорту, который в итоге был нанесён 14-м пакетом санкций ЕС, переоценить его значение просто невозможно.



И пусть в российском «Газпроме» пока не спешат с позитивными оценками, иранская сторона предпочитает не отмалчиваться. Тем более что в Тегеране сделали практически всё возможное со своей стороны для превращения Ирана в газовый хаб. Пока, конечно, региональный.

Тем не менее перспектива его расширения, хотя и долгосрочная, которая, скорее всего, потребует от участников создания беспрецедентных инвестиций, ясна уже сейчас. В минувшую среду, как известно, «Газпром» и Иранская национальная газовая компания (NIGC) подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам газа из России в Иран.

Напомним, до разрыва отношений с Евросоюзом и теракта на «Северном потоке» европейское направление являлось основным для экспорта российского газа. Теперь на первое место в российской газовой повестке дня фактически вынужденно вышел разворот в сторону Востока, в первую очередь – Китая.

Он уже потребовал от российского газового гиганта резкого ускорения работ по проектам, объединённым под брендом «Сила Сибири». Параллельно Россия наращивает экспорт сжиженного природного газа – СПГ, чему всеми силами пытается препятствовать Евросоюз.

Масштабы не те...


Однако европейские бюрократы явно задержались с 14-м пакетом санкций, в котором предусмотрены прямые меры против проекта «Ямал-СПГ» и в адрес российского газового флота, в основном из компании «Совкомфлот». Этот пакет реально вступит в силу не раньше осени.

Надо отметить, что как в настоящее время, так и в расчёте на перспективу ближайших лет не идёт и речи о создании на восточном направлении газовых хабов такого типа и масштаба, который строился на балтийском побережье Германии.

Практичные германские газовики не особо скрывают, что уже провели существенную часть работ для того, чтобы приспособить эти мощности, которые были ориентированы в основном на российско-европейские «Северные потоки», под приём американского СПГ.

Показательно, что значительная часть того самого американского сжиженного газа – это не что иное, как ресурс, выкупленный у российских газовиков, оказавшихся под санкциями. И европейскими, и американскими, между прочим.

Возвращаясь к российско-иранскому проекту, о начале которого можно в настоящее время говорить только в будущем времени, особо отметим нарочито позитивные оценки министра нефти Ирана Джавада Оуджи, который убеждён, что сделка с Москвой резко увеличит долю Ирана на международном газовом рынке.


Слово о революции


Джавад Оуджи на переговорах с главой «Газпрома» Алексеем Миллером в очередной раз привёл не самые подтверждённые, но весьма впечатляющие данные о том, что Иран и Россия являются владельцами 60 процентов мировых запасов газа. Министр не сомневается, что «благодаря этому соглашению доля Ирана в торговле газом возрастёт, что приведёт к изменениям в международных балансах».

Министр Оуджи пошёл в своём выступлении и дальше, заявляя о том, что уже с переходом от соглашения к реальному контракту можно будет вести речь о «революции в энергетике и промышленности региона».

Однако реальность пока весьма далека от эпохальных ожиданий министра. Начнём с того, что газовый своп, то есть взаимный обмен объёмами экспорта газа, между Ираном и Россией вот уже не первый год находится в подвешенном состоянии.

Речь ранее шла о поставках порядка 10 млрд куб. м голубого топлива в год. Потом не раз обсуждался объём в 5,5 млрд куб. м, а также возможность привлечения к проекту Туркменистана и Катара. Используя реверс одной из ниток системы МГП Средняя Азия – Центр (САЦ), вполне можно довести российский газ до юга Туркменистана для дальнейших поставок в Иран.

И всё же цифры, фигурировавшие до сих пор, не идут в сравнение с мощностями «Северных потоков» или «Силы Сибири», хотя надо всё-таки принимать во внимание готовность номер 1 со стороны ряда потенциальных партнёров.

Так, Пакистан уже приступает к строительству своего участка магистрального газопровода Иран – Пакистан МГП «Мир». Покупать газ из иранского хаба смогут в таком случае и в Индии, и в странах Юго-Восточной Азии, и даже в Китае.


Где строить будем?


Хаб должен быть возведён на севере страны, чтобы использовать те газодобывающие мощности, которые сейчас строятся с участием российской стороны. Проблемы с транспортировкой газа на запад – в сторону Средиземноморского побережья, с перспективой снабжения Европы и Северной Африки, могут возникнуть только в силу политической нестабильности.

Интересно, что ряд сопутствующих созданию газового хаба проектов в настоящее время реализуется, можно сказать, на опережение. К примеру, на юге Ирана на берегу Персидского залива промышленный район Асалуйе провинции Бушер с его АЭС уже стал местом создания электронной торговой площадки.

В то же время активность Ирана по хабу вполне может быть вызвана тем, что фактически свёрнутым в настоящее время оказалось трёхстороннее соглашение 2021 года, которое предусматривает своповые поставки до 5–6 млн куб. м газа в сутки (1,5–2 млрд куб. м в год) в Азербайджан из Туркменистана через Иран.

Ну а оптимизма иранскому партнёру явно добавляет полная ясность по газу в соглашении о зоне свободной торговли Иран – ЕАЭС и начало поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан. Со всё той же перспективой – довести русский газ до Ирана, а если потребуется – иранский газ до России. Далее – везде.

По всей видимости, министр Дж. Оуджи не лукавил, когда сказал, что Иран с его широко распространенной национальной сетью газопроводов и соответствующей инфраструктурой полностью готов к приёму газа. Российского газа, как вы понимаете.
13 комментариев
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  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    4 июля 2024 06:39
    Верно замечено-масштабы не те,по сравнению с европейскими.Да,и замечу про якобы амерзский СПГ,аторый выкупленный российский..Так это явно задешево..Даже очень.Ведь деваться то некуда.Может аппетиты в первую очередь нашим газовикам уменьшить.А то эта Лахта или спортклубы что сделали для российской экономики?
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      -1
      4 июля 2024 12:09
      .А то эта Лахта или спортклубы что сделали для российской экономики? ну например ФТС давала до 62%бюджета страны( в массе состоящей из экспортны пошлин)
      Т. е каждый солдат/врач/учитель/госслужащий/пенсионер/и прочие - получали свои зп от Газпрома.
      ФНС давало около 20% госбюджета.
      Для понимания размеров поступлений в бюджет - каждый день только на выплату пенсий идёт 26 млрд рублей.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        4 июля 2024 12:42
        Вопрос о чем?О гигантских тратах на непрофильные активы и дутый пафос,или о поступлениях в бюджет?
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          -1
          4 июля 2024 16:14
          гигантских тратах на непрофильные активы и дутый пафос - траты большие согласен но не гигантские.Увы без понтов российский бизнес не обходиться - как и весь мир.
          поступлениях в бюджет? суммы поступления в бюджет я озвучил выше.
          Заменить их нечем особо.
  2. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +3
    4 июля 2024 08:35
    Статья большая, но не очень информативная для простого обывателя.
    Если кратко:
    1.
    Предварительное соглашение о строительстве "Мира" было подписано Ираном и Пакистаном еще в 1995 году. В 1999 году к проекту присоединилась Индия. С тех пор был завершен только иранский участок газопровода и часть труб уложена в Пакистане, где работы то начинались, то останавливались. Официально сложности возникли из-за американских санкций против Ирана. В действительности, источником проблем стало давление США на Пакистан и Индию.

    2.
    У России в проекте есть свой экономический интерес, который не ограничивается участием наших компаний в строительстве газопровода и поставках оборудования. В 2023 году Иран и Россия договорились о своповых поставках нефти и газа. Вице-премьер Александр Новак сообщал, что на первом этапе речь идет о ежегодном объеме - 5 млн тонн российской нефти и 10 млрд кубометров газа. Подразумевалось, что мы будем поставлять определенный объем своего газа на север Ирана, где нет месторождений, но есть потребление, а Иран мог бы поставить газ, добываемый на южных месторождениях страны, в Пакистан и Индию. Проблема в том, что поставлять газ в Иран мы можем только транзитом или построив газопровод через Каспийское море, для чего потребуется разрешение других стран.

    3.
    Индийский газовый рынок - лакомый кусок для любого экспортера голубого топлива, он растет быстрее китайского.
    hi
    1. bayard Звание
      bayard
      0
      Вчера, 23:23
      Цитата: Gomunkul
      Индийский газовый рынок - лакомый кусок для любого экспортера голубого топлива, он растет быстрее китайского

      Тут интерес вот в чём - если подвести трубопроводный газ к побережью Персидского залива и там построить газосжижающие мощности (а все эти компетенции , технологии и производственные мощности у России есть) , то из Персидского залива обычными (а не ледового класса) газовоза можно доставлять СПГ не только в Индию (она то совсем рядом , и рынок растёт быстро) и Китай , но и во все страны ЮВА БВ и Восточной Африки на очень коротком плече . Обходясь меньшим количеством газовозов и увеличивая их полезную отдачу , ускоряя окупаемость .
      Ирану такое так же выгодно , ибо имея гигантские запасы газа экспортировать он их не может . А тут за счёт партнёрства с РФ сразу и газосжижающие мощности , и трубопроводы в Пакистан и возможно Индию , и инвестиции (в т.ч. технологические и технические) в собственную газодобычу . А ещё для совокупного удобства , выгоды и взаимных гарантий можно произвести обмен части акций Газпрома и иранского газового концерна . Мы получим выход в Индийский океан минуя Европу и все опасные проливы и узкое горло Суэца , а Иран получит мощнейшую газовую отрасль со всеми компетенциями и огромными стабильными прибылями .
      И если дело так пойдёт , то можно и совместный судостроительный кластер в Иране отгрохать . И строить прямо там газовозы и танкеры - там тепло круглый год , рабочая сила недорогая и сразу нужные суда там где они нужны . Это пожалуй будет куда надёжней , чем в Индии верфи строить ... А уж Ирану от таких перспектив fellow перспективы просто в Космос .
      К тому же для страховки рисков и для сбалансированности инвестиций Ирану можно предложить инвестировать в экономику РФ такие же суммы , какие Россия в Иран . Причём не столько в газодобычу и магистральные трубопроводы , сколько в высокие технологии , машиностроение , транспорт , инфраструктуру .
      И понятно что для всего этого необходим тот самый "Всеобъемлющий Союзный Договор" . И формирование единого рынка .
  3. kor1vet1974 Звание
    kor1vet1974
    0
    4 июля 2024 08:46
    "Вода, вода , кругом, вода.."(с) Объясню почему. Соглашение носит декларативный характер,т.е. может быть так и будет...Соответственно и статья такая , возможно,наверное, может быть.."Думайте, сами,решайте сами.."(с)
  4. Wildcat Звание
    Wildcat
    +1
    4 июля 2024 09:19
    ... газовый своп, то есть взаимный обмен объёмами экспорта газа, между Ираном и Россией вот уже не первый год находится в подвешенном состоянии.
    Речь ранее шла о поставках порядка 10 млрд куб. м голубого топлива в год. Потом не раз обсуждался объём в 5,5 млрд куб. м...
    Хаб должен быть возведён на севере страны, чтобы использовать те газодобывающие мощности, которые сейчас строятся с участием российской стороны....

    Нет и не будет никакого "газового хаба".
    1. Все страны-продавцы хотят продать во-первых "свое" подороже.
    Если будет возможность у кого-то перекупить подешевле и продать подороже - купят и продадут - не будем показывать пальцем на страну, первая буква в названии у которой "Т", а последняя "Я" (там и на нефти так же неплохо зарабатывают). Но Евросоюз и США и эту историю собирается того...
    2. Дефицита газа на рынке нет.
    3. Даже в статье про Иран речь идет о "дохлых проектах" объемом 5,5-10 млрд. куб.м. Для примера - объем поставок в Европу за 2021 г. "в Европу и Центральную Азию. В 2021 году в эти страны отправили 196,4 млрд куб. м газа, или 96% от общего объема поставок.". Сравнили объемы? Идем дальше.
    4. Цены на газ благодаря тому, что производители бросились закрывать долю ушедшего с премиального рынка "сами знаете кого" рухнули в Европе в три раза (с 1000 до 300 у.е.).

    Краткое резюме.
    Леонид Брежнев, который немцев (а через них других европейцев) подсадил на "газ и трубы", ИМХО, сейчас вертится в гробу, желая выяснить, как так могло случиться, что благодаря "хитрому плану" кое-кто решил Европу попугать, а Европа не испугалась и ... и все: "Убыток «Газпрома» в 2023 году составил 629 млрд руб. против прибыли годом ранее. «Газпром» в 2023 году получил чистый убыток по МСФО в размере 629 млрд руб. Годом ранее прибыль группы составляла 1,2 трлн руб."

    Сравнение цен - "сколько платила Европа и сколько платит Китай" или "сколько денег принесет "газовый своп"" - могло бы быть неплохой темой для авторов данной статьи.
    Сравнение строительства газопроводов в СССР и РФ уже сделано: в одной статье аналитиками Сбера, ищем через Яндекс "Сбербанк газопроводы Фэк" (ходит слушок, что за открытие этих нехитрых тайн Греф лично извинялся).

    Все, граждане: "газовой сверхдержавы" нет. Готовьтесь к повышению налогов, коммуналки и к прочим способам пополнения бюджета.
    Но не все так печально!
    Друзья "сами знаете кого" - в шоколаде: как пишет Форбс "02 апреля 2024. Число российских миллиардеров в мировом рейтинге Forbes выросло за год со 110 до 125 человек. Это самый высокий результат за всю историю списка богатейших бизнесменов мира. Предыдущий рекорд по числу россиян в рейтинге был зафиксирован в 2021 году — 123 человека.
    Совокупное состояние российских миллиардеров за год увеличилось на 14%, до $576,8 млрд    "
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      0
      4 июля 2024 12:13
      до этого все писали как хорошо чтобы слезли с нефтегазовой иглы
      1. Wildcat Звание
        Wildcat
        +1
        4 июля 2024 12:19
        Кто про это писал, считали, что надо больше получать доходов от других видов деятельности.

        Но вот доходов от "иных видов деятельности" еще нет, "газовой иглы" уже нет, а сколько на "нефтяной игле" по не самым лучшим ценам/условиям будем - никто не скажет.
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          +1
          4 июля 2024 12:31
          сейчас не самые низкие цены на газ и на нефть, что будет дальше никто не знает, могут цены взлететь а могут вообще упасть из за мирового кризиса
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    4 июля 2024 09:39
    Запад очень обеспокоен ростом наших нефтегазовых доходов бюджета ,только за июнь рост более 50% по сравнению с прошлым годом - 9,4 млрд $.На западе умеют считать чужие деньги.Дык радоваться надо что акции растут .
  6. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    4 июля 2024 11:07
    Да-с.
    хорошая мина при плохой игре...