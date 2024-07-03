Остин – Белоусову: вы там берега не потеряли?
Коллаж - Блокнот.ру
Вот о чем можно было бы поговорить с министром обороны США после передачи ATACMS и Севастополя, сказать сложно. Нота послу – это все так себе, нотой ракеты не отразить. Послать министра? Ну это же совсем не наш профиль, мы же в конце концов цивильная страна и как говорит наш президент, всегда готовы к диалогу.
Вот, видимо, потому Белоусов с Остином и поговорил. Тут уже конспирологи версий накидали таких, что просто душа радуется (а мозг в истерике бьется от разнообразия вариантов), но хотелось бы заострить внимание все на том же больном месте – Черном море.
Там у одних горячий пляжный сезон, а у других жара и не прекращалась.
Речь идет о полетах и полетах. О полетах их разведывательных аппаратов всех мастей и наших совсем не разведывательных аппаратов, которые по идее должны мешать тем аппаратам.
И с этим не очень хорошо, каждый случай становится ареной международного разбирательства и диалогов на повышенных тонах. И это понятно, потому что все происходит в международном воздушном пространстве, в котором все летают как хотят, лишь бы не нарушая международных же правил полетов.
Так-то уже подзабылось, но когда у нашего Су-27 морской авиации случился нештатный сход боеприпаса типа ракеты «воздух-воздух» в непосредственной близости от британского «Боинг» RC-135W, скандальчик был. Тогдашний министр обороны Великобритании Уоллес даже пресс-конференцию созвал и громы с молниями метал в сторону российской морской авиации, пока экипаж драил свой самолет после внештатного выхода сами знаете чего. А сколько этого чего могли навалить 36 бравых британских вояк – даже представить страшно.
Ну все-таки надо понимать, что бывает такое, что сходят боеприпасы. Не хочу показаться злословным, но сколько тут одна страна нароняла в подобных ситуациях ядерных зарядов по морям-океанам – просто восхищаешься. А тут одна ракета, да к тому же «глухая», с неактивированной ГСН.
Вот если бы всерьез шарахнул – тогда было бы о чем визжать, а так… Ну испугались, неприятно, конечно, но не смертельно точно.
Если бы мы не знали, что они в небе Черного моря творят, не было бы таких случаев, как тот, когда упал беспилотник. Да и то, уронили-то почти случайно, но шеф Пентагона завелся не на шутку. Потому что шутка обошлась США в 250 000 000 долларов (специально все нули ставлю, для внушительности), и вообще непорядок. И потому министр оттуда звонил тогда нашему, теперь бывшему.
Вообще звонок вроде бы принес результаты, потому что американские БПЛА над Черным морем перестали обливать керосином, российские самолеты прекратили «подрезать» натовские «Боинги» и «Гольфстримы», практически год тишины был, это же в марте прошлого года общение состоялось.
И вот – снова что-то пошло не по западным планам.
Но сказать, что наши действуют как-то грубо или некорректно – это перебор по всем статьям. Я бы сказал – слишком мягко и душевно действуют. Как пример события декабря 2022 года, когда французский «Боинг» Е-3F «Сентри» немного не туда залетел. Ведь сбивать не стали, очень вежливо вышли на связь, очень спокойно сказали, что еще несколько километров – и прилетит в тушку ракетой. Так как говорили от лица С-400, то мушкетеры проверять серьезность намерений не стали и отвалили. Очень, надо сказать, разумно поступили. Воздушная граница – она настолько размытое дело, да и датчики иногда сбоят, ну кто там будет из-за 1-2 километров нервы напрягать?
Кстати, после этих инцидентов и французы, и британцы летать стали изрядно реже. А британцы так и вообще в позорище ударились – начали летать с прикрытием из пары «Еврофайтеров», но беда в том, что у «Тайфуна», как известно, радиус действия так себе, потому первую половину полета гордые британцы летели с сопровождающей парой «Тайфунов», а вторую… а вторую уже без них.
Тот случай, когда действительно игра не стоила свеч.
Наверное, у нас многие выразили бы глубочайшую удовлетворенность от того, что такой вот «Боинг», который то ли подслушивает, то ли подсматривает, то ли наводит ракеты и бомбы на наши города, вдруг получил бы чем-то таким типа 9М96Е от всей широкой русской души. Стоило бы, но вот беда – летают они ну совсем рядом с гражданскими авиакоридорами, и хоть сегодня пространство над Черным морем – это совсем не самое оживленное место, тем не менее, рисковать точно не стоило бы, с этих деятелей сталось бы начать летать под прикрытием пассажирских лайнеров.
Правила не запрещают.
Или тот же MQ-9 Reaper. Тоже шатаются поразительно недалеко от коридоров, так что соблазн пуска ракеты велик, но и риск тоже просто огромный.
А с RQ-4 Global Hawk все еще сложнее. Эта скотина летает на таких высотах, куда не всякий истребитель заберется, а те, кто может, будут испытывать затруднения с маневренностью в весьма разреженном воздухе на высоте 16+ тысяч метров. Да и летит этот беспилотник с весьма приличной скоростью 700-800 км/ч, так что действительно, это не простая цель. В конце концов, 250 миллионов долларов просто нельзя вот так взять и сбить, как какой-то там «Байрактар».
В общем, такой себе лом, на который нужен особый прием. Прием, точнее, по классике жанра, более длинный лом, у нас есть. Это великий и ужасный МиГ-31. Правда, «Ястреба» и он не сбивал, просто пролетел «в опасной близости от аппарата», но тут, конечно, вопрос тому, кто измерял расстояние. Сколько там было, и какая дистанция считается опасной. В общем, все сложно.
А вот то, что турбулентность за МиГ-31 никто никогда не замерял – это тоже недочет. Вот пусть и измеряют, чтобы можно было аргументированно протесты заявлять. Злые языки на той стороне вообще утверждают, что 31-й дважды проходил мимо беспилотника, но это опять-таки из области «А кто видел?». Даже и три раза можно было бы в принципе, потому что цель небольшая, летчик просто обязан был убедиться, что это аппарат наших уважаемых партнеров по НАТО, а не скажем, украинское творение со взрывчаткой на борту, летящее к Севастополю.
И опять же, «Ястреб» в теплые воды Черного моря не упал (искренне жаль, конечно), до берега дотянул и плюхнулся где-то в Румынии на аэродром. То есть, все в порядке, а если перышки потоком воздуха потрепало… ну такая сложная физически штука – турбулентность.
Говорят, теперь она будет местами возникать именно над Черным морем значительно чаще, чем раньше фиксировалось.
В Интернете, естественно, вой и гвалт на эту тему поднялся, некоторые реально сочли это за какой-то карт-бланш и решили, что теперь «Ястребы» и «Жнецы» под воздействием той самой турбулентности будут как кленовые листья в сентябре падать.
И, надо сказать, небо-то над Черным морем того… опустело.
Нет, действительно, как метлой прошлись! Где «Боинги», где беспилотники? Шарятся единичные «Еврофайтеры», но из них разведчики, простите, очень сильно так себе. Да, турбулентностей они не боятся и керосина в лицо тоже (наверное), но и выполнить те задачи, которые выполняли аппараты специального назначения они толково не смогут.
Потому, наверное, грязно матерясь, господин Остин велел соединить его с российским коллегой. Уверен, аналитический отдел очень долго вертел срочно собранное досье на Белоусова, пытаясь понять, как с ним вообще надо вести разговор. Там же очень внимательно смотрят за тем, что происходит в российском военном ведомстве. И прикидывают, насколько с этим старым гвардейцем вообще можно вести диалог.
Потому что понятно, если русские начнут раз в неделю ронять «Ястреба» с помощью различных вывертов своих пилотов (а русские пилоты это могут не то чтобы запросто, но изобретательности хватает) в море, да даже раз в месяц – это, простите, никакой министр обороны в кресле не усидит. «Ястребов» всего-то четыре десятка на весь мир, надо понимать. И то, что ВМС США заказали 70 MQ-4C Triton, абсолютно не говорит о том, что ситуацию можно развивать таким образом.
И это мы еще их РЭБом не пытались сковырнуть…
А стоило бы. Ведь здесь (уже поднимали этот вопрос) использовать пушку или ракету против беспилотника, находящегося в международном пространстве – это акт агрессии в отношении страны, которой он принадлежит. Конечно, то, что беспилотник ведет разведывательную деятельность в интересах своей страны – это проблемы тех, против кого он работает.
И раз это наши проблемы, то и решать их придется так. То ли при помощи мастерства пилотажа летчиков, которые будут создавать турбулентные потоки и завихрения, то ли при помощи невидимого, но очень действенного оружия, которое сможет вывести из строя электронику аппаратов-разведчиков.
Но это уже тема нашего следующего материала.
Пока же перед министром Белоусовым стоит весьма непростая задача: с одной стороны, просто невозможно послать куда надо коллегу из США, чьи беспилотники наводят по русским городам американские ракеты, с другой все равно этих шпионов надо ронять вниз и делать этому достойное дипломатическое прикрытие.
Сейчас в небе над Черным морем все очень тихо, но это же временно, все прекрасно понимают. Пройдет еще какое-то количество времени и американские, британские, французские самолеты НАТО снова выползут на работу.
И здесь нужно готовить новый пакет ответных мер. Пусть лучше на той стороне раз в месяц будет иметь место истерика по поводу очередных угробленных миллионов, чем потери будем считать мы.
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