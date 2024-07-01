WSJ: Украина сумела компенсировать потери, но набрать новобранцев для нового наступления не получилось

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WSJ: Украина сумела компенсировать потери, но набрать новобранцев для нового наступления не получилось

Несмотря на принятый новый закон о тотальной мобилизации, Украина не смогла набрать необходимое для обещанного контрнаступления количество новобранцев. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным американской газеты, которая ссылается на некий источник в украинских спецслужбах, на сегодняшний день у Киева нет необходимых для нового контрнаступления сил и средств, хотя положение с потерями все же удалось поправить. В общем, Генштаб поднакопил чуть-чуть резервов, компенсировал большие потери и на этом всё, для наступления личного состава не хватает. С другой стороны, как утверждает неназванный украинский чиновник, на данный момент стоит задача «удержать позиции», а все разговоры о якобы планируемом контрнаступлении являются простой пропагандой.



Киеву удалось набрать достаточно сил для восполнения потерь и некоторых резервов. Но ему нужно в несколько раз больше, чтобы начать какого-либо рода крупное наступление.

- приводит WSJ мнение источника.

Как пишет газета, российские войска владеют инициативой по всей линии фронта, начиная от Харькова и заканчивая Херсоном. В то же время, по мнению американской разведки, ни одна из сторон не имеет сил для решающего прорыва, хотя начавшееся наступление российских войск в Харьковской области застало украинский Генштаб врасплох. Командование ВСУ пыталось выбить российские войска с занятых позиций, но ни сил, ни средств для этого не хватило.
3 комментария
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 18:42
    У Зеляхера выхода нет , всё стадо погонит в новый контрнаступ.
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +6
    Сегодня, 18:49
    Компенсировать количественные потери рейху может кое-как и удаётся, хотя ручеёк-то потихоньку пересыхает. А вот процесс постепенного замещения менее качественными бойцами - мина замедленного действия, которая рано или поздно рванёт. Когда в царской России кадровая армия постепенно заменилась за годы войны слабомотивированными вчерашними крестьянами, фронт развалился, а страна рухнула. А потом через год пришёл черёд и Германской империи.
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 19:01
    Упоротых тож хватает НО их регулярная утилизация сказывается положительно … сил наступать особо нет … скоро не станет сил держаться и фронт посыпется … и это радует
    Постоянное давление и утилизация войск бандеровцев ведут к поражению преступного режима