Офицер ВС Франции в отставке: воспользовавшись путчем 2014 года, НАТО вошло на Украину

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Офицер ВС Франции в отставке: воспользовавшись путчем 2014 года, НАТО вошло на Украину

Бывший старший офицер Французского Иностранного легиона Жак Хогард (Огар) отметил, что в 1998-1999 годах, будучи офицером спецназа, он был свидетелем начала вооруженного конфликта в Косово. Хогард рассказал, что, участвуя в совещаниях по планированию действий сил НАТО в бельгийском городе Монс и в военном штабе ВС Франции он имел возможность видеть, как разворачивалась война в Югославии, когда на протяжении 78 дней силы НАТО бомбили страну, которая ни на кого не нападала.

Французский офицер в отставке констатирует, что коалиция стран, часть из которых входит в Евросоюз, а некоторые - в НАТО, совместными усилиями атаковала Югославию, бомбя ее, разрушая ее инфраструктуру и убивая ее граждан, чтобы отделить от нее южную часть, которая была сердцем идентичности страны, чтобы обеспечить свои стратегические и экономические интересы.



Хогард подчеркивает, что на Украине задействован практически аналогичный сценарий. Воспользовавшись организованным США в 2014 году путчем, НАТО вошло на Украину. При личном участии представителя американского Госдепа Виктории Нуланд и потратив миллиарды долларов на подготовку, США успешно осуществили на Украине госпереворот, целью которого было вывести Киев из-под влияния России.

После насильственной смены власти США модернизировали украинскую армию и вестернизировали украинское общество и экономику. Французский офицер в отставке констатирует, что НАТО – это военная машина, действующая исключительно в американских интересах. Европейцы при этом являются в этой игре "услужливыми идиотами", которые систематически следуют за осуществляемыми США насильственными вторжениями, в том числе на европейский континент, как это происходило в 1995 и 1999 годах на Балканах, и в 2014 года и особенно с 2022 года на Украине.
17 комментариев
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  1. 1erWahrheitsMinister_1984 Звание
    1erWahrheitsMinister_1984
    +4
    Сегодня, 19:30
    Wieso komme solche Idioten immer erst zu "wertvollen Einsichten", wenn sie pensioniert werden...?!?
    1. Дед Борг Звание
      Дед Борг
      +1
      Сегодня, 20:17
      Перевод с немецкого:
      Почему такие идиоты всегда приходят к "ценным выводам" только после того, как уходят на пенсию...?!?
    2. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +2
      Сегодня, 20:58
      Ganz einfach, weil sie Idioten sind
  2. Комментарий был удален.
  3. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +4
    Сегодня, 19:35
    Воспользовавшись организованным США в 2014 году путчем, НАТО вошло на Украину.

    Ну так для этого Майдан (путч) и организовывался, так что вряд ли НАТО "воспользовалось" - НАТО напрямую вместе с другими американскими структурами участвовало в организации этого путча... Первые обещания взять Украину в НАТО были, по моему, даны ещё Порошенко в 2008 году, а курс на вступление Украины в НАТО был взят ещё Куй в 2002 году... Пусть будут они прокляты за всю ту кровь, которая сегодня льётся на Донбассе и юго-востоке Украины!!! am
    1. Владимир М Звание
      Владимир М
      +1
      Сегодня, 19:47
      Ради справедливости, НАТО "зашло" своими подразделениями на Украину ещё при Вите-вшивом. Порошенко в 2008 году был никто. Может все же Ющенко. У вас похоже описка. Ну а цель майдана была - "выгнать" ЧФ из Крыма.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Сегодня, 19:51
        Вы правы... В 2008 командовал Окраиной Витя Ющенко рябой... Извиняюсь за неточность... Вам спасибо за поправку... hi
        1. Владимир М Звание
          Владимир М
          0
          Сегодня, 20:00
          Я просто вас поправил, без всяких плохих мыслей. Просто описка. Хотя большой разницы между Ющенко и Порошенко нет. hi
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 19:57
      Что вы дальше заголовков не читаете? В статье
      Воспользовавшись организованным США в 2014 году путчем, НАТО вошло на Украину. При личном участии представителя американского Госдепа Виктории Нуланд и потратив миллиарды долларов на подготовку, США успешно осуществили на Украине госпереворот, целью которого было вывести Киев из-под влияния России.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 20:00
        При личном участии представителя американского Госдепа Виктории Нуланд и потратив миллиарды долларов на подготовку, США успешно осуществили на Украине госпереворот, целью которого было вывести Киев из-под влияния России.

        Ну и где здесь про участие НАТО в перевороте...??? Так что читаем...
        1. alexoff Звание
          alexoff
          0
          Сегодня, 20:20
          Так сказано, что
          Французский офицер в отставке констатирует, что НАТО – это военная машина, действующая исключительно в американских интересах. Европейцы при этом являются в этой игре "услужливыми идиотами", которые систематически следуют за осуществляемыми США насильственными вторжениями...
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            +1
            Сегодня, 20:40
            Ну в том что
            НАТО – это военная машина, действующая исключительно в американских интересах.

            никто и не сомневается... Я же утверждаю что само НАТО непосредственно участвовало в организации путча, давая и обещая Украине всевозможные преференции... В начале 2008 года альянс получил обращение президента Украины Виктора Ющенко, премьер-министра Юлии Тимошенко и спикера парламента Арсения Яценюка с просьбой присоединить Украину к «Плану действий по членству в НАТО»... В 2010 году с приходом к власти президента Украины Виктора Януковича внешнеполитическим приоритетом Украины вновь стал внеблоковый статус. (с этого всё и началось...) В декабре 2014года после Майдана (путча) Верховная рада Украины приняла внесённый президентом Петром Порошенко законопроект, которым внеблоковый статус Украины отменялся как оказавшийся «неэффективным в контексте обеспечения безопасности государства от внешней агрессии и давления», а в июне 2017 года внесла изменения в законодательство: членство в НАТО было провозглашено одним из внешнеполитических приоритетов Украины. В 2019 году вступили в силу конституционные поправки, закрепившие стратегический курс на получение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО на уровне конституционной нормы. Ну и как после этого не утверждать, что само НАТО (в лице своих руководящих органов) не участвовало в организации Путча на Украине...???
            1. alexoff Звание
              alexoff
              0
              Сегодня, 21:24
              НАТО это просто компашка США. Это то же самое, что говорить что Берлин брал не СССР, а союзные войска, ведь там еще поляки были и прочие. И на Украине они шуровали с 1991 года, не надо тешить себя иллюзиями. Они и у нас тусовались крайне активно
    3. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 21:09
      Тут мало проклятий. Тут надо дать гегемону такого пинка под зад, чтобы покончить с гегемонией США раз и навсегда. yes
      Империя войны должна быть разрушена.
      Посмотрим, что произойдёт на международной арене после эпохального саммита БРИКС+ осенью в Казани. what
      Цыплят по осени считают. yes
      За американский доллар. drinks
      Не чокаясь. drinks drinks drinks
  4. ВЗЭМ100 Звание
    ВЗЭМ100
    +1
    Сегодня, 20:01
    Воспользовались случаем а Путин не захотел.
  5. Stenolaz Звание
    Stenolaz
    +1
    Сегодня, 20:07
    И все это происходило на глазах у руководства нашей страны. А оно послушно подставляло уши под лапшу этих западных жуликов... И не раз. Как какие то простофили...
  6. antiaircrafter Звание
    antiaircrafter
    +1
    Сегодня, 20:43
    Жак Хогард (Огар) отметил

    Молодец Жак.
    А чего это он сдал своих подельников?
  7. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Сегодня, 21:04
    НАТО вошло

    НАТО на русский переводится, как ОРГАНИЗАЦИЯ Северо-Атлантического Договора. Значит НАТО вошла