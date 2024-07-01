Бывший старший офицер Французского Иностранного легиона Жак Хогард (Огар) отметил, что в 1998-1999 годах, будучи офицером спецназа, он был свидетелем начала вооруженного конфликта в Косово. Хогард рассказал, что, участвуя в совещаниях по планированию действий сил НАТО в бельгийском городе Монс и в военном штабе ВС Франции он имел возможность видеть, как разворачивалась война в Югославии, когда на протяжении 78 дней силы НАТО бомбили страну, которая ни на кого не нападала.Французский офицер в отставке констатирует, что коалиция стран, часть из которых входит в Евросоюз, а некоторые - в НАТО, совместными усилиями атаковала Югославию, бомбя ее, разрушая ее инфраструктуру и убивая ее граждан, чтобы отделить от нее южную часть, которая была сердцем идентичности страны, чтобы обеспечить свои стратегические и экономические интересы.Хогард подчеркивает, что на Украине задействован практически аналогичный сценарий. Воспользовавшись организованным США в 2014 году путчем, НАТО вошло на Украину. При личном участии представителя американского Госдепа Виктории Нуланд и потратив миллиарды долларов на подготовку, США успешно осуществили на Украине госпереворот, целью которого было вывести Киев из-под влияния России.После насильственной смены власти США модернизировали украинскую армию и вестернизировали украинское общество и экономику. Французский офицер в отставке констатирует, что НАТО – это военная машина, действующая исключительно в американских интересах. Европейцы при этом являются в этой игре "услужливыми идиотами", которые систематически следуют за осуществляемыми США насильственными вторжениями, в том числе на европейский континент, как это происходило в 1995 и 1999 годах на Балканах, и в 2014 года и особенно с 2022 года на Украине.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Талибан» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»