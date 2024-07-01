Офицер ВС Франции в отставке: воспользовавшись путчем 2014 года, НАТО вошло на Украину
Бывший старший офицер Французского Иностранного легиона Жак Хогард (Огар) отметил, что в 1998-1999 годах, будучи офицером спецназа, он был свидетелем начала вооруженного конфликта в Косово. Хогард рассказал, что, участвуя в совещаниях по планированию действий сил НАТО в бельгийском городе Монс и в военном штабе ВС Франции он имел возможность видеть, как разворачивалась война в Югославии, когда на протяжении 78 дней силы НАТО бомбили страну, которая ни на кого не нападала.
Французский офицер в отставке констатирует, что коалиция стран, часть из которых входит в Евросоюз, а некоторые - в НАТО, совместными усилиями атаковала Югославию, бомбя ее, разрушая ее инфраструктуру и убивая ее граждан, чтобы отделить от нее южную часть, которая была сердцем идентичности страны, чтобы обеспечить свои стратегические и экономические интересы.
Хогард подчеркивает, что на Украине задействован практически аналогичный сценарий. Воспользовавшись организованным США в 2014 году путчем, НАТО вошло на Украину. При личном участии представителя американского Госдепа Виктории Нуланд и потратив миллиарды долларов на подготовку, США успешно осуществили на Украине госпереворот, целью которого было вывести Киев из-под влияния России.
После насильственной смены власти США модернизировали украинскую армию и вестернизировали украинское общество и экономику. Французский офицер в отставке констатирует, что НАТО – это военная машина, действующая исключительно в американских интересах. Европейцы при этом являются в этой игре "услужливыми идиотами", которые систематически следуют за осуществляемыми США насильственными вторжениями, в том числе на европейский континент, как это происходило в 1995 и 1999 годах на Балканах, и в 2014 года и особенно с 2022 года на Украине.
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