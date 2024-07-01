«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК

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«Вероятно, использовались для калибровки радара «Контейнер»: в немецкой прессе строят догадки относительно полёта российских самолётов Ту-142МК

ВВС Норвегии развернули два истребителя F-35 для условного перехвата и сопровождения пары самолетов противолодочной обороны Ту-142МК ВМФ РФ.

Как указывается в немецком издании Flug Revue, российские машины, взлетев с авиабазы на северо-западе РФ, преодолели в течение 15 часов до 10 тыс. км, побывав над водами Бискайского залива и Северной Атлантики, где их «встретили» норвежские истребители.



Предполагается, что развертывание самолетов ВМФ РФ использовалось в целях калибровки нового загоризонтного радара «Контейнер», возведенного под Нижним Новгородом

- отмечается в немецкой прессе, где строят догадки относительно стоявшей перед Ту-142МК задачи.

Как поясняется в Defence Security Asia, Ту-142МК оснащены системой сенсоров и сложным радиоэлектронным оборудованием, которые позволяют им обнаруживать и сопровождать цели на обширных водных просторах, как на поверхности океана, так и в его глубинах.



По словам автора, Ту-142МК шли строго заданным курсом, собирая данные. Затем эти сведения, как считает автор, вероятно, будут сверяться с информацией об обстановке, полученной РЛС «Контейнер». В этом и состоит суть калибровочных испытаний стационарного радара.

Цель полета Ту-142МК – это убедиться, что радар «Контейнер» способен хорошо работать, предоставляя точные данные о противнике

- говорится в издании.

12 комментариев
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  1. Normann Звание
    Normann
    +4
    Сегодня, 19:48
    Они конечно всегда были нужны, но сейчас как никогда.
  2. юрий Л Звание
    юрий Л
    -7
    Сегодня, 20:03
    Когда ждать нового гостинца уже для "Контейнера "из страны У. после проведенной калибровки?Ничтожность российской ПВО таких объектов после случаев с Воронежем-ДМ просто поражает( а более всего поражает сама возможность таких атак по Таким объектам,ни одна другая страна ,имеющая ЯО,не оставила бы просто камня на камне от условной " Банковой,11 " (бункера ЧЗ-417) после этого.Ни одна ,кроме...)Хотя если вспомнить,что тому же Иванову инкриминируют ещё и измену Родине,та же правая финансовая рука Шойгу Шевцова,вероятно соловьём сдает сейчас все без исключения известные ей гостайны за возможность сохранить украденные триллионы,то все становится до омерзения понятно.Так что может быть скоро и не надо будет летать калибровать радар ..ввиду отсутствия последнего из за деяний "генералов"Как так????
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 20:59
      Цитата: юрий Л
      Так что может быть скоро и не надо будет летать калибровать радар ..ввиду отсутствия последнего из за деяний "генералов"

      Что общего между Шевцовой и РЛС "Контейнер? И что значит "Ничтожность российской ПВО"? Вы хоть читаете, сколько ракет и беспилотников перехватывается нашей ПВО каждый день? Да, защита ещё не стала абсолютно непреодолимой, не придумали ещё в мире 100-процентной защиты, но наше ПВО совершенствуется постоянно. И с чего вы взяли, что радара скоро не станет? Ещё один всепропальщик взялся каркать, как всё плохо, и скоро РФ придётся сдаваться на милость НАТО. А насчёт генералов - очень даже хорошо, что взялись наводить порядок в МО РФ и начали расследование.
    2. igorbrsv Звание
      igorbrsv
      +3
      Сегодня, 21:13
      "Всё в кучу - люди, кони... " laughing
      Загоризонтная рлс и дрон повредивший Воронеж, Шойгу с Шевцовой и каким-то Ивановым, и триллионы belay
  3. Лешак Звание
    Лешак
    +1
    Сегодня, 20:08
    Удивляет то что в нынешних условиях эти самолёты идут без прикрытия.
    Обстановка накалена и "большие" должны ходить с "маленькими" дабы не было соблазна.
    1. PN Звание
      PN
      0
      Сегодня, 20:32
      Мы кроме как с украиной, официально ни с кем не воюем. украина там для нас угрозы не представляет, соответственно и паниковать не стоит.
      1. Лешак Звание
        Лешак
        0
        Сегодня, 21:18
        Если быть точным мы и с Украиной официально не воюем. Но и с Турцией не воевали а самолёт потерян и пилот погиб. hi
    2. КВУ-НСвД Звание
      КВУ-НСвД
      +1
      Сегодня, 21:00
      Они в Бискайский залив ходили . Какой эскорт ? Сколько могли - сопровождали , по возвращении встречали . А вкругаля Европы до Испании и обратно ни один истребитель не смогет .
      .
      1. Лешак Звание
        Лешак
        0
        Сегодня, 21:23
        Не смогёт... Да ладно. Про дозаправку в воздухе это, конечно, выдумки. Мультики Путина как говорится.
        А угрозы... Уже говорил выше про сбитый Су-24 турецким самолётом.
  4. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +5
    Сегодня, 20:13
    Цитата: Лешак
    "большие" должны ходить с "маленькими"

    "Маленьких" - истребителей с дальностью 10000 км нет.
  5. Алекс Старлей
    Алекс Старлей
    +4
    Сегодня, 20:27
    Кстати, а есть информация о работе Контейнера над Украиной? Может где писали и я пропустил, оправдала ли надежды Минобороны такая РЛС с немаленькой стоимостью. Украина как полигон идеальное место, нет гражданских самолетов, любой взлет должен определятся очень быстро.
    1. Дмитрий Сметанин Звание
      Дмитрий Сметанин
      -3
      Сегодня, 21:08
      Третий год войны, до сих пор летают трижды уничтоженные в брифингах Су-25, Су-27, Су-24 и Миг-29. Как думаешь, оправдала РЛС надежды МО?