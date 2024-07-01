«Балтийский завод» начал строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания проекта 22770
Судостроительное предприятие "Балтийский завод" начало строительство многофункционального судна атомно-технологического обслуживания (МСАТО) проекта 22770. Как сообщила пресс-служба ОСК, на заводе началась резка металла для нового судна.
Контракт на строительство МСАТО "Балтийский завод" получил в мае прошлого года, предприятие было выбрано единственным исполнителем государственного контракта на строительство нового судна для обслуживания атомных ледоколов, поскольку имеет большой опыт строительства судов с атомной энергоустановкой.
Многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания (МСАТО) проекта 22770 должно быть введено в эксплуатацию в 2029 году, оно предназначено для замены эксплуатирующегося с 1980 года МСАТО "Имандра" проекта 1948. Новое судно будет обеспечивать эксплуатацию атомных ледоколов, морских судов с ядерной энергетической установкой и плавучих энергоблоков. Среди задач: обеспечение приема, подготовки и загрузки в реакторы свежего ядерного топлива; выгрузка и последующее обращение до отправки на переработку отработавшего топлива и радиоактивных отходов; хранение перегрузочного оборудования; ревизия оборудования реакторной установки при перегрузке; прием и транспортировка к месту переработки радиоактивных отходов и т.д.
Судно будет иметь неограниченный район плавания и будет оснащено энергетической установкой общей мощностью 9,28 МВт, как заявляется дизельной. Район эксплуатации: западный и восточный район Арктики, в том числе Баренцево, Белое, Печорское, Карское моря, море Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово, Охотское море, северная часть Японского моря.
ТТХ МСАТО: Длина – 158,8 м, ширина - 26 м, осадка - 7,5 м, мощность ГЭУ – 9,28 МВт (на валах), водоизмещение - 22661 тонна, скорость - 12 узлов, экипаж - 15 человек, ледовый класс - Arc5
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